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Casper Nirvana One hepsi bir arada bilgisayar video inceleme

6 yıl
4,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Casper'ın hepsi bir arada bilgisayar ailesi Nirvana One'ın en üst düzey bileşenlere sahip modelini inceliyoruz.
 

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sezrar 6 yıl en beğenilen
Casper kadar itici ve gereksiz bir marka yok.
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smart1978 6 yıl
Ekranın görüş açısı düşük ekran kontrastı da düşük. Ekranı kalitesiz olmasına rağmen blueray yazıcı veya hiç olmazsa blueray okuyuculu olarak gelse idi.
Ekran kartı 2 gb iken neden 3 gb deniliyor anlamıyorum.
Dandik ekran kartı kullanacaksan ekranı da full hd olmayacaktı. Veya full hd ekran varsa kaliteli ekran kartı olmalıydı.
Böyle yerli mallara gurur duysak azdır!
Casper her zamanki gibi hiç şaşırtmadı. Casper ı yöneten asıl amacını merak ediyorum...
Ekranın görüş açısı düşük ekran kontrastı da düşük. Ekranı kalitesiz olmasına rağmen blueray yazıcı veya hiç olmazsa blueray okuyuculu olarak gelse idi.Ek...
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giant eagle 6 yıl
para verseler almam. hayatimdaki en buyuk hatalardan biri casper nirvana almakti. cebimizdeki telefon 5 basar. ciddi anlamda tavsiye etmiyorum
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digimon52 6 yıl
Sevimli Hayalet casper
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DUBLO 6 yıl
Birak bu ayaklari leptop taş çatlasin 2.500 tl verilir sonrasi gereksiz hesa +100 - 100 oynar duruma bali felan filan . 4000 bin tl kimse leptop alma uc durumlar haric tabide ekseri konuşuyoruz . 4000 tl masa ustu alinir. hea şimdi sen cikar dersinki masa üstü casper süper . o zaman anlinin karişlarim cocuk.
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turhill 6 yıl
Ellerinize sağlık güzel inceleme olmuş. Gerçek görüntü kullanılması da güzel. Puanlardan pek birşey anlaşılmıyor. Thinapp ile oyunları portabe yaparak işinizi halledebilirsiniz. Kurulum çok fazla zaman alabilir ama sadece kopyalama ile de performans kaybı olmadan görsellerde elde edilebilir. Ne kadar çok gerçek ekran kaydıyla monitör dışı çekimle performans izleyiciye yansıyabilir. Mesela ben asus 1215n netbooku öyle almıştım. Adam videoyu hazırlarken bilgisayarı açtı, program youn vs. kurdu. Sonra da bir kaç deneyim sergiledi ve bende tam bana göre ürün dedim. Mesele bu arkadaşlar. Ender bey hala daha su geçirmezlik testin deki telefonu kullanımınızı unutmadık. :)
Kolay gelsin.
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Bamya Avcisi 6 yıl
Birazdan ,yerli malini destekleyin gavurlara para kaptirmayi cilar gelecek.Ben sabirsiz davranip cevabimi simdiden vereyim:
Eger ne zaman ulkemizden adam gibi bir teknoloji firmasi cikip da basarili bir cihaz yaparsa piyasada kucuk farklarla daha kaliteli yabanci olani varsa bile gider onu secerim. ama var mi?
Bu is Concord'la Casper'la yurumez.he ne zaman duzun donanim yaparlar teknolojiyi takip edenleri tatmin ederler iste o zaman secilmr sanslari olur. ama bu halleriyle anca teknosaya 2 gigabayt ekran kartli bilgisayar alicam diye dalan tiplerin oyuncagi olur.
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DUBLO 6 yıl
Casper Alinmaz Abi Nie Derseniz Teknosa Gibi Yerlede Cok Görüyoruz satici cocun takti basit abi bak bu dell bu işte felan marka casper ayni özellik daha ucuz adam diyor neden yerli marka abi. musteride ben aptalmiyim diyip casper yiyo halbuki hayatin tokatini yiyo . Simdi sana 1 TB HDD VERİO Oteki Markada verio ama casper verdi hdd hangi marka hangi renk green var black var blue si var anladin ram 8 gb diyo 8 gb cl kac frekansi kac hangi marka bunlari söylemiyolar dikkatli bi kullanici uraşan bir kullanici bunlari öğrendimi nie fiyatin farketini anliyor. ya hadi masa ustu işlemci fani ses cikartir leptop faninin işlemci fani gibi titreşimli ses cikartirmi ya . senin etin ne butun ne bikeren leptop titrio. Allah Şukur Daha Casper Almadim Almam 500 Tl Veririm Dell Leptop Alirim Yada Baska Marka Alirim Dell Sart Değil. Ama Kasa Yapisi Harika. Ama Arkadaşlarin Leptop Gorunce Anliyosun. Leptop Alcak Adam Casper Nie Kötülüyolar Die Gidip Satici Eleman Sormasın Gitsin Casper Leptop Olan Oyun Oynıyan Yada Pc Anliyan adamin yanina gitsin gorsun canli canli nie oldunu. suç casper'da Suç o ben teknoloji mmağzasinda 2 3 lira prim alcam die insanlari aldatan oem ci ayana gezen heriflerin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gfbahmetli 6 yıl DUBLO
DUBLO

