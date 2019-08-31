CD Projekt Red, Witcher oyunları yapmaya devam edecek

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İçinde bulunduğumuz hafta içinde CD Projekt Red tarafından yayınlanan 2019’un ilk yarısını kapsayan finans raporu, The Witcher hayranları için güzel haberlerle doluydu.

Gelir anlamında olumlu bir tablo çizen rapor, şirketin aynı yıla kıyasla hasılatını %26 oranında artırdığını ortaya koydu. Şirketin 54 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen net kârında değişiklik olmaması ise Cyberpunk 2077’nin geliştirilme sürecine bağlandı. Gelirin büyük bir bölümünü yutan oyun bu anlamda şirket kârlılığının da bir miktar önüne geçmiş görünüyor.

Piyasaya sürülüşünün üzerinden dört yıl geçen The Witcher 3 ise CDPR’ın gelirlerinin mevcut seviyeye gelmesine hâlâ muazzam katkılar sağlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, 2018’in ilk yarısına kıyasla bu yılın ilk yarısında çok daha yüksek satış rakamları elde etmiş durumda. Fakat şirket kârının artması kapsamında tek bir marka maalesef yeterli görünmüyor. Bu sebeple tek bir büyük proje politikası CDPR için artık geçerli olmayacak.

CDPR’dan yapılan açıklamaya göre şirket hem The Witcher hem de Cyberpunk markalarını eş zamanlı geliştirecek. Dolayısıyla Cyberpunk 2077 piyasaya sürüldüğünde şirketin diğer büyük oyunu için dört-beş yıl beklemek zorunda kalmayacağız.

Şirketin paylaştığı mevcut bilgiler kapsamında bir The Witcher devam oyununun da hâlihazırda geliştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. CDPR’ın iki oyunu aynı anda geliştirme politikası ise umarız şirketçe benimsenen “önce kalite” yaklaşımının önüne geçmez.

https://wccftech.com/cd-projekt-red-dual-franchise-witcher-cyberpunk/