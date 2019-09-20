Çinli toptancıları gezdik | Kendi markamız için teklif aldık

Global Market etkinlik alanında Çinli toptancıları gezerek hem tuhaf ürünleri bulduk ve ekranlarınıza getirdik, hem de kendi markasını yapmak isteyenler için adet teklifi aldık, detaylar videoda.

Global Market adı verilen özel bir alanda, Çinli toptancılar ve ara üreticileri gezerek, farklı teknolojiler ve ürünlere göz attık. Ayrıca toptancılardan teklif alarak, kendi markasını getirmek isteyenler için yol gösterici olmaya çalıştık, bakalım Çinli üreticiler ile maceramız nasıl geçmiş, hep beraber izliyoruz.