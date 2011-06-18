ChevronWP7 Labs ile Microsoft işbirliğine gidiyor





Akıllı telefon alanında dev firmaların ROM geliştiricilerine yönelik ilgisi giderek artıyor. Microsoft da uzun süredir ChevronWP7 geliştiricileriyle temas halindeydi.

Windows Phone 7 kullanıcıları ChevronWP7 adını çok iyi tanırlar. ChevronWP7 kiti Windows Phone 7 cihazlarını jailbreak ederek adını duyurmuştu. Ancak Microsoft jailbreak edilen modellere sonraki güncellemeleri göndermeyeceğini duyurunca ChevronWP7 yeni bir eklentiyle telefonları orijinal ROM'a geri döndürmüştü.

Microsoft, ChevronWP7 geliştiricileri ile ilişkilerini biraz daha ileri götürüyor. ChevronWP7 geliştiricileri yayınladıkları bir duyuruda ChevronWP7 Labs adlı platformu yakında Microsoft'un desteğiyle piyasaya süreceklerini açıkladı.

Bundan sonra homebrew uygulamalar WP7 telefonlarda resmi olarak kurulabilecek. Ancak bu ortaklığın da bir bedeli var. Artık ChevronWP7 küçük bir ücretle satılacak. WP7 cihazların diğer bir jailbreak platformu iPhone Dev Team araçları ise halen ücretsiz olarak sunuluyor.