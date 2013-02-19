Cherry Mobile'dan 99$'a 7-inç ekranlı ve dört çekirdekli tablet: Fusion Bolt

7-inç'lik tablet segmentinde yaşanan kıran kırana mücadeleye Cherry Mobile da katılıyor. Cherry Mobile'ın, Fusion Bolt olarak isimlendirdiği yeni Android tableti 99$ gibi iddialı bir fiyat etiketine sahip. Peki Fusion Bolt, bu fiyata nasıl teknik özellikleri beraberinde getiriyor?



186.2 mm x 126.9 mm x 10.8 mm ölçülerinde ve yaklaşık 320 gram ağırlığında tasarıma sahip Fusion Bolt'a, 1 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Actions Semiconductor ATM7029 yongada sistem çözümü, 1 GB DDR3 RAM ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi hayat veriyor. Tabletin 7-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif ekranı, 1280 x 800 piksel (WXGA) çözünürlük sunuyor. Ekranda, renk gösterimi ve görüş açısı konularında avantajlı olan IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi tercih edilmiş.



8 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlar yardımıyla (32 GB'a kadar) arttırılabilen Fusion Bolt'un ön yüzüne 0.3 megapiksellik, arka yüzüne 2 megapiksellik olmak üzere iki adet kamera konumlandırılmış. Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantı teknolojisine destek veren tabletin lityum iyon bataryasının kapasitesi 4.000 mAh.



Fusion Bolt'un mart ayında doğru tüketicilerin beğenisine sunulması planlanıyor.



http://www.yugatech.com/personal-computing/cherry-mobile-fusion-bolt-quad-core-tablet-for-php3999/