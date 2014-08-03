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Casio, Bluetooth özellikli G-Shock GBA-400 modeline SoundHound entegrasyonu sağladı

4 yıl
3,8b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio, Bluetooth özellikli G-Shock GBA-400 modeline SoundHound entegrasyonu sağladı

Yıllarca popülaritesini kaybetmeyen kol saatleri ile tanıdığımız Casio, saatlerinin asıl özelliklerini yok etmeden akıllı özellikler eklemeyi başarmıştı. Firma Edifice serisinden sonra G-Shock ailesine yeni bir üye daha ekledi. 

G-Shock GBA-400 adlı model sağlamlık odaklı kasasının yanında Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuzdaki bildirimleri gösterme ve SoundHound ile müzik tanıma özelliği sunuyor. 

Casio saatleri için bir ilk olacak SoundHound özelliği akıllı telefonunuzdaki uyumlu uygulama ile çalışıyor. Kulağınıza çalınan herhangi bir melodiyi saatinize dinlettiğinizde akıllı telefon uygulaması üzerinden parçanın bilgilerini buluyor ve LCD ekranından size sunuyor. 

Ayrıca saatin kenar kısmındaki buton ile müzik oynatıcınızdaki şarkılar arasında gezinebilir ve istediğinizi çalabilirsiniz. Saatin uyumlu uygulaması ise G'Mix adını taşıyor ve iOS 7 ile Android 4.3 ve üzeri cihazlar ile çalışıyor. Ancak saat belirttiğimiz işletim sistemini taşıyan iPhone ve Galaxy modelleri ile uyumlu.

G-Shock serisindeki uzun pil ömrü yine korunan özellikler arasında. Saati günde 4 saat Bluetooth bağlantılı olarak kullandığınızda pili size bir yıla yakın kullanım imkanı sunuyor. G-Shock GBA-400 modeli 19 Eylül tarihinde 170 Avro fiyat etiketi ile Japonya'da satışa çıkacak.  

http://www.pocket-lint.com/news/130182-casio-g-shock-gba-400-adds-soundhound-music-discovery-to-its-bluetooth-talents Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Ergen saati. Transformers versiyonunuda çıkarsınlar bari.
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DH Misafiri 4 yıl
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Infinitum 4 yıl
G-Shock'un tasarımı çok güzel. Bu modeli değilde daha uygun başka bir modeli almayı düşünüyorum.
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Umutcan 4 yıl
Siyah olanın dijital göstergesi kırmızı modeldeki gibi kırmızı olsa siyah ile mükemmel uyum olurdu.
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