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Computex 2013 : Snapdragon 800 çözümünü taşıyan Windows RT 8.1 tabletler yolda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2013 : Snapdragon 800 çözümünü taşıyan Windows RT 8.1 tabletler yolda
 Piyasaya çıktığı günden bu yana bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Windows RT işletim sistemi, Blue güncellemesi ile birlikte ses getirmeye hazırlanıyor.

İlk dalga cihazlarda Tegra 3 veya Atom işlemciler kullanan Wndows RT, iPad ve Android rakiplerine karşı donanım anlamında bir üstünlük kuramadı. Bu eksikliğin farkına varan Microsoft, Blue güncellemesi ile platformu daha gelişmiş özelliklerle donatmayı planlıyor.

Qualcomm yaptığı duyuruda, Windows RT 8.1 ile birlikte Snapdragon 800 çözümü kullanan tabletlerin piyasada olacağını açıkladı. 

Full HD ekranlara en hazır yongaseti olduğu yorumları yapılan Snapdragon 800 çözümü ile Windows RT tabletler pazarda çok güçlü ve çok etkili olabilecek. Snapdragon 800 çözümünde yer alan MSM8974 işlemcisi 2.2GHz saat hızlarına çıkabilirken, 3G/4G modemi entegre sunuyor ve USB 3.0 teknolojisine destek veriyor.

Windows RT Blue güncellemesi yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı için ilk örnekleri aynı dönemde göreceğiz. Ancak hangi firmalar ilk modelleri piyasaya sürecek bilinmiyor. 

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weneorn 6 yıl
Yine söylüyorum rt yalnızca telefonlarda kullanılmalıydı ve tüm tabletlerini x86/x64 yapmalıydı(işlemciler için de atoma abanabilirdi, sanki arm kullandı da fiyat mı kırdılar). Microsoft bunu yapmayarak kendi kendini baltaladı...
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eofdred 6 yıl
uygulama sayısına bakacağınıza hangi uygulamaların olup olmadığına bakın lütfen. 80bin tane klavye uygulaması yok diye mi bu ragequit haliniz. windows rt gayet yeterli. yetmezse zaten win 8 li aynı fiyat tabletler var atom işlemcili
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regaibyigit. 6 yıl
@seven44 ne gibi fark olmasını bekliyorsunuz ki? şuan wp8 lumia 620de de akıcı çalışıyor 920de de akıcı çalışıyor snapdragon 800 geldimi arayüz değişip bambaşla bi telefon olmayacak yine sıradan wp8
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darkaura 6 yıl
onca talebe ragmen bilmem kac ay nerdiyse yil oldu ortada hala windows rt icin outlook uygulamasi yok. isterse core i7 extreme olsun, calistircak uygulama olmadikdan sonra anca tursusu kurulur.
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Guest 6 yıl
iyi güzel de windows rt cihazlar zaten android gibi donanım sömürücüsü değil, android gibi sistem için uçuk özellikler gerekmiyor. uygulama konusunda çok büyük eksikler var, yeterli uygulama olmadan rt'den bir halt olmaz. henüz daha alternatif internet tarayıcısı ve dosya yöneticisi bile yok.
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savinelli 6 yıl
Core işlemciler yaygınlaşmaya başladığı için bence rt artık geç kaldı. Tek rakibi ipad iken piyasaya güçlü işlemcilerle girip yazılıma önem verse tutunabilirdi. Şu anda pek tercih edilmeyecektir. Çünkü windows rt kullanmak yerine core işlemcili bir tablette windows pro tercih edilmesi daha olası. Arm işlemcili kompak bir tablet isteniyorsa zaten androidler veya ipad kanadında sonsuz seçenek mevcut. Microsoft windows 8 pro ya aynı dokunmatik arayüzü getirerek kendi kendine rakip oldu aslında..
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seven44 6 yıl
Snapdragon 800 bir lumia cıksın ne ios nede android kalır..
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