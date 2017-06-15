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Çin'de Xiaomi Mi6 satın aldım: Fiyatlar nasıl ?

2 yıl
123,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S8 ailesi, Apple iPhone 7, Sony Xperia XZ Premium ve diğer üst seviye telefonlara rakip olarak çıkan Xiaomi Mi6, yüksek fiyat/performans dengesi ile rakip tanımıyor. Peki kaça aldım?
Akıllı telefon dünyasının en iddialı modellerinden olan Xiaomi Mi6'yı, Çin'de satın aldık. Şangay'daki çeşitli elektronik dükkanlarını gezerek fiyatları gördükten sonra satın almaya karar verdiğimiz telefon için kaç para ödedik, Çin'de diğer Xiaomi modelleri ve öbür telefon markalarının telefonları ne kadara satılıyor. Hepsi ve daha fazlası bu özel videomuzda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKemal17 2 yıl en beğenilen ERIKCI
ERIKCI

webtekno'nun yaptığı "xiaomi mi6 incelemesi" değil "biz xiaomi mi6 aldık" videosuydu bence. donanımhaber standartlarında bir inceleme bekliyoruz :))

Webtekno'nun adını anman Erdi'ye saygısızlık olur. Hakkını verecek şekilde bir inceleme yapacaktır Erdi üstat.
ERIKCIwebtekno'nun yaptığı "xiaomi mi6 incelemesi" değil "biz xiaomi mi6 aldık" videosuydu bence. donanımhaber standartlarında bir incel...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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JackIcLup 2 yıl
Abi artik yayimla şu incelemeyi beklemekten ağaç olduk :)
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prozac38 2 yıl
telefonu satacağınız zaman haber verir misiniz :)
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marseltalon 2 yıl
Usb 3.0 olsaymış süper olurdu.
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skip-60 2 yıl
Güzel vlog olmuş hocam elinize saglık
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Guap0 2 yıl
vloglar çok güzeldi emeğinize sağlık.Telefona herkes gibi bende talibim alabilmemiz için ne yapmamız lazım :D
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cizbudak 2 yıl
incelemeden sonra telefona talıbım :)
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aycibin 2 yıl
eee ben ilk gün dedim kredi kartıyla alın gitsin diye :)
k.kartı: 3200yuan + 4% banka komisyonu = 3328yuan
nakit: 3200yuan + 320yuan 2inci gün taksi = 3520yuan
bir de kredi kartı yurtdışı 100dolar üstü harcamayı 4 taksit yapıyor :)
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Nokata 2 yıl
Telefona herkes takip olmuş bende olayım çıkarsa alırım :) 400 dolara inerse çin sitelerinden almayı düşünüyorum 64 GB modelini ama bu daha cazip geliyor :)
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dead_game 2 yıl
Şu inceleme de bi yayınlansın Erdi abiden alamasamda kendim gidip alıcam.Bir kaç soru kaldı kafamda.
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ONIONBUD 2 yıl
İlk tekno AVMde Nubia standında
" kimovil.com/... " gösterebilseydi keşke ..
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