Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cavme Group, Tekir Adlı Uygulama ile Yüzlerce Markayı Tek Bir Çatı Altında Topluyor.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
1
Diğer Yazılım
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cavme Group, Tekir Adlı Uygulama ile Yüzlerce Markayı Tek Bir Çatı Altında Topluyor.
Daha önceden yayınlamış olduğu NameScroll uygulaması ile kurumsal mesajlaşma alanında atılım yapan Cavme Group, bu kez de Tekir adlı uygulama ile alışveriş dünyasında yeni bir ses getirmeye çalışıyor.

Akıllı telefon platformunun en önemli iki işletim sistemi olan Android OS ve iOS için yayınlanan uygulama yüzlerce marka ve bu markaların kampanyalarını filtreleme seçenekleriyle tek bir uygulama ile beraber bir çatı altında topluyor ve böylece vaktinizi internet başında kampanya arama ile kaybetmiş olmayacaksınız.

Uygulama içinde kampanyalarını takip etmek istediğiniz sektör ve markaları “Favorilere Ekle” seçeneğiyle favori marka veya sektörlerinize ekleyerek ilgili sektördeki markaların yeni kampanyalarından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bunun yanında “Kampanya Tipleri” seçeneğiyle beraber istediğiniz türdeki kampanyalara erişebilir, uygulama içindeki kampanyayı sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak arkadaşlarınızın da kampanyalardan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Tekir uygulama içindeki en çok beğenilen kampanyaları “Tekir’de Popüler” kısmına taşıyarak en çok rağbet gören kampanyalara erişmenizde kolaylık sağlar. Ayrıca Tekir, kullanmış olduğunuz kredi kartınızı seçerek kredi kartınızla eşleşen kampanyaları da “Kartımla Eşleşenler” bölümüne taşıyarak sizi arama zahmetinden kurtarır.

Uygulamayı görsel olarak incelediğimizde sadeliğin ve basit kullanımın vermiş olduğu kolaylıkla 7’den 70’e herkesin kullanabileceği bir arayüz bizi karşılıyor.

iOS bir cihazınız varsa Tekir’i AppStore’dan indirip inceleyebilirsiniz, eğer Android OS’a sahipseniz Tekir’i Google Play’den indirebilirsiniz.
Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim