Cisco, MindMeld’i 125 milyon dolara satın aldı

Yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan şirketlerden birisi olan Cisco, sektörde faaliyetlerini sürdüren MindMeld’i 125 milyon dolar karşılığında satın aldı. 2011 senesinde kurulan şirket bir süredir konuşma arayüzleri geliştiriyor ve bu konuda 10 farklı yapay zeka patentini elinde bulunduruyor. Cisco’nun şirketi neden satın aldığı net olarak açıklanmadı ancak MindMeld’in konuşma arayüzleri hakkındaki deneyiminin Cisco Spark’ın geliştirilmesinde kullanılabileceği biliniyor.





MindMeld, geçtiğimiz sonbahar mevsiminde botların ve sesle çalışan sanal asistanların geliştirilebilmesi için yeni bir platformu kullanıma sunmuştu. MindMeld API’ın dünya üzerinde 1200’den fazla şirket tarafından kullanılmasıyla (bu şirketlere Google, Spotify, Telefonica, Libery Global ve daha fazlası da dahil) ve CIA, Samsung, Intel gibi şirketlerin yatırımlarıyla MindMeld’in değeri son senelerde büyük bir hızla artmıştı.





Yazılımıyla Google Hangouts Chat, Slack ve Microsoft Teams gibi rakiplere sahip olan Cisco, bakalım bu noktadan sonra sektörde nasıl ilerleyecek.

https://venturebeat.com/2017/05/11/cisco-acquires-ai-startup-mindmeld-for-125-million/