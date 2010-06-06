Computex 2010: ECS, H55 çipsetli Mini-ITX anakartını tanıttı

Computex 2010 fuarı kapsamında Mini-ITX anakart tanıtımı yapan tek isim Gigabyte değildi. Önde gelen anakart üreticilerinden ECS de, Intel H55 çipsetli Mini-ITX çözümü H55H-I'yı tanıttı. LGA1156 formundaki Core i3 ve Core i5 işlemcileriyle uyumlu olan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunabiliyor. Katı kapasitörler ve pasif soğutma ile donatılan ECS H55H-I, dört adet SATA-II ve bir adet eSATA-II konnektörü ile donatılmış. Entegre grafik işlemcili 32nm Intel işlemciler için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart, harici ekran kartı takmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotunu da üzerinde barındırmakta.

Diğer özellikleri arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen H55H-I, tasarım özellikleri açısından Gigabyte'ın çözümü kadar dikkat çekmese de, kompakt boyutları ve güçlü özellikleri ile Mini-ITX sınıfının öne çıkan temsilcilerinden biri olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen ECS H55H-I'nın satış fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.