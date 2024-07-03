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    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Manchester United'a forma reklamı sponsoru oldu

    Qualcomm, Manchester United'a sponsor oldu. Yıllık 76 milyon euro değerindeki anlaşma ile Manchester United'ın formalarında Snapdragon markası yer alacak.      
    Qualcomm, Manchester United'a forma reklamı sponsoru oldu Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Manchester United'a sponsor oldu. Snapdragon markasıyla akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren ve PC pazarına da Snapdragon X işlemcileriyle iddialı giren firma, Snapdragon markasını dünya çapında bilinir kılmak istiyor.

    Yıllık 76 milyon dolar ödeyecek

    Bu amaçla şirket, Manchester United ile üç yıllığına forma göğüs reklamı anlaşması imzaladı. Manchester United ve Qualcomm sponsorluk anlaşmasının parasal büyüklüğü hakkında açıklamada bulunmadı. Ancak yıllık miktarın 76 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Daha önce kulübün göğüs reklamı Alman yazılım şirketi TeamViewer SE'ye aitti ve yıllık 47 milyon sterlin değerindeydi.

    Qualcomm, dünyanın en popüler futbol kulüplerinden biriyle olan ortaklığının markanın küresel tanınırlığını artıracağını söylüyor. Qualcomm'a göre Snapdragon platformu, dünya çapında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir cihazlardan oluşan 3 milyardan fazla kişisel elektronik ürüne güç sağlıyor. Yeni forma anlaşması aynı zamanda 2024/2025 İngiltere Premier Ligi sezonu boyunca özel Manchester United içeriğinin kilidini açan bazı artırılmış gerçeklik (AR) tekliflerini de içeriyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 10 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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