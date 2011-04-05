Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Commodore C64 yeni donanımıyla yeniden doğdu

8 yıl
52,1b
1
41
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir döneme damgasını vuran Commodore C64 resmi olarak yeniden doğdu. Orjinal versiyonu 8-bit klasik bilgisayar olan Commodore C64 modern dünyanın gereksinimleri doğrultusunda revize edilerek güncellendi. Tasarımı korunan bilgisayar, donanım anlamında Intel Atom platformuna adapte edildi ve Nvidia ION2 GPU ile desteklendi.

Çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GT218 kodlu ION2 GPU'su ile hem 3D grafik hem de HD video hızlandırma yeteneklerine sahip olan sisteme 2GB bellek eşlik ediyor. Üzerinde DVD sürücüsüne ve kart okuyucusunu da yer verilen sistem Windows işletim sistemiyle çalışyor ancak C64 emülatörü de bulunuyor.

HDMI ile yeni nesil televizyonlar ve monitörler ile bağlantı kurabilen sistem, donanım özellikleriyle etkileyici olmayı başarmakta bazı sıkıntılar yaşasa da, orjinaline sadık kalınan tasarımı ile özellikle Commodore efsanesini unutumayan sıkı fanların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Yeni Commodore C64'ün teknik özellikler ve diğer detayları hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seko92 8 yıl
İki sene önce 60 TL'ye beyaz kasalı olan, sadece birkaç kez çalıştırılmış ve 20 senedir kutusunda bekleyen bir C64 + datasette aldım. Board üzerinde toz bile yoktu. Evde saklıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haykıran Bıngıldak 8 yıl
1-2 yılla kaçırdım ben ya o günleri hatta kuzenim vermişti de atari çakması demiş oynamamıştım cahildim çocuktum daha pişmanım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MythShaman 8 yıl
evimde bir odayı retro odası olarak ayırdım, tam sistem bir commdore 64 bilgisayarım (dataset, disk drive monitör ) 500 tanede içinde binlerce oyun ve program yüklü 5.25 disketim var, diğer bir masada A500, ve A500+, ağır abi masam ise A1200 ve A3000 içermekte, hepsi faal pırıl pırıl kullanıyorum, işletim sistemleri kurulu, 1200 de hd de yedeklerim olmasına rağmen 2000 kadarda 3.5 ayrı amiga disketim mevcut, konsol köşemde ise nintendo NES , super nintendo, atari 2600 ve mega drive 2 duruyor,
wowdan yada cryis tarzı oyunlardan sıkıldımmı kapanırım retro odama saatlerce uğraşirim cihazlarımla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 8 yıl
gereksiz.geri dönüş böyle olmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 8 yıl

MythShaman

evimde bir odayı retro odası olarak ayırdım, tam sistem bir commdore 64 bilgisayarım (dataset, disk drive monitör ) 500 tanede içinde binlerce oyun ve program yüklü 5.25 disketim var, diğer bir masada A500, ve A500+, ağır abi masam ise A1200 ve A3000 içermekte, hepsi faal pırıl pırıl kullanıyorum, işletim sistemleri kurulu, 1200 de hd de yedeklerim olmasına rağmen 2000 kadarda 3.5 ayrı amiga disketim mevcut, konsol köşemde ise nintendo NES , super nintendo, atari 2600 ve mega drive 2 duruyor,

wowdan yada cryis tarzı oyunlardan sıkıldımmı kapanırım retro odama saatlerce uğraşirim cihazlarımla.


Odanızın bir fotoğrafını görmek çok isterdim açıkçası.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl

MythShaman

evimde bir odayı retro odası olarak ayırdım, tam sistem bir commdore 64 bilgisayarım (dataset, disk drive monitör ) 500 tanede içinde binlerce oyun ve program yüklü 5.25 disketim var, diğer bir masada A500, ve A500+, ağır abi masam ise A1200 ve A3000 içermekte, hepsi faal pırıl pırıl kullanıyorum, işletim sistemleri kurulu, 1200 de hd de yedeklerim olmasına rağmen 2000 kadarda 3.5 ayrı amiga disketim mevcut, konsol köşemde ise nintendo NES , super nintendo, atari 2600 ve mega drive 2 duruyor,

wowdan yada cryis tarzı oyunlardan sıkıldımmı kapanırım retro odama saatlerce uğraşirim cihazlarımla.



Sensible partisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ANIL-D 8 yıl
o dönemleri yaşıyamadık yaşamak isterdim nerde 80 ler nerde 90 lar kahrolsun 2000ler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
geçmiş zaman olur ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 8 yıl
Adamın biride xbox360 karakutuya uyarlamıştı.Kara kutu görünümlü xbox360:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakanonur 8 yıl
13 yasimda aldigim ilk bilgisayarim ise pek yaramadigini anlayinca satip anneme bi buzdolabi almistim neydi o gunler ama yine de biseyler ogrendik. Nostaljiyi sevenlere firsat iste ama ben almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 8 yıl
AMIGA 5000 isteriz. Şöyle Buldozer CPU falan fişmanlı, Amiga-OS veya Morph-OS'lu ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 8 yıl
Workbench v.1.3 programı vardı şimdi çıksın kafadan kullanırım ezbere :))
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 8 yıl
Basic A vardı
c64 dergısı alıp ,ekındekı assembler dergısınde hababam satır satır kod yazardık
daha 10 yasında mıydık neydık?
bende kaset değilde disket vardı buyuk dısketlerden hem de,
atari nin test drıve ,Formula 1 accolade firması,filmlerin oyunlarını da Ocean yapardı.
sonradan Amiga 500 cıkmıstı ,aklım ucmustu,ulen ne guzel gunlermıs.
bence,benım fıkrım, konsol ayarında ,hem andoroıd ısletım sıstemlı ,hem konsol olan bır taklavat cıkarsalarmıs hoş olurmuş.tabı bunun ıcın gokdelen gıbı butce ,oyun sırketlerını baglayacak taban lazım.Alsınlar xbox romunu -tabı verırlerse-
fantezı ıste...
gecti commodore gecti be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 8 yıl

sendemail

Basic A vardı
c64 dergısı alıp ,ekındekı assembler dergısınde hababam satır satır kod yazardık
daha 10 yasında mıydık neydık?
bende kaset değilde disket vardı buyuk dısketlerden hem de,
atari nin test drıve ,Formula 1 accolade firması,filmlerin oyunlarını da Ocean yapardı.
sonradan Amiga 500 cıkmıstı ,aklım ucmustu,ulen ne guzel gunlermıs.

bence,benım fıkrım, konsol ayarında ,hem andoroıd ısletım sıstemlı ,hem konsol olan bır taklavat cıkarsalarmıs hoş olurmuş.tabı bunun ıcın gokdelen gıbı butce ,oyun sırketlerını baglayacak taban lazım.Alsınlar xbox romunu -tabı verırlerse-
fantezı ıste...
gecti commodore gecti be...


Şunlara bakınca içim bir kötü oluyor:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet_f 8 yıl
Güsselmişşş...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
52127 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MSI N550GTX TI Cyclone 2 "Soğuk, sessiz ve daha hızlı" video inceleme 8 yıl Powercolor HD 6790 video inceleme "Orta alt seviyede hareketlilik devam ediyor" 8 yıl Motorola Defy video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim