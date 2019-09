Çevre Koruma Örgütü, 2035 yılıyla birlikte hayvan deneylerine son veriyor

Tam Boyutta Gör

Çevre Koruma Örgütü (Environmental Protection Agency-EPA), hayvanların deneylerde kullanılmasına son vermeye karar verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 2035 yılına kadar memelilerin deneylerde kullanılması sonlandırılacak. Bunun yanında EPA, deneylerde omurgalı hayvan kullanımının sonlandırılması veya azaltılması ile alternatif deney yöntemleri bulunması kapsamında beş üniversiteye 4.25 milyon dolar tutarında fon vermeye karar verdi.

Kimyasalların ve zirai ilaçların insan sağlığı üzerindeki etkilerini tespit etmek için uzun bir süredir deney hayvanları kullanılmasına müsade eden kurumun son zamanlarda bu tür deneylerde hayvanların kullanılması taleplerini azaltmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Kurumun başı Andrew Wheeler tarafından yapılan açıklamada bilim dünyasında son zamanlarda yaşanan gelişmelerin klasik yöntemlerle risk analizi yapma trendinden vazgeçilebileceğine vurgu yapılmış. Wheeler’a göre Yeni Yaklaşım Yöntemleri (New Approach Methods-NAMs. Biz, 3Y diyelim) adı verilen ve hayvanların deney maksatlı kullanılmasını önleyen herhangi bir teknoloji ile yaklaşım bu anlamda bilim insanlarına yardımcı olabilir.

3Y’ler sayesinde sadece deney hayvanları kullanımının azaltılmayacağı aynı zamanda çok daha kısa sürelerde ve daha fazla kimyasalın biyolojik etkilerinin irdelenebileceği belirtilmiş.

Her kesimden olumlu tepkiler gelmedi

Çevre Koruma Örgütü’nün aldığı karar tüm kesimlerde maalesef olumlu bir etki yaratmamış Örneğin, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (People for the Ethical Treatment of Animals- PETA) alınan bu kararı büyük bir mutlulukla karşılarken Doğal Kaynakları Koruma Konseyi (The Natural Resources Defense Council-NRDC ) adlı uluslararası kuruluş, alınan kararı “sorumsuzca” olarak nitelendirmiş.

NRDC yaptığı açıklamada, “toksik kimyasalların tespitinde kullanılan temel test yöntemlerini devre dışı bırakmak insan sağlığını korumayı zorlaştıracaktır.” ifadelerine yer vermiş. Trump yönetimini eleştirmekten de geri kalmayan kuruluş, “Bir kez daha görüyoruz ki Trump yönetimi toplumdan yana değil de kimya endüstrisinde yana tercih kullanmıştır. Kongreyi, EPA’nın aldığı bu kararla kendi gözlerini bağlamasına izin vermemeye davet ediyoruz.” açıklamalarında bulunmuş.

EPA, 2025 yılına kadar memeliler üzerinde yapılacak olan araştırma teklifleri ve fon taleplerinde %30’luk bir azalma hedeflerken 2035 yılında da bu taleplerin tamamen sonlandırılmasını planlıyor. 2035 yılından sonra gelen talepler için bir EPA yöneticisinin onayı gerekecek ve talepler konu bazında değerlendirmeye alınacak.

https://interestingengineering.com/epa-to-eliminate-all-animal-testing-by-2035