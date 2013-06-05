Computex 2013 : Snapdragon 800 çözümünü taşıyan Windows RT 8.1 tabletler yolda

Piyasaya çıktığı günden bu yana bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Windows RT işletim sistemi, Blue güncellemesi ile birlikte ses getirmeye hazırlanıyor.





İlk dalga cihazlarda Tegra 3 veya Atom işlemciler kullanan Wndows RT, iPad ve Android rakiplerine karşı donanım anlamında bir üstünlük kuramadı. Bu eksikliğin farkına varan Microsoft, Blue güncellemesi ile platformu daha gelişmiş özelliklerle donatmayı planlıyor.





Qualcomm yaptığı duyuruda, Windows RT 8.1 ile birlikte Snapdragon 800 çözümü kullanan tabletlerin piyasada olacağını açıkladı.





Full HD ekranlara en hazır yongaseti olduğu yorumları yapılan Snapdragon 800 çözümü ile Windows RT tabletler pazarda çok güçlü ve çok etkili olabilecek. Snapdragon 800 çözümünde yer alan MSM8974 işlemcisi 2.2GHz saat hızlarına çıkabilirken, 3G/4G modemi entegre sunuyor ve USB 3.0 teknolojisine destek veriyor.





Windows RT Blue güncellemesi yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı için ilk örnekleri aynı dönemde göreceğiz. Ancak hangi firmalar ilk modelleri piyasaya sürecek bilinmiyor.