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ChargerDR ile USB üzerinden şarj süresi 4 kat azalıyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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ChargerDR ile USB üzerinden şarj süresi 4 kat azalıyor

Önceki yıllarda mobil cihazları şarj etmek için kullandığımız tek parçalı ünitelerden, bugün bir tarafı USB uçlu kablo ve USB adaptörü ile birlikte iki parçalı ünitelere geçiş yaptık. Bu parçalı kullanım sayesinde hem prizden hem de bilgisayar üzerinden mobil cihazlarımızı şarj eder hale geldik. 

Ancak gerek voltaj farklılığı, gerek uyum problemleri nedeniyle bazen bilgisayar üzerinden cihaz şarjı daha uzun sürebiliyor. Aynı durum farklı bir USB adaptörü kullandığımızda priz şarjında da meydana gelebiliyor.

Digital Innovations tarafından geliştirilen ChargerDR adaptörü, telefonlarda 2 kata, tabletlerde ise 4 kata kadar daha hızlı şarj imkanı sunuyor. 

Bir USB bellek boyutunda olan adaptörü, şarj kablosu ile standart adaptör arasında takarak kullanmaya başlıyorsunuz. USB 2.0 ve 3.0 uyumlu olan adaptör,  0.5A~2.1A güç girişi ve 5V-2.1A güç çıkışına sahip.

Ürün bilgisayar üzerinden şarj esnasında belirtilen hızlara erişiyor. Priz ve çakmak girişinde ise yüzde 20’ye kadar hızlı şarj imkanı sağlıyor. Ayrıca iPad ve Galaxy Tab gibi bilgisayar üzerinden şarj olmayan modelleri de şarj edebiliyor.

Ürün ilerleyen aylarda büyük perakendecilerde satılmaya başlanacak. Fiyat bilgisi henüz yok. 

http://www.digitalinnovations.com/chargedr-usb-charge-booster.html Yorum Yaz
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thegym 6 yıl
iddia ediyorum... belki de vardir ben bilmiyorum ama... gun gelecek evlerde usb prizler olacak duvarlarda..
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CoreXXX 6 yıl
asus anakartlarda zaten var bu özellik yazılım yolu ile açılıp kapanıyor veya kırmızı renk usb yuvaları cırt die şarj ediyor. ben xperiamı sadece usbden sarj ediyorum artık
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fbkaya 6 yıl
15 tlden fazla vermem
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viper 6 yıl
Galaxy tabı bilmem ama ipad bilgisayardan sarj edilebiliyor.
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V4LKyR 6 yıl
Yahu bu evde de yapılabilir, bu kadar büyütmeyin. Ha böyle kompakt olmaz belki ama aynı işi görür. Güzel fikir yine de.
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nehuse 6 yıl
Haberi dün okudum sitesine girdim ürünün doğru düzgün bir açıklama yok. USB portunun verdiği Amper belli bu alet ne yapıyorda bunu arttırıyor.Sıkı bir inceleme görmeden ve çalışma mantığını öğrenmeden para verilmemesi gereken bir ürün.
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müntekim 6 yıl
Usb portunun sağlayabileceği akım miktarı belli 500mA(usb2.0) daha fazlasını linkteki 2.1A sağlamak için direncimi düşürüyor bu arkadaş , her halukarda usb portunu pörtletebilir.Ufacık birşey içine güç artırmayı sağlayabilecek ne tür ekipman koyacaklarmış?
Piyasaya yeni çıkan birçok dizüstü bilgisayarda yüksek akım sağlayabilen usb portları yaygınlaşırken gereksiz bir ürün olmuş.
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kralkarga 6 yıl
bu da o elektrik tasarruf aparatı gibi olmasın.biri alır içini açar ve biraz macun ve bir adet led bulur:)
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Xagdas 6 yıl
20 TL'mi? 50 veririm.
Ama araki bulasın...
150'den aşağı çıkmaz.
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memoseler 6 yıl
Haberi biraz geç koymuşsunuz ama önemli değil...
Çok çok daha önce yapılması gereken bir adaptördü. Geç bile kalındı. Çakmaları çıkmadan önce piyasaya çıksada edinsek bari.
20TL iyi bir fiyat olur bunun için.
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