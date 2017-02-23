Casper VIA A1 Plus kutu açılışı "5.5 inç Full HD ekran, 128GB depolama ve 5000mAh batarya"

Video Editörü
|dün arkadaşla orta segment bir telefon almaya gittik aklında samsung, sony falan vardı işte bu telefonu gördük valla ne yalan söyliyim çok hoş bir telefon, arayüzü falan süper, ekran kalitesi müthiş, kasa güzel. arkadaş aldı bakalım inş. sıkıntı yaşamaz
|SELAM
BEYELR
CASPER VİA A1 PLUS:bence 1.500 TL ye en uygun telefon
bundan iysini bulamadım men bu telefonu hemen alıcam herkesede
tavsiye ederim
yapanların eline,ayağına sağlık
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| ya arkadaş telefon madem yerli neden yabancı markalardan daha ucuz değil hatta bu özelliklere göre daha pahalı.
yok yurt dışında üretiliyor da buraya girerken gümrük yiyorsa bunun neresi yerli
|Kardeşini 1500 TL den pazarlıyorlar Türkiye'de aynı telefon yurt dışında 600 TL.
androidbrick.com/...
|Casper olmasa alirdim da casper işte...
|Dahili hafiza ve Batarya kulaga hos gelse de o fiyata alinacak bi suru alternatif var hem sifir hem ikinci el olarak ayrica kullanilan islemciden dolayi 5000 mah'a cok guvenmeyin derim
|ben gordum arkadsta guzel telefon sunun 6inc olanını yapsa alırım.
|Ürün hakkında olumlu yorum yapıyorum ve yanılmıyorsam 9 yıllık dh üyesiyim. 1800 tlye aldığım ürünün 9 saat ekran süresi 5 gün açık kalma süresi var. Hafızası ram'i gayet yeterli (!). Oyunla çok işim olmaz, sadece çocuklarım oyun indirip oynuyor telefona. Telefondan oyuna sıcak bakmıyorum; oynayan ona göre işlemcisi olan telefon alsın. İşlemci deyince uygulamaları açatrken teklemeyecek o kadar. Bazıları bana cahil diyebilirler ama benim işimi fazlasıyla görüyor kardeşim. Bu paraya bundan fazlasını bulsaydım onu alırdım; işimiz fanboyluk değil. 2 sene huawei kullandım işi bitti buna geçtim; bundan sonra bakarsız lg kullanırım....
|bu ürünün sloganı bence şöyle olmalıydı ;
"Durmadan uçmak mı istiyorsunuz?" :D
|Yerli bi firmanın bu tarz ürünleri halka sunması çok gurur verici. günümüz hastalığı olan şarjım az kaldı ortadan kalkmış gibi gözüküyor :)
Akşam akşam insanın asabını bozma! Adam akıllı yorum yazınmış, devir klavye arkasından yazma devri tabi.
Sen benim ne demek istediğimi bile anlamamışsın. Videoyla kanıtlamışsın aklınca... Cihazın işlemcisi Mediatek'in dandik bir sürümü. Dandik işte, lamı cimi yok. 2000 lira fiyat çektikleri cihazın bu işlemcisi belki de seneye YouTube birkaç güncelleme aldıktan sonra şu anki gibi çalışmayacak. Ne doğru düzgün rom desteği bulunabilecek ne bir şey...
Şu sizin gibi üç kuruş verip aldığı malı ölümüne savunan tiplerden artık illallah geldi.