Casio ile Sevgililer Günü’ nü Her Gün Yaşayın!

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Bu Sevgililer Günü’ nde Casio ZS – 20’ nin renk seçenekleriyle sevgiliniz için en özel hediyeyi seçmekte zorlanmayacaksınız.Casio ZS – 20 ile aşk dolu anlarınızı ölümsüzleştirirken, 16 mp görüntü kalitesi ve sunduğu canlı renklerle aşkınızı dev boyutlara taşıma imkanına da sahip olacaksınız.Ergonomik yapısı ve kullanım kolaylığıyla her an yanınızda olacak olan ZS – 20’ nin tek tuş fonksiyonu ile hem kendinizin hem de sevgilinizin yaratıcı fotoğraflarını çekebilir, farklı efekt alternatifleri ile ölümsüzleştirdiğiniz anlarınızı renklendirebilirsiniz.Metal alaşımlı kasasıyla fark yaratan Casio ZS – 20 yüz tanıma, otomatik odaklanma, titreşim ve bulanıklık önleme, 6x zoom ve sesli video çekim özellikleri ile beğeni toplamaktadır.