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Cherry Mobile'dan 99$'a 7-inç ekranlı ve dört çekirdekli tablet: Fusion Bolt

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Cherry Mobile'dan 99$'a 7-inç ekranlı ve dört çekirdekli tablet: Fusion Bolt
7-inç'lik tablet segmentinde yaşanan kıran kırana mücadeleye Cherry Mobile da katılıyor. Cherry Mobile'ın, Fusion Bolt olarak isimlendirdiği yeni Android tableti 99$ gibi iddialı bir fiyat etiketine sahip. Peki Fusion Bolt, bu fiyata nasıl teknik özellikleri beraberinde getiriyor?
186.2 mm x 126.9 mm x 10.8 mm ölçülerinde ve yaklaşık 320 gram ağırlığında tasarıma sahip Fusion Bolt'a, 1 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Actions Semiconductor ATM7029 yongada sistem çözümü, 1 GB DDR3 RAM ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi hayat veriyor. Tabletin 7-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif ekranı, 1280 x 800 piksel (WXGA) çözünürlük sunuyor. Ekranda, renk gösterimi ve görüş açısı konularında avantajlı olan IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi tercih edilmiş.
8 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlar yardımıyla (32 GB'a kadar) arttırılabilen Fusion Bolt'un ön yüzüne 0.3 megapiksellik, arka yüzüne 2 megapiksellik olmak üzere iki adet kamera konumlandırılmış. Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantı teknolojisine destek veren tabletin lityum iyon bataryasının kapasitesi 4.000 mAh.
Fusion Bolt'un mart ayında doğru tüketicilerin beğenisine sunulması planlanıyor.

http://www.yugatech.com/personal-computing/cherry-mobile-fusion-bolt-quad-core-tablet-for-php3999/ Yorum Yaz
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aura7 6 yıl
Fiyata laf yokta 4000 mAh pille ne kadar dayanacak ki bu
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mq1n 6 yıl
Çok iyiymiş
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balomer 6 yıl
fusion bolt tek rakibimiz usain bolt
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ssbrutality 6 yıl
Bu Fiyata Şamda Kayısı.Ips Gerçekten Çok İyi Bir Tercih olmuş.
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wenti 6 yıl
Aman Tanrım. neden bu çirkin Akıllı Telefon Android 4.1 kadar popüler? neden? neden? Bana bir sebep verebilir? bkz: baid.ws/...
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