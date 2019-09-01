Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu

3 Ocak 2019 tarihinde Ay’ın karanlık tarafına iniş yapan ve uydumuzun çok az bilinen bölgesinde araştırmalarına başlayan Çin'in Chang’e 4 uzay aracı, tuhaf bir keşfe imza attı.

Daha önce Ay’ın derinliklerinden geldiği düşünülen mineraller bulan uzay aracının bu seferki keşfi ise garip renkli ve jelimsi bir madde.

Bilindiği üzere Çin’in uzaya yolladığı Chang’e 4 uzay aracına bir de Yutu-2 adlı arazi aracı eşlik ediyor. Söz konusu maddeye rastlayan da Yutu-2 olmuş. 25 Temmuz’da keşfedilen madde, Çinli bilim insanlarının ilgisini o kadar çekmiş ki görev kapsamındaki keşif planları bu maddeyi incelemek için bir süre askıya alınmış.

Jelimsi maddenin bir kraterde bulunduğunu ifade eden bilim insanları, maddenin dokusu ve rengi sayesinde Ay yüzeyinde fark edilebildiğini belirtiyor. Çinli kaynaklarca ne olduğuna dair bir açıklama yapılmayan maddenin ise meteor çarpması sonucu yüzeyde kalmış erimiş cam kalıntıları olabileceği tahmin ediliyor. Maddeyle ilgili paylaşılan bir görsel ise maalesef henüz yok.

Bir Ay günü, 14 Dünya günü sürüyor

Chang'e-4 ve Yutu-2, 14 gün süren bir Ay gününün sekizincisinin bitimini müteakip 7 Ağustos’ta uykuya geçmişti. Dokuzuncu günün başlangıcı olan 23 Ağustos’ta tekrar faaliyete geçen araçların istikameti Ay’ın batısına doğru olacak. Bakalım uzay araçları bu süre zarfında ne gibi şaşırtıcı keşiflere imza atacak? Gelişmeler için sitemizi takip etmeye lütfen devam edin.

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/change4-moon-mystery-substance/