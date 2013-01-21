ChargerDR ile USB üzerinden şarj süresi 4 kat azalıyor





Önceki yıllarda mobil cihazları şarj etmek için kullandığımız tek parçalı ünitelerden, bugün bir tarafı USB uçlu kablo ve USB adaptörü ile birlikte iki parçalı ünitelere geçiş yaptık. Bu parçalı kullanım sayesinde hem prizden hem de bilgisayar üzerinden mobil cihazlarımızı şarj eder hale geldik.





Ancak gerek voltaj farklılığı, gerek uyum problemleri nedeniyle bazen bilgisayar üzerinden cihaz şarjı daha uzun sürebiliyor. Aynı durum farklı bir USB adaptörü kullandığımızda priz şarjında da meydana gelebiliyor.





Digital Innovations tarafından geliştirilen ChargerDR adaptörü, telefonlarda 2 kata, tabletlerde ise 4 kata kadar daha hızlı şarj imkanı sunuyor.





Bir USB bellek boyutunda olan adaptörü, şarj kablosu ile standart adaptör arasında takarak kullanmaya başlıyorsunuz. USB 2.0 ve 3.0 uyumlu olan adaptör, 0.5A~2.1A güç girişi ve 5V-2.1A güç çıkışına sahip.





Ürün bilgisayar üzerinden şarj esnasında belirtilen hızlara erişiyor. Priz ve çakmak girişinde ise yüzde 20’ye kadar hızlı şarj imkanı sağlıyor. Ayrıca iPad ve Galaxy Tab gibi bilgisayar üzerinden şarj olmayan modelleri de şarj edebiliyor.





Ürün ilerleyen aylarda büyük perakendecilerde satılmaya başlanacak. Fiyat bilgisi henüz yok.

http://www.digitalinnovations.com/chargedr-usb-charge-booster.html