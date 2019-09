Yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı: "House Targaryen"

Ayrıca Bkz.

evreninin yaratıcısı olan, yeni birdizisi için HBO ile anlaşmaya vardı. Bugün Deadline tarafından yapılan habere göre yeni Game of Thrones spin-off'u,odaklanacak. HBO-George RR Martin ikilisinin dizinin resmi hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.Deadline'da yer alan ifadelere göre yeni dizi, Game of Thrones'un yaklaşıkgeçecek. George RR Martin'in geçtiğimiz yıl yayınladığıkitabını temel alacak olan dizide Targaryen Hanesi'nin hikayesini izleyeceğiz.George R.R. Martin yeni dizinin yapımcılığını üstlenecek. Colony dizisinden tanıdığımız Ryan Condal'ın da dizide yazar/yapımcı olarak görev alacağı belirtilmiş. Yeni dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihinin ise önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş belli olması bekleniyor.HBO, 2017 yılında tam beş farklı Game of Thrones dizisi için resmi hazırlıklara başlamıştı. Bu dizilerden ikisi geride bıraktığımız yıl içerisinde iptal edildi. Diğer üç dizinin ise geliştirme süreci şu anda herhangi bir problem olmadan devam ediyor. Bugün ortaya çıkan House Targaryen dizisi de bunlardan birisi.Yeni Game of Thrones dizileri arasında şu anda yalnızca birinin çekimleri başlamış durumda. Bloodmoon veya The Long Night isimleriyle anılan bu dizi, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. 2021 yılında yayınlanması beklenen dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan, Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.