Casper Alinmaz Abi Nie Derseniz Teknosa Gibi Yerlede Cok Görüyoruz satici cocun takti basit abi bak bu dell bu işte felan marka casper ayni özellik daha ucuz adam diyor neden yerli marka abi. musteride ben aptalmiyim diyip casper yiyo halbuki hayatin tokatini yiyo . Simdi sana 1 TB HDD VERİO Oteki Markada verio ama casper verdi hdd hangi marka hangi renk green var black var blue si var anladin ram 8 gb diyo 8 gb cl kac frekansi kac hangi marka bunlari söylemiyolar dikkatli bi kullanici uraşan bir kullanici bunlari öğrendimi nie fiyatin farketini anliyor. ya hadi masa ustu işlemci fani ses cikartir leptop faninin işlemci fani gibi titreşimli ses cikartirmi ya . senin etin ne butun ne bikeren leptop titrio. Allah Şukur Daha Casper Almadim Almam 500 Tl Veririm Dell Leptop Alirim Yada Baska Marka Alirim Dell Sart Değil. Ama Kasa Yapisi Harika. Ama Arkadaşlarin Leptop Gorunce Anliyosun. Leptop Alcak Adam Casper Nie Kötülüyolar Die Gidip Satici Eleman Sormasın Gitsin Casper Leptop Olan Oyun Oynıyan Yada Pc Anliyan adamin yanina gitsin gorsun canli canli nie oldunu. suç casper'da Suç o ben teknoloji mmağzasinda 2 3 lira prim alcam die insanlari aldatan oem ci ayana gezen heriflerin.

arkadaşım benim bi tanıdığım cesperın yetkili servisinde çalışıyordu yani casper hakkında herşeyi biliyo ama sana soruyorum eğer casper kötü bir bilgisayar olsaydı gidipte caperın laptopunu alırmıydı arkadaşlar bunlara inanmayı ben hayatım boyunca casper kullandım hiçte bir sıkıntı yaşamadım inceledimde forum.donanimhaber.com/... linkte verdiğim bilgisayar 4000 tllik bilgisayarlara taş çıkarır o kadar diyorum.
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trsr 6 yıl
bi htc one değil :D
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sezrar 6 yıl en beğenilen
Casper kadar itici ve gereksiz bir marka yok.
Yanıtla +8
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smart1978 6 yıl
Ekranın görüş açısı düşük ekran kontrastı da düşük. Ekranı kalitesiz olmasına rağmen blueray yazıcı veya hiç olmazsa blueray okuyuculu olarak gelse idi.
Ekran kartı 2 gb iken neden 3 gb deniliyor anlamıyorum.
Dandik ekran kartı kullanacaksan ekranı da full hd olmayacaktı. Veya full hd ekran varsa kaliteli ekran kartı olmalıydı.
Böyle yerli mallara gurur duysak azdır!
Casper her zamanki gibi hiç şaşırtmadı. Casper ı yöneten asıl amacını merak ediyorum...
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StyleSlayer 6 yıl
bu casper anakartlari nerden buluyor anlamiyorum.okulda nirvana i5 li cihaza format attik anakart markasina bakip driver indircektik anakart pegatron marka cıktı ne yapcağimizi sasirdik
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yc#1 6 yıl StyleSlayer
StyleSlayer

bu casper anakartlari nerden buluyor anlamiyorum.okulda nirvana i5 li cihaza format attik anakart markasina bakip driver indircektik anakart pegatron marka cıktı ne yapcağimizi sasirdik

Pegatron daha çol üreticilere yönelik ürünler üretiyor. Casper da toplu sipariş verip en ucuz anakartı en uygun fiyata elde ediyor. Kasanın içini açtığımda resmen toplama kampı gibi, tamamen maliyet kaygılarıyla montajlanmış. Bir HP kasası ise ağırlığıyla kendini belli ediyor, malzeme kalitesiyle göz dolduruyor.
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kpln04 6 yıl
2008 de aldığım ve hala kullandığım pcm casper
niye sevmiyorsunuz casperi
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