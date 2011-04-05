Commodore C64 yeni donanımıyla yeniden doğdu

Bir döneme damgasını vuran Commodore C64 resmi olarak yeniden doğdu. Orjinal versiyonu 8-bit klasik bilgisayar olan Commodore C64 modern dünyanın gereksinimleri doğrultusunda revize edilerek güncellendi. Tasarımı korunan bilgisayar, donanım anlamında Intel Atom platformuna adapte edildi ve Nvidia ION2 GPU ile desteklendi.
Çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GT218 kodlu ION2 GPU'su ile hem 3D grafik hem de HD video hızlandırma yeteneklerine sahip olan sisteme 2GB bellek eşlik ediyor. Üzerinde DVD sürücüsüne ve kart okuyucusunu da yer verilen sistem Windows işletim sistemiyle çalışyor ancak C64 emülatörü de bulunuyor.
HDMI ile yeni nesil televizyonlar ve monitörler ile bağlantı kurabilen sistem, donanım özellikleriyle etkileyici olmayı başarmakta bazı sıkıntılar yaşasa da, orjinaline sadık kalınan tasarımı ile özellikle Commodore efsanesini unutumayan sıkı fanların ilgisini çekecek gibi görünüyor.
Yeni Commodore C64'ün teknik özellikler ve diğer detayları hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx
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wowdan yada cryis tarzı oyunlardan sıkıldımmı kapanırım retro odama saatlerce uğraşirim cihazlarımla.
Odanızın bir fotoğrafını görmek çok isterdim açıkçası.
Sensible partisi
c64 dergısı alıp ,ekındekı assembler dergısınde hababam satır satır kod yazardık
daha 10 yasında mıydık neydık?
bende kaset değilde disket vardı buyuk dısketlerden hem de,
atari nin test drıve ,Formula 1 accolade firması,filmlerin oyunlarını da Ocean yapardı.
sonradan Amiga 500 cıkmıstı ,aklım ucmustu,ulen ne guzel gunlermıs.
bence,benım fıkrım, konsol ayarında ,hem andoroıd ısletım sıstemlı ,hem konsol olan bır taklavat cıkarsalarmıs hoş olurmuş.tabı bunun ıcın gokdelen gıbı butce ,oyun sırketlerını baglayacak taban lazım.Alsınlar xbox romunu -tabı verırlerse-
fantezı ıste...
gecti commodore gecti be...
Şunlara bakınca içim bir kötü oluyor: