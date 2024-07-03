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Tam Boyutta Gör Qualcomm, Manchester United'a sponsor oldu. Snapdragon markasıyla akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren ve PC pazarına da Snapdragon X işlemcileriyle iddialı giren firma, Snapdragon markasını dünya çapında bilinir kılmak istiyor.

Yıllık 76 milyon dolar ödeyecek

Bu amaçla şirket, Manchester United ile üç yıllığına forma göğüs reklamı anlaşması imzaladı. Manchester United ve Qualcomm sponsorluk anlaşmasının parasal büyüklüğü hakkında açıklamada bulunmadı. Ancak yıllık miktarın 76 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Daha önce kulübün göğüs reklamı Alman yazılım şirketi TeamViewer SE'ye aitti ve yıllık 47 milyon sterlin değerindeydi.

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Qualcomm, dünyanın en popüler futbol kulüplerinden biriyle olan ortaklığının markanın küresel tanınırlığını artıracağını söylüyor. Qualcomm'a göre Snapdragon platformu, dünya çapında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir cihazlardan oluşan 3 milyardan fazla kişisel elektronik ürüne güç sağlıyor. Yeni forma anlaşması aynı zamanda 2024/2025 İngiltere Premier Ligi sezonu boyunca özel Manchester United içeriğinin kilidini açan bazı artırılmış gerçeklik (AR) tekliflerini de içeriyor.

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Qualcomm, Manchester United'a forma reklamı sponsoru oldu