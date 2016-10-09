Canon 5DMark IV ön inceleme videosu "Yeni nesil kamera"

Canon'un yeni nesil kamera modeli 5DMark IV'ü kullanma ve yeniliklerini test etme şansı yakaladık. Bu videomuzda kameranın öne çıkan özelliklerine, fotoğraf / video örneklerine yakından bakıyoruz.

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Yaklaşık 11 yıl önce Canon 5D modelini piyasaya sürdüğünde geniş kitleler full frame fotoğraf makinesi ile tanışmış, devamında gelen 5DMark II ise SLR dünyasına Full HD video kayıt özelliğini sunmuştu. Profesyonellerin beğenerek kullandığı 5DMark III ise kilometre taşı diyebileceğimiz böylesi yeniliklere sahip olmasa da başta otomatik netleme olmak üzere önemli özelliklerde ciddi iyileştirmeler ve genel olarak daha rafine ve olgunlaşmış kamera deneyimi sunuyordu.

Videomuzun konuğu olan 5DMark IV ise selefinin izinden gidiyor. Belki ilk defa bu kamera ile göreceğimiz, vay canına faktörlü bir özelliği yok ancak kendi sınıfı için dört dörtlük kamera olmaya en yakın aday iddiasında. Bunu ilerleyen dakikalarda tartışırız ancak öncesinde isterseniz genel özelliklerine hızlıca bir göz atalım. 30.4MP çözünürlüğünde Full Frame sensöre sahip olan kamera, 3.2-inç'lik dokunmatik ekranla geliyor. 61 otomatik netleme noktası bulunan ve ISO hassasiyeti 50 ile 102400 arasında değişen kamera, 7 kare/saniye sürekli çekim özelliğine sahip. 4K'da 30 kare/saniye video kaydı yapabilen 5DMark 4, SD ve CompactFlash kartlara kayıt yapabilirken, PC bağlantısını USB 3 arabirimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Geçmişi başarılarla dolu bir ürün gamına yeni model eklerken, temel özelliklere sadık kalmak hem başarıyı sürdürmek hem de mevcut kullanıcıların işini kolaylaştırmak açısından büyük önem arz eder. Bunun farkında olan Canon, 5D Mark IV modelinde radikal bir tasarım değişikliği yapmamış. Selefiyle büyük benzerlik gösteren kameranın en dikkat çekici yenilikleri, griplerin yani kamerayı kavramamızı sağlayan kulpların daha derin olması bu sayede tutuş ergonomisi belirgin bir şekilde iyileştirilmiş. Ayrıca arka bölümdeki özelleştirilebilir yeni buton da kamerayı daha verimli kullanmamızı sağlıyor. İlginç bir detay olarak selefinde ön alt bölümde yazan 5DMark III yazısı, yeni modelde üst bölüme taşınarak görünümü belirginleştirilmiş.

Çok sayıda yeni özellik ve teknolojiye sahip olmasına karşın, öncülüne göre 50 gram daha hafif olan 5D Mark IV, buna rağmen mukavemmetten kesinlikle taviz vermiyor. Magnezyum alaşım ve polikarbon tabanlı şase, açık hava koşullarındaki tüm aktivitelere kolayca adapte olabilecek dayanım özelliklerine sahip. Kullanıcıların kamerayı yeniden öğrenme zorunluluğu hissetmemesi ekseninden ilerleyen Canon, zaten başarılı olan mirası bozmak yerine nasıl daha iyi bir hale getirebilirim anlayışı ile güzel bir paket çıkarmayı başarmış. Teknik detaylara inelim isterseniz. 30.4MP'lik tam kare sensör, doğrudan çözünürlük kıyaslaması yaptığımızda 36.3MP olan Nikon D810 veya 42MP'lik Sony Alpha 7R Mark II'nin gerisinde kalıyor gibi görünse de çözünürlük tek başına yeterli bir kriter değil elbette. Baskı yapacağım, bana en fazlası diyenler için Canon kanadında 50.6 Megapiksellik 5DS gibi çılgın alternatifler de ürün gamında yer alıyor.

5DMark IV temel teknolojilerini 1DX Mark II ve 80D'den emanet alıyor. Burada kast ettiğim sensör teknolojisi. Zira kullanılan sensör altyapısı doğrudan çip üzerinde dijitalden > analog dönüştürme yapabildiği için özellilke noise tarafında ciddi bir gelişim sağlanıyor ve dinamik aralık daha geniş tutulabiliyor. Özellikle keskin iddiası olan makine, bu konuda gücünü Dual Pixel teknolojisinden alıyor. Bu sayede her pikselde çift fotodiot bulunuyor ve odak noktaları bir miktar farklılık gösterirken iki görüntüyle oluşturulan ana dosya her ne kadar kullanımı ve arayüzü modern gereksinimlerden biraz uzak olsa da eğer Canon'un Digital Photo Professional yazılımını kullanırsanız görüntü üzerindeki hareket kabiliyetiniz artıyor ve ufakta olsa netlemeye müdahele edebiliyorsunuz. Canon'a göre bazı sahnelerde bu özellik hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle hareket yoğun çekim senaryoları için. Tabi artan çözünürlük ve detaylara bağlı olarak dosya boyutunda da önemli bir artık var zira selefiyle kıyasladığımızda büyüklükleri 37MB'dan 67MB'a çıkarak neredeyse iki kat artış göstermiş durumda.

