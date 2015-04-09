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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Castrol Magnatec Stop-Start’tan Ödüllü Kampanya!

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Üst üste 2 yıl yaptığı global araştırmalarla standart bir sürücünün ortalama trafik koşullarında yılda 18 bin defa, İstanbul’da ise 32 bin 520 defa dur-kalk yaptığını ortaya koyan Castrol, aşırı yoğun trafik koşullarında araçların motorlarına ekstra koruma sağlayan yeni ürünü Castrol Magnatec Stop-Start’ı Türkiye’de satışa sundu. Castrol Magnatec Stop-Start, trafik koşulları nedeniyle sıkça dur-kalk yapan otomobillerin motorlarının metal aksamlarına zarar veren mikroskobik aşınmalara karşı sağladığı ekstra koruma özelliğiyle dikkat çekiyor. Akıllı moleküler yapısı sayesinde kendini yenileyebilen ve koruyucu bir katman oluşturabilme özelliğine sahip olan Castrol Magnatec Stop-Start, dur-kalk aşınmalarına karşı yüzde 20’ye varan daha etkin koruma özelliğiyle günümüzde yoğun trafikte araç kullanan kişiler için en ideal motor yağı olarak ön plana çıkıyor.

Castrol MAGNATEC, yoğun trafikte motoru daha etkin korurken araç kullanıcılarını dur-kalk trafikten bir nebze de olsa uzaklaştıracak özel bir kampanya başlattı. www.hayatimizdurkalk.com adresine girip Castrol MAGNATEC’in Dur-Kalk şarkısının nakaratını yeniden yazanlar arasından seçilecek talihliler, kazanacakları para ödülü sayesinde Castrol MAGNATEC ile Dur-Kalk Trafik’ten uzaklaşacakları istedikleri bir yere tatile gitme şansı yakalayacak. 19 Nisan’da sona erecek kampanyaya katılmak için www.hayatimizdurkalk.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın..
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