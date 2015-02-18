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Çevrimiçi kıyafet alışverişi için dijital ölçüm cihazı: XYZE

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çevrimiçi kıyafet alışverişi için dijital ölçüm cihazı: XYZE
Sayıları gün geçtikçe artan çevrimiçi alışveriş siteleri, özellikle giyim tarafında "acaba aldığım ürün üzerime olur mu ? " sorularının sıkça sorulmasına neden oluyor. Bu soruna etkili bir çözüm getiren İtalya merkezli Andrea Mazzon ve ekibi, XYZE adını verdikleri dijital ölçüm cihazıyla bir diğer popüler bağış platformu Indiegogo üzerinde destek arıyor.
Kompakt boyutlarda (52 x 28.5 x 50mm) tasarlanan XYZE, 160 cm genişliğe kadar açılarak kişilerin göğüs, bel ve kalça ölçülerini belirleyerek iOS (Android desteği yolda) işletim sistemli akıllı cihazlara kurulan yardımcı uygulamasına aktarabiliyor. Bu aktarma işlemini Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak yerine getiren cihaz, esas farkını oluşturduğu "XYZE ID" isimli dijital profil kaydıyla koyuyor. Bu profilden aldığı bilgileri Diesel ya da Dolce & Gabbana gibi büyük giyim firmalarının beden ölçülerine çevirebilen cihaz, böylece markalar arasındaki beden farkı problemini ortadan kaldırarak çevrimiçi alışverişi daha sağlıklı bir hale getiriyor. 3V bataryası ile 4 yıl çalışma gösterebilen dijital ölçüm cihazı, geliştirici tarafından belirtildiği üzere yakın zaman içerisinde akıllı saatlerle de destek vermeye hazırlanıyor.
Indiegogo üzerinde 60,000$ hedefle yola çıkan XYZE, yapılacak en az 39 euro bağış (20 euro kargo) ile 2015 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürünün kullanım sürecinin anlatan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Çevrimiçi kıyafet alışverişi için dijital ölçüm cihazı: XYZE

https://www.indiegogo.com/projects/on-smart-measuring-tape-to-shop-fashion-online Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Mantıklı bir fikir ancak bence birde bunun ayakkabı için olanını da geliştirmeliler, şahsen ben ayakkabılarda alırken daha çok tereddüt ediyorum
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Like a Sir 4 yıl
alışveriş siteleri destek verirse , aranan kan olur
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bak işte bu iş yapar ! =)
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