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Yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı: "House Targaryen"

George R.R. Martin'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı. Fire & Blood kitabını temel alan yeni spin-off, bizleri yaklaşık 300 yıl öncesine götürecek.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
2,3b
83
7
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin yaratıcısı olan George R.R. Martin, yeni bir Game of Thrones dizisi için HBO ile anlaşmaya vardı. Bugün Deadline tarafından yapılan habere göre yeni Game of Thrones spin-off'u, Targaryen Hanesi'ne (House Targaryen) odaklanacak. HBO-George RR Martin ikilisinin dizinin resmi hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.

Deadline'da yer alan ifadelere göre yeni dizi, Game of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek. George RR Martin'in geçtiğimiz yıl yayınladığı Fire & Blood kitabını temel alacak olan dizide Targaryen Hanesi'nin hikayesini izleyeceğiz.

George R.R. Martin yeni dizinin yapımcılığını üstlenecek. Colony dizisinden tanıdığımız Ryan Condal'ın da dizide yazar/yapımcı olarak görev alacağı belirtilmiş. Yeni dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihinin ise önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş belli olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı"

Üç farklı Game of Thrones dizisi geliyor


HBO, 2017 yılında tam beş farklı Game of Thrones dizisi için resmi hazırlıklara başlamıştı. Bu dizilerden ikisi geride bıraktığımız yıl içerisinde iptal edildi. Diğer üç dizinin ise geliştirme süreci şu anda herhangi bir problem olmadan devam ediyor. Bugün ortaya çıkan House Targaryen dizisi de bunlardan birisi.

Yeni Game of Thrones dizileri arasında şu anda yalnızca birinin çekimleri başlamış durumda. Bloodmoon veya The Long Night isimleriyle anılan bu dizi, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. 2021 yılında yayınlanması beklenen dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan, Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.
 


https://deadline.com/2019/09/house-targaryen-prequel-game-of-thrones-series-ryan-condal-george-rr-martin-hbo-1202732221/ Yorum Yaz
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CoreXXX 39 dk.
final sezonunu tekrar çekseler daha hayra geçer
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Bay Robot 1 sa.
Evet ne kadar boş beleş eleman varsa şu diziyi izleyip tartışarak zaman öldürecek...
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CoreXXX 38 dk. Bay Robot
senin izlemediğin yada izleyip bişey anlamadığın diziyi izleyenler neden boşbeleş oluyor anlatabilirmisin mantık çerçevesinde
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AirSupport 2 sa.
Sonunu bilmesek izlenirdi. Şimdi böyle ahım şahım prodüksiyon ile çekecekler muazzam efektler falan(!) ee bunca hikayenin sonu ne? Ehehehehheh.d
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Galaxy. 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
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Coco.Jambo 3 sa.
izleyeni itsinler
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asdf_13 4 sa.
RR martin'in bizzat yazdığı bir kitaptan uyarlanmadıkça çok da bir şey beklememek lazım. 8. sezon kalitesinde olur muhtemelen.
better call saul dışında kaliteli bir spin off görmedim zaten ben. çoğu taklit olduğu için sarmıyor.
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