İnternet hizmetini durduran Comnet'e BTK'dan ceza yağdı

- Ceza miktarı yıllık cironun yüzde 25'ini aşıyor
- Comnet müşterileri ne yapacak?
- Comnet’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
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Ceza miktarı yıllık cironun yüzde 25'ini aşıyor
BTK tarafından 12 Aralık’ta yapılan duyuruya göre BTK’nin 8 Ekim 2024 tarihli kurl kararına göre çeşitli nedenlerden toplam 5 milyon 218 bin 20 TL tutarında ceza kesildi. Ceza gerekçesi olarak sistem verilerini tutmadığı, abonelik verilerinin internet üzerinden erişilebilir bıraktığı, veri ihlallerine ilişkin BTK’ya bilgi vermemesi, daha sonra istenilen evrakları sunmaması, 111 abonenin abonelik hizmetlerini talepleri olmamasına rağmen feshetmesi, işlem kayıtlarını ve abonelik sözleşmelerini muhafaza etmemesi gibi çeşitli nedenler gösterildi. Kesilen ceza miktarı Comnet’in 2023 yılı cirosunun yüzde 25’ini aşıyor. Comnet, 2023'te 25 milyon TL ciro elde etmişti.
Comnet müşterileri ne yapacak?
Comnet’ten yapılan açıklamaya göre müşterilerin farklı bir internet servis sağlayıcısına geçmesi gerekiyor. Bu süreçte TurkNet ile iş birliğine gidildi. Comnet’ten TurkNet’e geçen müşterilere 2 ay ücretsiz internet ve ücretsiz kurulum hizmeti sunuluyor.
Comnet’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
“Başka bir firmaya geçiş yapmak isteyen abonelerimiz, Comnet uygulaması veya web sitemiz üzerinden online işlemler bölümüne giriş yaparak xDSL hizmet numarasını alabilir ve geçiş işlemlerini tamamlayabilirler.
Hizmetlerini iptal etmek isteyen kullanıcılarımız, yine Comnet uygulaması veya web sitemiz üzerinden giriş yaparak kolay iptal başvurusunu tamamlamalıdır. Bu başvuru sonrasında, teslim edilmesi gereken modem ve ONT cihazlarının Comnet’e ulaştırılması gerekmektedir.
Kullanıcılarımızın kalan yasal günleri hesaplanarak hak edilen tutar, ödeme yapılan kartlarına iade edilecektir.”Kaynakça https://btdunyasi.net/comnete-btkdan-ceza-yagdi/ https://www.btk.gov.tr/uploads/undefined/398-2024-web.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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