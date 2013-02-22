Coby, 4.3" boyutlarında ve 81$ fiyat etiketine sahip tablet bilgisayarını tanıttı

Gün geçtikçe çeşitlenen tablet pazarı, yeni ürünler ile gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda piyasaya çıkan son model Coby MID4331 oldu.

Bu yıl birçok farklı tablet modeli ile gündeme gelen Coby firması tarafından duyurulan yeni tablet bilgisayar MID4331, 1GHz Allwinner Cortex A8 bir işlemciye, 512mb bellek oranına ve 4GB dahili depolama birimine sahip. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini çalıştıran tablet bilgisayar, 4.3" boyutlarında 16:9 480x272 (SVGA) piksel kapasitif çoklu dokunmatik ekrana, 2MP arka kamera yanında USB ve Micro SD yuvalarına sahip.

802.11n Wi-Fi desteği ile kullanıcıların internete ve Google Play Store'a erişebilmelerine imkan sağlayan Coby MID4331, NeoBits sitesi üzerinden 81$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.neobits.com/coby_mid4331_4_4_3_4gb_capacitive_multi_p4476502.html?atc=gbp&gclid=CNucnbKyyLUCFYqk4Aodnw0AiA

http://www.neobits.com/coby_mid4331_4_4_3_4gb_capacitive_multi_p4476502.html?atc=gbp&gclid=CNucnbKyyLUCFYqk4Aodnw0AiA