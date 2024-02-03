Samsung, telefonlarında Snapdragon kullanmaya devam edecek: Qualcomm ile anlaşma imzaladı

Galaxy S ve Galaxy Z serilerinde Snapdragon işlemcileri görmeye devam edeceğiz
Qualcomm, 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin toplantısında, gelecekteki amiral gemisi Galaxy modelleri için Snapdragon işlemcileri tedarik etmek üzere Samsung ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın 2024 yılında başladığı belirtiliyor. En az birkaç nesil daha Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi telefonların üst düzey Snapdragon işlemcileri kullanmasını bekleyebiliriz. Bu açıklama aynı zamanda Samsung'un amiral gemisi telefonlarında yakın gelecekte MediaTek işlemcileri kullanmayacağını gösteriyor.
Qualcomm kazanç açıklamasında şunları söyledi: “Ayrıca, 2024'ten itibaren piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy akıllı telefonları için Samsung ile Snapdragon platformlarına ilişkin çok yıllık bir anlaşmayı uzattığımızı da duyuruyoruz. Uzatılan anlaşma, Snapdragon 8'in değerini, teknoloji liderliğimizi ve performansımızı gösteriyor. Samsung ile başarılı uzun vadeli stratejik ortaklık."
Samsung, Galaxy S25 serisi için kendi bünyesinde "Dream Chip"i üretiyor. İşlemci, Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm üretim sürecini kullanacak. Bazı raporlara göre gelecek yılın amiral gemisi Exynos işlemcisi, bir adet ARM Cortex-X5 çekirdeğini, beş Cortex-A720 ve dört Cortex-A530 CPU çekirdeğini ve Xclipse 950 GPU'yu barındıracak. Performans ve verimlilik açısından Snapdragon 8 Gen 4'ün Oryon CPU çekirdekleriyle nasıl rekabet edeceğini zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.