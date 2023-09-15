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    Snapdragon 7s Gen 2 tanıtıldı: Maliyete oynuyor

    Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti biraz daha bütçesini düşünen akıllı telefonlar için tanıtıldı. Enerji verimliliği ve yeni teknolojilere sunduğu destek ile dikkat çekiyor. 
    Snapdragon 7s Gen 2
    Geçtiğimiz aylarda Snapdragon 7 serisinin en güçlü işlemcisini tanıtan Qualcomm şimdi de en güçsüz üyesini tanıttı. Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ilk nesilden bile daha düşük bir performansa sahip.

    Snapdragon 7s Gen 2 özellikleri neler?

    Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinde 4 adet performans çekirdeği 2.4GHz hızında çalışırken, 4 adet verimlilik çekirdeği de 1.95GHz frekansına ulaşıyor. 4nm sürecinde üretilen yonganın grafik birimi de Full HD+ 144Hz ekranlara destek sunuyor.

    Qualcomm Spectra 12-bit görüntü işlemcisi 200MP çözünürlüğe birleştirme ve 4K 30fps video kaydı gibi avantajlar sunuyor. Yine 12GB’a kadar 3200MHz LPDDR5 RAM, UFS 4.0 depolama, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2.9Gbps 5G bağlantı hızları, çift band GPS şeklinde destekler mevcut.

    Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ilk olarak Redmi Note 13 Pro akıllı telefonu ile piyasaya çıkacak. Yıl sonuna doğru farklı markaların Snapdragon 7s Gen 2 yonga setli akıllı telefonlarını da piyasada görebileceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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