Snapdragon 7s Gen 2 tanıtıldı: Maliyete oynuyor

Geçtiğimiz aylarda Snapdragon 7 serisinin en güçlü işlemcisini tanıtan Qualcomm şimdi de en güçsüz üyesini tanıttı. Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ilk nesilden bile daha düşük bir performansa sahip.

Snapdragon 7s Gen 2 özellikleri neler?

Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinde 4 adet performans çekirdeği 2.4GHz hızında çalışırken, 4 adet verimlilik çekirdeği de 1.95GHz frekansına ulaşıyor. 4nm sürecinde üretilen yonganın grafik birimi de Full HD+ 144Hz ekranlara destek sunuyor.

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Qualcomm Spectra 12-bit görüntü işlemcisi 200MP çözünürlüğe birleştirme ve 4K 30fps video kaydı gibi avantajlar sunuyor. Yine 12GB’a kadar 3200MHz LPDDR5 RAM, UFS 4.0 depolama, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2.9Gbps 5G bağlantı hızları, çift band GPS şeklinde destekler mevcut.

Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ilk olarak Redmi Note 13 Pro akıllı telefonu ile piyasaya çıkacak. Yıl sonuna doğru farklı markaların Snapdragon 7s Gen 2 yonga setli akıllı telefonlarını da piyasada görebileceğiz.

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