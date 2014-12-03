Cavme Group, Tekir Adlı Uygulama ile Yüzlerce Markayı Tek Bir Çatı Altında Topluyor.

Dh Bülten
Daha önceden yayınlamış olduğu NameScroll uygulaması ile kurumsal mesajlaşma alanında atılım yapan Cavme Group, bu kez de Tekir adlı uygulama ile alışveriş dünyasında yeni bir ses getirmeye çalışıyor.
Akıllı telefon platformunun en önemli iki işletim sistemi olan Android OS ve iOS için yayınlanan uygulama yüzlerce marka ve bu markaların kampanyalarını filtreleme seçenekleriyle tek bir uygulama ile beraber bir çatı altında topluyor ve böylece vaktinizi internet başında kampanya arama ile kaybetmiş olmayacaksınız.
Uygulama içinde kampanyalarını takip etmek istediğiniz sektör ve markaları “Favorilere Ekle” seçeneğiyle favori marka veya sektörlerinize ekleyerek ilgili sektördeki markaların yeni kampanyalarından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bunun yanında “Kampanya Tipleri” seçeneğiyle beraber istediğiniz türdeki kampanyalara erişebilir, uygulama içindeki kampanyayı sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak arkadaşlarınızın da kampanyalardan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Tekir uygulama içindeki en çok beğenilen kampanyaları “Tekir’de Popüler” kısmına taşıyarak en çok rağbet gören kampanyalara erişmenizde kolaylık sağlar. Ayrıca Tekir, kullanmış olduğunuz kredi kartınızı seçerek kredi kartınızla eşleşen kampanyaları da “Kartımla Eşleşenler” bölümüne taşıyarak sizi arama zahmetinden kurtarır.
Uygulamayı görsel olarak incelediğimizde sadeliğin ve basit kullanımın vermiş olduğu kolaylıkla 7’den 70’e herkesin kullanabileceği bir arayüz bizi karşılıyor.
iOS bir cihazınız varsa Tekir’i AppStore’dan indirip inceleyebilirsiniz, eğer Android OS’a sahipseniz Tekir’i Google Play’den indirebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı