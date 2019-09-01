Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu

Çin'in Chang’e 4 uzay aracı, tuhaf bir keşfe imza attı. Daha önce Ay’ın derinliklerinden geldiği düşünülen mineraller bulan uzay aracının bu seferki keşfi ise garip renkli ve jelimsi bir madde.
4 gün
14,3b
3
20
Uzay
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu

3 Ocak 2019 tarihinde Ay’ın karanlık tarafına iniş yapan ve uydumuzun çok az bilinen bölgesinde araştırmalarına başlayan Çin'in Chang’e 4 uzay aracı, tuhaf bir keşfe imza attı.

Daha önce Ay’ın derinliklerinden geldiği düşünülen mineraller bulan uzay aracının bu seferki keşfi ise garip renkli ve jelimsi bir madde.

Bilindiği üzere Çin’in uzaya yolladığı Chang’e 4 uzay aracına bir de Yutu-2 adlı arazi aracı eşlik ediyor. Söz konusu maddeye rastlayan da Yutu-2 olmuş. 25 Temmuz’da keşfedilen madde, Çinli bilim insanlarının ilgisini o kadar çekmiş ki görev kapsamındaki keşif planları bu maddeyi incelemek için bir süre askıya alınmış.

Jelimsi maddenin bir kraterde bulunduğunu ifade eden bilim insanları, maddenin dokusu ve rengi sayesinde Ay yüzeyinde fark edilebildiğini belirtiyor. Çinli kaynaklarca ne olduğuna dair bir açıklama yapılmayan maddenin ise meteor çarpması sonucu yüzeyde kalmış erimiş cam kalıntıları olabileceği tahmin ediliyor. Maddeyle ilgili paylaşılan bir görsel ise maalesef henüz yok.

Bir Ay günü, 14 Dünya günü sürüyor

Chang'e-4 ve Yutu-2, 14 gün süren bir Ay gününün sekizincisinin bitimini müteakip 7 Ağustos’ta uykuya geçmişti. Dokuzuncu günün başlangıcı olan 23 Ağustos’ta tekrar faaliyete geçen araçların istikameti Ay’ın batısına doğru olacak. Bakalım uzay araçları bu süre zarfında ne gibi şaşırtıcı keşiflere imza atacak? Gelişmeler için sitemizi takip etmeye lütfen devam edin.



https://www.digitaltrends.com/cool-tech/change4-moon-mystery-substance/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tensi 4 gün en beğenilen Giboobiufgihovo
Madem teknolojiden bu kadar rahatsizsin, hatta okullardaki fen derslerinin dahi kaldirilmasini istiyorsun o zaman internette ne isin var davar oglu davar. Defol git daginda mi colunde mi nerede yasarsan yasa. Senin neyine teknoloji. Hasta olunca da deve sidigi icersin artik col sicmigi beyinsiz herif. Bunun gibi okuzun ne isi var teknoloji sitesinde. Bu hayvanlara kalsa ilk is teknoloji sitelerini de kapattirirlar. Bunlar gibileri siteden hemen atmak lazim.
Madem teknolojiden bu kadar rahatsizsin, hatta okullardaki fen derslerinin dahi kaldirilmasini istiyorsun o zaman internette ne isin var davar oglu davar. Defo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combaba 4 gün Giboobiufgihovo
İslam etiketi ile böyle gerzek cevaplar çıkınca İslamı değil, İslam gibi mükemmel bir dinin nasıl bu kadar geri zekalı insanlar yetiştirdiğine şaşırıyorum.
Fen bilimleri olmaz sa Allah'ın muhteşemliğini nasıl keşfedeceksin bre ahmak. Sonra "elin gevuru" yapıyor olur.
Yok Artık bu kadar olmaz...
sabahın köründe...
Olsa olsa bunlar provakatör veya trol denilen yaratıklardandır...
İslam etiketi ile böyle gerzek cevaplar çıkınca İslamı değil, İslam gibi mükemmel bir dinin nasıl bu kadar geri zekalı insanlar yetiştirdiğine şaşırıyorum.
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
novicem 4 gün
Venom'u buldular herhalde. :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Galaxy. 1 gün yeni yorumcu
Harbiden bu Ay'a ne zaman gidilecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 1 gün
Avrupa s*digi iciciler toplanmislar gene
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 3 gün
adam troll olduğu çok açık ciddeye alıp cevap vermişler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 gün
madde 3 yıl araştırıldı ve uzaylı dışkısı olduğu kanıtına varıldı:))) eyyy uzaylı sen bizim uydumuza nasıl mıçarsın:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 gün
Şunu bile din tartuışmasına getirebilmişsiniz ya bravo size özel bir yeteneğiniz falan olmalı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tbbtl 3 gün
Fen derslerinin kaldırılması ne ya. İslama uygun mu. Bütün bu gelişmeler Allah(c.c.) ın taktiri değil mi. Bilim Allah(c.c.)'ı kapsamaz. Allah(c.c.) bilimi evreni kapsar. Onlar bilim yapsın, sen ilim yap. Bu sayede imanın artmaz mı. Her bir yeni gelişme insanı şaşkınlık içine sokmuyor mu. İmanın artmıyor mu. Ayette “Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir, ama insanların çoğu gerçeği bilmezler.”(Mümin, 40/57) demiyor mu. Bunu bilebilmek için araştırıp inceleyip bulmamız gerekmez mi. Tabi burda büyük bir hoşgörüsüzlükte var. "Tek ilim fen islamdir" diyen varken, sadece bilim olsun deyip dine saldıran da mevcut. İnsan bir yaratıcıya inanıp ilim yapamaz mı. Bu bilimsel gelişmeleri yapanlar dinleri uğruna birleşip haçlı seferlerini yapmadılar mı. Amerikaya afrikaya ilk ayak bastıklarında önce din adamları (papazlar) girdi, köleleştirmeden soykırım yapmadan önce hristiyanlaştırdılar. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok okumamız lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funnel 3 gün
Başka bir uzay görevinde kullanılan uzay aracının parçalarından biri olabilir. Ayda atmosfer olmadığı için yanmadan yüzeye kadar düşmüştür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dmclskn 4 gün
İnşallah maşallah diyen arkadaşlar lütfen cevap yazarsa biz kullar seviniriz.
-50'ye yakın Tefsir niye var ki Diyanet bile onca adama rağmen 2 defa çevirmiş. Elbette paramız var ki istediğimiz gibi çevirttiririz. Halbu ki apaçık indirildiğini belirten ayetler mevcut.
-Peygamber kitabını yazmadan yanlış oldu yazamadan çünkü kendisi yazma bilmiyordu. Onun yerine yarım asır sonra başkaları topladı.
-İhram ile av yapmayı yasaklayıp tecavüzü neden yasaklamamış.
-Zina ettin demiş olsanız ispat etmek için birleşmeyi gören 4 kişi gerek.
-Namazın nasıl kılınacağını yazsalar dünyada farklı şekilde namaz kılınmazdı heralde. Keza oruç aynı durumda.
-Sahiden neden hep Mısır 'da geçen hikayeler anlatılır.
-Güneşi balçıkta batar bulunmasına ne demeli.
-Penguen, Kutup Ayısı, Lama, Kanguru... yani bölgeye özgü hayvanlar da varken Deve eşek maymundan bahseder.
-Kızlar da cennette Nuriler istiyor.
-Hacca giderkende incelmiş bineklerden olan Deve ile gitmeyi unutmayın. Öyle diyo...
-Çocukken çocuk doğurunca ölen çocuğa mı annesinin 25 yaşını görmemesine üzülelim. Torun Ümmü Gülsüm kimin torunu kimin kaçıncı eşi ölmeden önce kaç tane kocası olmuş bi zahmet baksın. İpucu adaletiyle meşhur.
Çocukken çoçuk doğurmanın sonuçlarını yakinen annelerinize ablalarınıza sorabilirsiniz. Yukaridaki sadece örnek.
-Cahiliye denilen dönemde kız bebekler öldürüldüyse nasıl çoğalıp 4'er tane eş sınırsız cariye hakkına sahip oldular.
Sigara, alkol, genelevden, faizden... alınan vergilerle tepeden tırnağa maaşları ödeniyor. Ne gık ne de guk diyorlar. İnananlarsa gurk deyip açlıktan yutkunuyor. İhtiyaç fazlasını vermesi gereken hep fakir oluyor.
Ahlâk, adalet, bilim, kültür... uçmuş coşturmuş kimse tutamıyor. Bu dinle kalkınan tek ülke yok.Sığınılan ülkeler hep kafir memleketler imansız olanlar. Dubai şeyhinin eşlerinden birisi teeee neresi olan Suudi Arabistan değil tabiii ki Alman yardım edip İngiltereye sığınıyor.
Bonus olsun islami ülkelerin liderleri veya çocukları genelde Harvard veya Oxford üniversitelerinde siyaset hukuk gibi alanlarda eğitim alırken Mısır'daki din ağırlıklı El Ezher değil ama.
Göbeklitepe ile inandıkları başlangıç zamanı çelişmesine rağmen açılışında bizzati bulundular.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 gün
Eyvah, black goo olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 4 gün
Hemen star treklerden birinin bir bölümü aklıma geldi.
Gezegenin birinde siyah bir jel görüyorlardı. Meğer o jel insan üstü güçleri olan bir varlığa aitmiş. Mürettebattan kaç kişi ölmüştü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Fakirdepocu +80 200ugececekaga +77 Ridianod +71 murdocklawless +64 Tensi +62 smart1978 +61 oguzhan diric +61 zero fear +60 darkaura +59 Bay Robot +58
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
3 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14340 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
chang'e 4, Uzay ve
4 etiket daha Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün iOS 13'te yer alan kodlar Apple'ın AR başlığını test ettiğini gösteriyor 2 gün Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi planlıyor 3 gün Bosch, elektrikli bebek arabası sistemini tanıttı 3 gün MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü duyuruldu 3 gün Ortaya çıkan EPYC, Intel Xeon modelinin %25’i fiyatında %20 daha hızlı 3 gün Gears 5’in haritalarından biri, diğer Gears oyunlarına kıyasla 50 kat daha büyük olacak 3 gün Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı 3 gün Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler 3 gün Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda 3 gün TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta 3 gün Lite-On SSD bölümü Toshiba tarafından satın alındı 3 gün Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite 3 gün Samsung Galaxy M30s için geri sayım başladı 3 gün Riptide GP: Renegade kısa süreliğine ücretsiz 3 gün Buz temizliği, çok hızlı ısı atımları sayesinde bir saniyenin altına iniyor 3 gün Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı 3 gün USD Tether kripto para şirketi varlığını genişletiyor 3 gün RetroArch, yapay zekâ sayesinde klasik oyunlara çeviri desteği sunmaya başladı 4 gün Tesla, Model 3’ün iç döşemelerinde deri kullanmayı bıraktı 4 gün Huawei, IFA'da FreeBuds ailesinin en yeni üyesini tanıtacak 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu Sonraki Google Play Store'daki tanıtım videoları otomatik olarak oynatılmaya başlanacak 4 gün Empagliflozin adlı diyabet ilacının kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülüyor 4 gün Xiaomi Mi 9 5G en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacak 4 gün Xiaomi Mi A3 kutudan çıkıyor | Detaylar ve merak edilenler 4 gün Honor 20S'in 32 megapiksel ön kamera ile geleceği onaylandı 4 gün Microsoft'un katlanabilir cihazı 360 derece menteşe ve manyetik kapakla gelebilir 4 gün Athlon 300GE kameralara gülümsedi 4 gün Google, Chrome tarayıcısı için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı 4 gün Intel Retro oyunlar için Retro Scaling çözümünü duyurdu 4 gün Instagram'da artık size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz 4 gün Huami toplamda 100 milyon giyilebilir cihaz sattı 4 gün İki yıllık iOS açığı Google’ın uyarısıyla kapatıldı 4 gün Xiaomi Mi 9 Lite, Mi CC9’un farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir 4 gün Paris “gürültü radarı” ile araçlara ceza kesmeye hazırlanıyor 5 gün Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar 5 gün Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu 5 gün Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu 5 gün CD Projekt Red, Witcher oyunları yapmaya devam edecek 5 gün Motorola One Zoom'un teknik özellikleri sızdırıldı 5 gün CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
(ANKET) 45-50 bin arası otomatik araç tercihi
DH Forum
İstediğinizi sorabilirsiniz
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim