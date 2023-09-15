Snapdragon 7s Gen 2 tanıtıldı: Maliyete oynuyor

Snapdragon 7s Gen 2 özellikleri neler?
Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinde 4 adet performans çekirdeği 2.4GHz hızında çalışırken, 4 adet verimlilik çekirdeği de 1.95GHz frekansına ulaşıyor. 4nm sürecinde üretilen yonganın grafik birimi de Full HD+ 144Hz ekranlara destek sunuyor.
Qualcomm Spectra 12-bit görüntü işlemcisi 200MP çözünürlüğe birleştirme ve 4K 30fps video kaydı gibi avantajlar sunuyor. Yine 12GB’a kadar 3200MHz LPDDR5 RAM, UFS 4.0 depolama, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2.9Gbps 5G bağlantı hızları, çift band GPS şeklinde destekler mevcut.
Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ilk olarak Redmi Note 13 Pro akıllı telefonu ile piyasaya çıkacak. Yıl sonuna doğru farklı markaların Snapdragon 7s Gen 2 yonga setli akıllı telefonlarını da piyasada görebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.