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Casper VIA A1 Plus kutu açılışı "5.5 inç Full HD ekran, 128GB depolama ve 5000mAh batarya"

2 yıl
21,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda 5.5 inç AMOLED ekranı, 128GB dahili depolaması ve 5000mAh bataryasıyla dikkat çeken Casper VIA A1 Plus'ı birlikte kutusundan çıkartıyor ve öne çıkan özelliklerini inceliyoruz.

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faysan 2 yıl en beğenilen
Hahahhaa casper yağcıları çoğalmış bayağı,bu telefona 2000 tl verilmez.Elimdeki telefon note 5 ve 2.el aldım.Çokda memnunum.Bu telefonun fiyatından bayağı aşağı fiyata aldım.Kontratlı telefon asla almam.Ama sen bu telefonun kesin gider kontratlı alırsın.İşlemci telefonun bütün özelliklerine etki ediyor.Performanstan başlar kamera,pil herşeye etki eder.Bu sebeple telefonların fiyatlarını işlemci belirliyor.Sen kutudaki sana gösterilen özelliklere kapılıp bayılıyorsun.Ancak telefonun beyni işlemcisidir.Biraz elektronikten anlarsan bilirsin.Adamın kası gücü var ama o gücü yönetecek beyni yoksa hiçbir işe yaramaz bilmem anlatabildim mi ?
Hahahhaa casper yağcıları çoğalmış bayağı,bu telefona 2000 tl verilmez.Elimdeki telefon note 5 ve 2.el aldım.Çokda memnunum.Bu telefonun fiyatından bayağı aşağı...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Haggard1963 2 yıl blackblood07
blackblood07

Haggard1963
Cihazın sayısal özellikleri iyi ama işlemcisi tırt... 2.5 tonluk devasa bir jipe 0.7 motor takılmış gibi. Bu telefonla YouTube üzerinden 1080p60 video takılmadan izlenebilir mı merak ediyorum... Yanında adam 2 GB ram'li 16 GB ram'li ama işlemcisi daha güçlü telefonuyla sorun yaşamayacak; sen verdiğin 2000 liraya yanacaksın. Keşke bir SD 650 ya da 625 kullanılsaydı, Lenovo'nun yaptığı gibi. 2000 lirayı bu işlemciye vermektense 1500 liraya P2 almak çok daha mantıklı.

Hocam ben a1 kullanıyorum sırf sen cihazı yere vurmak için 1080p video takılır vs yazmışsın.Sırf bunun öyle olmadığını kanıtlamak için sana link atıyorum.Bizzat benim telefonla açıp denedim.Hiç bir şekilde takılma kasılma vs. yok.Lütfen adam akıllı yorum yazın.
youtu.be/...

Akşam akşam insanın asabını bozma! Adam akıllı yorum yazınmış, devir klavye arkasından yazma devri tabi.
Sen benim ne demek istediğimi bile anlamamışsın. Videoyla kanıtlamışsın aklınca... Cihazın işlemcisi Mediatek'in dandik bir sürümü. Dandik işte, lamı cimi yok. 2000 lira fiyat çektikleri cihazın bu işlemcisi belki de seneye YouTube birkaç güncelleme aldıktan sonra şu anki gibi çalışmayacak. Ne doğru düzgün rom desteği bulunabilecek ne bir şey...
Şu sizin gibi üç kuruş verip aldığı malı ölümüne savunan tiplerden artık illallah geldi.
blackblood07Haggard1963Cihazın sayısal özellikleri iyi ama işlemcisi tırt... 2.5 tonluk devasa bir jipe 0.7 motor t...
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brumaa 2 yıl
dün arkadaşla orta segment bir telefon almaya gittik aklında samsung, sony falan vardı işte bu telefonu gördük valla ne yalan söyliyim çok hoş bir telefon, arayüzü falan süper, ekran kalitesi müthiş, kasa güzel. arkadaş aldı bakalım inş. sıkıntı yaşamaz
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DH Misafiri 2 yıl
SELAM
BEYELR
CASPER VİA A1 PLUS:bence 1.500 TL ye en uygun telefon
bundan iysini bulamadım men bu telefonu hemen alıcam herkesede
tavsiye ederim
yapanların eline,ayağına sağlık
[
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skynet 2 yıl
ya arkadaş telefon madem yerli neden yabancı markalardan daha ucuz değil hatta bu özelliklere göre daha pahalı.
yok yurt dışında üretiliyor da buraya girerken gümrük yiyorsa bunun neresi yerli
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omeric 2 yıl
Kardeşini 1500 TL den pazarlıyorlar Türkiye'de aynı telefon yurt dışında 600 TL.
androidbrick.com/...
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SHADOW 2 yıl
Casper olmasa alirdim da casper işte...
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VioLee 2 yıl
Dahili hafiza ve Batarya kulaga hos gelse de o fiyata alinacak bi suru alternatif var hem sifir hem ikinci el olarak ayrica kullanilan islemciden dolayi 5000 mah'a cok guvenmeyin derim
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murat1981pls 2 yıl
ben gordum arkadsta guzel telefon sunun 6inc olanını yapsa alırım.
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akcakoylu 2 yıl
Ürün hakkında olumlu yorum yapıyorum ve yanılmıyorsam 9 yıllık dh üyesiyim. 1800 tlye aldığım ürünün 9 saat ekran süresi 5 gün açık kalma süresi var. Hafızası ram'i gayet yeterli (!). Oyunla çok işim olmaz, sadece çocuklarım oyun indirip oynuyor telefona. Telefondan oyuna sıcak bakmıyorum; oynayan ona göre işlemcisi olan telefon alsın. İşlemci deyince uygulamaları açatrken teklemeyecek o kadar. Bazıları bana cahil diyebilirler ama benim işimi fazlasıyla görüyor kardeşim. Bu paraya bundan fazlasını bulsaydım onu alırdım; işimiz fanboyluk değil. 2 sene huawei kullandım işi bitti buna geçtim; bundan sonra bakarsız lg kullanırım....
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karmenug 2 yıl
bu ürünün sloganı bence şöyle olmalıydı ;
"Durmadan uçmak mı istiyorsunuz?" :D
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dr_alex 2 yıl
Yerli bi firmanın bu tarz ürünleri halka sunması çok gurur verici. günümüz hastalığı olan şarjım az kaldı ortadan kalkmış gibi gözüküyor :)
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