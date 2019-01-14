Çılgın donanımlar ve yüksek performans | MSI stand turu

MSI'ın yüksek performanslı donanım ve bilgisayarlarına gelin yakından bakalım. 18 çekirdekli Intel işlemciye ev sahipliği yapan sistemden, RTX 2080 Ti'lı konsol boyutunda PC'ye kadar yok, yok.

Amerika'da düzenlenen CES 2019 Fuarı'na pek çok yenilik getiren MSI, sadece dizüstü bilgisayarları değil aynı zamanda anakart, kasa ve monitör gibi bileşenlerini de sergiledi. Biz de bu videomuzda şirketin fuara getirdiği ana yenilikler dışında öne çıkan diğer performans ürünlerine göz atıyoruz.