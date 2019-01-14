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Çılgın donanımlar ve yüksek performans | MSI stand turu

4 ay
8,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın yüksek performanslı donanım ve bilgisayarlarına gelin yakından bakalım. 18 çekirdekli Intel işlemciye ev sahipliği yapan sistemden, RTX 2080 Ti'lı konsol boyutunda PC'ye kadar yok, yok.
Amerika'da düzenlenen CES 2019 Fuarı'na pek çok yenilik getiren MSI, sadece dizüstü bilgisayarları değil aynı zamanda anakart, kasa ve monitör gibi bileşenlerini de sergiledi. Biz de bu videomuzda şirketin fuara getirdiği ana yenilikler dışında öne çıkan diğer performans ürünlerine göz atıyoruz. 

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DH Misafiri 2 ay
adobe programlarını sorunsuz çalıştırırmı?
kullanıcıları bu şekilde de etkilemesi lazım...
hayat oyunda ibaret değil sanırım...
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Executor Arhentir 4 ay
Eline sağlık Erdi
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Seyrim 4 ay
Bilgisayar zevkimizi aldık.. :) Nede olsa alamayacağız. Hayallerimiz alevlendi..
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c36ab7c4 4 ay Seyrim
Geçen gün bir bilgisayar toplamak istersem (Her şeyi ile Kasa+Monitör+Hoparlör .. vb) ne kadar tutar hesaplayayım dedim. Yaklaşık 36.000 TL tuttu. Vazgeçtim tabi. : D
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