5DMark IV, Canon'un en yeni işlemcisi olan Digic 7 ile gelmiyor. Kamerada çift işlemci bulunurken, bunlardan biri DIGIC 6 diğeri ise DIGIC 6+. İlk işlemci metreleme için kullanılırken, ikinci işlemci ise 61 noktalı oto-fokus sistemi başta olmak üzere kalan tüm görevleri üstleniyor. Yeri gelmişken, netleme kabiliyetleri oldukça gelişmiş olan kamera, f8'e kadar düşük diyaframlı lenslerle bile 61 noktadan oto-fokus desteğine devam ediyor, özellikle doğa ve hayvan fotoğrafçıları için sevindirici bir haber. Gelelim ekran kısmında. 3.2-inç boyutundaki dokunmaitk ekran işlevsellik olarak 1DX Mark II modeliyle benzerlik gösterse de önemli bir farkı bulunuyor. 1DX Mark II'de ekran sadece canlı izleme modunda aktifken, 5D Mark IV'de ekran her daim çalışıyor gerek menü gerek de kayıtlı dosya görüntülemesinde. Buraya kadar özetlemem gerekirse donanım olarak oldukça güçlü bir paketle geldiğini söyleyebilirim 5D Mark IV'ün.

Şahsen merak ettiğim konu ise böyle bir kamerada en çok kullanacağım özellik olan video kayıt yetenekleri. Açıkçası beklenilenin aksine 5DMark IV'ün 4K'da 60 kare/saniye video çekememesi gerçekten hayalkırıklığı oldu. Canon burada ticari davranmış ve çok daha pahalı kimi modellerindeki bu özelliği 5DMark IV'e vermemiş zira aksi türlü daha pahalı olanları satmak zorlaşır diye düşünmüş. Peki elimizdeki malzeme neler yapabiliyor derseniz. DCI 4K video kaydı mümkün, 4096 X 2160 pikselde 24, 25 ve 30 FPS video çekebiliyoruz, üstelik bunu saniyede 500Megabit bitrate ile yapıyor. Güzel olansa kameranın Full HD'de 120fps video çekebilmesi, slow motion ihtiyacını büyük oranda görecektir gibi. Ayrıca isterseniz 4K videodan 8.8MP'lik fotoğraf alabilmek de mümkün kılınmış.

Denemelerim esnasında gerek fotoğraf gerekse de videoda gerçekten çok hızlı netleme, hızlı tepki verme ve yüksek görüntü kalitesi elde ettiğimi söyleyebilirim. Tabi ki detaylı bir inceleme yapmak gerekiyor ama ilk izlenim olarak görsel kalitenin bende heyecan yarattığını söylemem gerekiyor arkadaşlar. Performans konusunda 150.000 piksel RGB ve kızılötesi ölçümleme sisteminin katkısı da büyük. Beyaz dengesinin oldukça iyi ayarlandığı kamera, ISO800 seviyesinde bile kumlanma olmayan görüntüler elde etmenizi sağlarken asıl sürprizi ise daha agresif ISO değerlerinde yapıyor ve beklentileri çok üzerinde bir performans sergiliyor.

Görüntüleri aktarmak için USB 3.0 arabirimini kullanan kamerada HDMI portu bulunuyor ancak ne yazık ki 4K video çıkışı veremiyor. Merak edenler için kamerada mikrofon ve kulaklık girişi olduğunu da not düşeyim. İlk izlenim olarak 5DMark 4'ü gerçekten beğendim ama samimi olmak gerekirse nereye konumlandıracağımı da tam olarak bilemedim. Canon cephesinde 5Ds gibi full framen makinelerde görüntü kalitesini belirleyen bir referans varken, video tarafında ise Sony A7R Mark II gibi alternatifler piyasadayken, 5DMark IV sanırım ilk etapta serinin müdavimi olan kullanıcıların ilgisini çekecek gibi. Ama şu da var, kendi segmentinde kesinlikle 4' 4'lük olmaya en yakın adaylardan bir tanesi, gönül ister ki keşke fiyatı daha uygun tutulabilseymiş.

Videonun içinde daha fazla sayıda fotoğraf ve video örneği bulabilirsiniz.

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Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Canon EOS 5DMark IV'ü mercek altına almış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.