Çin'de Xiaomi Mi6 satın aldım: Fiyatlar nasıl ?

Samsung Galaxy S8 ailesi, Apple iPhone 7, Sony Xperia XZ Premium ve diğer üst seviye telefonlara rakip olarak çıkan Xiaomi Mi6, yüksek fiyat/performans dengesi ile rakip tanımıyor. Peki kaça aldım?

Akıllı telefon dünyasının en iddialı modellerinden olan Xiaomi Mi6'yı, Çin'de satın aldık. Şangay'daki çeşitli elektronik dükkanlarını gezerek fiyatları gördükten sonra satın almaya karar verdiğimiz telefon için kaç para ödedik, Çin'de diğer Xiaomi modelleri ve öbür telefon markalarının telefonları ne kadara satılıyor. Hepsi ve daha fazlası bu özel videomuzda.