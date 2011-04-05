Commodore C64 yeni donanımıyla yeniden doğdu

Bir döneme damgasını vuran Commodore C64 resmi olarak yeniden doğdu. Orjinal versiyonu 8-bit klasik bilgisayar olan Commodore C64 modern dünyanın gereksinimleri doğrultusunda revize edilerek güncellendi. Tasarımı korunan bilgisayar, donanım anlamında Intel Atom platformuna adapte edildi ve Nvidia ION2 GPU ile desteklendi.

Çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GT218 kodlu ION2 GPU'su ile hem 3D grafik hem de HD video hızlandırma yeteneklerine sahip olan sisteme 2GB bellek eşlik ediyor. Üzerinde DVD sürücüsüne ve kart okuyucusunu da yer verilen sistem Windows işletim sistemiyle çalışyor ancak C64 emülatörü de bulunuyor.

HDMI ile yeni nesil televizyonlar ve monitörler ile bağlantı kurabilen sistem, donanım özellikleriyle etkileyici olmayı başarmakta bazı sıkıntılar yaşasa da, orjinaline sadık kalınan tasarımı ile özellikle Commodore efsanesini unutumayan sıkı fanların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Yeni Commodore C64'ün teknik özellikler ve diğer detayları hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx