Cavme Group, Tekir Adlı Uygulama ile Yüzlerce Markayı Tek Bir Çatı Altında Topluyor.

Daha önceden yayınlamış olduğu NameScroll uygulaması ile kurumsal mesajlaşma alanında atılım yapan Cavme Group, bu kez de Tekir adlı uygulama ile alışveriş dünyasında yeni bir ses getirmeye çalışıyor.

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