Qualcomm, Manchester United'a forma reklamı sponsoru oldu

Yıllık 76 milyon dolar ödeyecek
Bu amaçla şirket, Manchester United ile üç yıllığına forma göğüs reklamı anlaşması imzaladı. Manchester United ve Qualcomm sponsorluk anlaşmasının parasal büyüklüğü hakkında açıklamada bulunmadı. Ancak yıllık miktarın 76 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Daha önce kulübün göğüs reklamı Alman yazılım şirketi TeamViewer SE'ye aitti ve yıllık 47 milyon sterlin değerindeydi.
Qualcomm, dünyanın en popüler futbol kulüplerinden biriyle olan ortaklığının markanın küresel tanınırlığını artıracağını söylüyor. Qualcomm'a göre Snapdragon platformu, dünya çapında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir cihazlardan oluşan 3 milyardan fazla kişisel elektronik ürüne güç sağlıyor. Yeni forma anlaşması aynı zamanda 2024/2025 İngiltere Premier Ligi sezonu boyunca özel Manchester United içeriğinin kilidini açan bazı artırılmış gerçeklik (AR) tekliflerini de içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.