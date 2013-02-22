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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Coby, 4.3" boyutlarında ve 81$ fiyat etiketine sahip tablet bilgisayarını tanıttı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Coby, 4.3
Gün geçtikçe çeşitlenen tablet pazarı, yeni ürünler ile gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda piyasaya çıkan son model Coby MID4331 oldu.
Bu yıl birçok farklı tablet modeli ile gündeme gelen Coby firması tarafından duyurulan yeni tablet bilgisayar MID4331, 1GHz Allwinner Cortex A8 bir işlemciye, 512mb bellek oranına ve 4GB dahili depolama birimine sahip. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini çalıştıran tablet bilgisayar, 4.3" boyutlarında 16:9 480x272 (SVGA) piksel kapasitif çoklu dokunmatik ekrana, 2MP arka kamera yanında USB ve Micro SD yuvalarına sahip.
802.11n Wi-Fi desteği ile kullanıcıların internete ve Google Play Store'a erişebilmelerine imkan sağlayan Coby MID4331, NeoBits sitesi üzerinden 81$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://www.neobits.com/coby_mid4331_4_4_3_4gb_capacitive_multi_p4476502.html?atc=gbp&gclid=CNucnbKyyLUCFYqk4Aodnw0AiA 

http://www.neobits.com/coby_mid4331_4_4_3_4gb_capacitive_multi_p4476502.html?atc=gbp&gclid=CNucnbKyyLUCFYqk4Aodnw0AiA Yorum Yaz
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innformatics 6 yıl
Dahili GPS olsa cok guzel navigasyon cihazi olurmus.:D
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kımyasal 6 yıl
höh kasaya bak.bunla adam öldürürsün be
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acmtncy 6 yıl
hesap makinesi kullanın daha iyi.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
4.3 inç ekranlı bir tablet? İyiymiş
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foz54 6 yıl
Adamlar svga çözünürlükte 4.3 inç sim kartsız telefon yapmış, tablet deyip satmaya çalışıyorlar :D
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jolawe 6 yıl
telefonlar büyüyo tabletler küçülüyo sonunda ortada buluştular...
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artenis 6 yıl
Pilide iyi gidiyorsa başarılı bir donanımı var ;)
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