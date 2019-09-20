Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Çinli toptancıları gezdik | Kendi markamız için teklif aldık

    5 gün
    4,2b
    2
    Zamazingo
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Global Market etkinlik alanında Çinli toptancıları gezerek hem tuhaf ürünleri bulduk ve ekranlarınıza getirdik, hem de kendi markasını yapmak isteyenler için adet teklifi aldık, detaylar videoda.
    Global Market adı verilen özel bir alanda, Çinli toptancılar ve ara üreticileri gezerek, farklı teknolojiler ve ürünlere göz attık. Ayrıca toptancılardan teklif alarak, kendi markasını getirmek isteyenler için yol gösterici olmaya çalıştık, bakalım Çinli üreticiler ile maceramız nasıl geçmiş, hep beraber izliyoruz. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Lumibrite 5 gün en beğenilen
    Erdi, Türkiye'deki markaların çalışma sistemini deşifre etmiş
    Yanıtla +39
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    a_y_k_u_t 5 gün
    Erdi abi seni mutlu gördüm, Allah bozmasın mutluluğunu. Gezmeyi çok istediğim bir fuardı, video için teşekkürler.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wert1903 4 gün
    çinlilerden ne istersen onu verirler, kaliteli dersen kaliteli yaparlar ucuz dersen de en ucuzunu yapabilirler, paranızın tam karşılığını alabilirsiniz onlardan. Ne kadar ekmek o kadar köfte ata sözünü en iyi onlar karşılıyor. Esnaflıkları gayet başarılı.
    çinlilerden ne istersen onu verirler, kaliteli dersen kaliteli yaparlar ucuz dersen de en ucuzunu yapabilirler, paranızın tam karşılığını alabilirsiniz onlardan...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt. MacMillan 3 gün
    Flash tv bunu beğendi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    grafman09 3 gün
    Mini konsol.. iyimiş.. donanım haber logosu ile alabiliriz :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muammer816 3 gün
    gayet faydalı bir video olmuş.teşekkürler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dostum kertenkele 3 gün
    Bizim vestel de telefonlarını bu fuardan mı aldı acaba.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 4 gün
    Üzerine Venüs yazdırıp vergi indirimlerinden yararlanabiliyor muyuz :)
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ThePscho 4 gün
    Değişik, güzel bir video olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sendemail 4 gün
    Yalnız fuarda hep Çin'li abiler var , diğer tüm memleketleri alt etmişler...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wert1903 4 gün
    çinlilerden ne istersen onu verirler, kaliteli dersen kaliteli yaparlar ucuz dersen de en ucuzunu yapabilirler, paranızın tam karşılığını alabilirsiniz onlardan. Ne kadar ekmek o kadar köfte ata sözünü en iyi onlar karşılıyor. Esnaflıkları gayet başarılı.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mcebi001 5 gün
    DH-001 ......Pek yakında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 5 gün
    ciddi değilseniz !
    insanların vaktini zamanını çalmayın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    03:39
    Ve karşınızda dünyanın en büyük 8K televizyonu
    3,2b izlenme · 3 gün
    08:29
    Bu televizyonlar çok iddialı | 8K destekli, oyuncu dostu, yapay zekalı
    3,9b izlenme · 2 hf.
    15:39
    Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite
    11,3b izlenme · 3 hf.
    14:29
    Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha
    12b izlenme · 23 sa. yeni video
    29:21
    2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı
    653 izlenme · 1 sa. yeni video
    12:47
    X570 hakkında önemli şeyler "Asus TUF Gaming X570-PLUS Wi-Fi incelemesi"
    239 izlenme · 2 sa. yeni video
    16:49
    2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu
    8,2b izlenme · 3 hf.
    05:19
    Huawei FreeBuds 3 kulaklık mercek altında | Tam donanımlı ve AirPods 2'ye rakip
    3,1b izlenme · 5 gün
    08:41
    Her Platforma Uygun Corsair HS35 Stereo Kulaklık İncelemesi
    181 izlenme · 2 sa. yeni video
    06:32
    Xiaomi Mi9T Pro ön inceleme | Güzeldi, daha güzel oldu
    8,3b izlenme · 1 hf.
    23:58
    2si1 | Sony'nin PlayStation 5 Planları Belli Oldu
    7,7b izlenme · 2 ay
    08:59
    Samsung Galaxy A90 ön inceleme | Çok iddialı geliyor
    6,7b izlenme · 2 hf.
    05:02
    Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar
    3,9b izlenme · 6 gün
    11:12
    IFA 2019 ve teknoloji dünyasını konuştuk | Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan
    853 izlenme · 1 hf.
    04:38
    İşte dünyanın en küçük oyun bilgisayarı
    5,2b izlenme · 1 hf.
    16:50
    Logitech tam gaz geliyor | Her kolda yeni ürünleri var
    3,6b izlenme · 1 hf.
    03:20
    20 dolar fiyatlı telefon | Nokia 110 ön inceleme
    6,8b izlenme · 2 hf.
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim