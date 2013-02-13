Chromebook Pixel, Ivy Bridge işlemci ve LTE desteği ile gelebilir













Google'ın Chrome işletim sistemi taşıyan Chromebook modelleri yaygın kullanımda olmasa da yeni ürünlerle pazarda boy göstermeye devam ediyor. Bir süredir firmanın dokunmatik ekranlı bir Chromebook üzerinde çalıştığı iddiası, Sergey Brin tarafından Google+ hesabında paylaşılan bazı bilgilerle güçlenmişti.





Chromebook Pixel adında olacağı ve 2560 x 1700 piksellik dokunmatik bir ekran barındıracağı tahmin edilen model ile ilgili Google kodlamalarında bazı yeni detaylar daha ortaya çıktı.





Kodlarda farkedilen satırlara göre modelin WiFi bağlantısının yanında arka aydınlatma, LTE hücresel ağ desteği sunacağı ve Ivy Bridge tabanlı işlemciye yer vereceği dile getiriliyor. Donanım açısından bugüne kadar ki en iddialı Chromebook modeli olacak Chromebook Pixel'in kodlamalarda geçen kod adının ise Link olduğu tahmin ediliyor.





Tahminin kaynağı ise Chrome OS geliştiricileri arasında yapılan bir tartışmada yüksek DPI kaynak paketlerinin Link haricindeki tüm kartlardan çıkarılması isteniyor. Sebep olarak ise Retina ekranlı MacBook Pro ve Arrow ürünlerinin yaygınlığı neticesinde yüksek DPI oranlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaması gösteriliyor.





Yine de Google'ın Pixel veya Link referansının bir ürüne mi yoksa bir teknolojiye mi işaret ettiği resmi olarak doğrulanmış değil. Bu nedenle kısa süre içerisinde modelin tanıtılması beklenmiyor. Ancak firmanın yaklaşık bir yıldır bu konu üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

http://www.androidauthority.com/chromebook-pixel-google-link-intel-ivy-bridge-lte-connectivity-155563/