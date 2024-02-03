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    Anlık Bildirim

    Samsung, telefonlarında Snapdragon kullanmaya devam edecek: Qualcomm ile anlaşma imzaladı

    Qualcomm, gelecekteki amiral gemisi Galaxy modelleri için Snapdragon işlemcileri tedarik etmek üzere Samsung ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı.  
    Samsung, telefonlarında Snapdragon kullanmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz sene amiral gemisi telefonlarında sadece Snapdragon çipsetini kullanmıştı. Şirket bu sene ise Snapdragon çipsetini sadece Galaxy S24 Ultra'da kullanırken Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ta çoğu ülkede Exynos işlemcisini kullandı. Samsung önümüzdeki yıllarda amiral gemisi telefonlarında Snapdragon çiplerini kullanmaya devam edecek.

    Galaxy S ve Galaxy Z serilerinde Snapdragon işlemcileri görmeye devam edeceğiz

    Qualcomm, 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin toplantısında, gelecekteki amiral gemisi Galaxy modelleri için Snapdragon işlemcileri tedarik etmek üzere Samsung ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın 2024 yılında başladığı belirtiliyor. En az birkaç nesil daha Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi telefonların üst düzey Snapdragon işlemcileri kullanmasını bekleyebiliriz. Bu açıklama aynı zamanda Samsung'un amiral gemisi telefonlarında yakın gelecekte MediaTek işlemcileri kullanmayacağını gösteriyor.

    Qualcomm kazanç açıklamasında şunları söyledi: “Ayrıca, 2024'ten itibaren piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy akıllı telefonları için Samsung ile Snapdragon platformlarına ilişkin çok yıllık bir anlaşmayı uzattığımızı da duyuruyoruz. Uzatılan anlaşma, Snapdragon 8'in değerini, teknoloji liderliğimizi ve performansımızı gösteriyor. Samsung ile başarılı uzun vadeli stratejik ortaklık."

    Samsung, Galaxy S25 serisi için kendi bünyesinde "Dream Chip"i üretiyor. İşlemci, Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm üretim sürecini kullanacak. Bazı raporlara göre gelecek yılın amiral gemisi Exynos işlemcisi, bir adet ARM Cortex-X5 çekirdeğini, beş Cortex-A720 ve dört Cortex-A530 CPU çekirdeğini ve Xclipse 950 GPU'yu barındıracak. Performans ve verimlilik açısından Snapdragon 8 Gen 4'ün Oryon CPU çekirdekleriyle nasıl rekabet edeceğini zaman gösterecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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