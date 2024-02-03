Samsung, telefonlarında Snapdragon kullanmaya devam edecek: Qualcomm ile anlaşma imzaladı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz sene amiral gemisi telefonlarında sadece Snapdragon çipsetini kullanmıştı. Şirket bu sene ise Snapdragon çipsetini sadece Galaxy S24 Ultra'da kullanırken Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ta çoğu ülkede Exynos işlemcisini kullandı. Samsung önümüzdeki yıllarda amiral gemisi telefonlarında Snapdragon çiplerini kullanmaya devam edecek.

Galaxy S ve Galaxy Z serilerinde Snapdragon işlemcileri görmeye devam edeceğiz

Qualcomm, 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin toplantısında, gelecekteki amiral gemisi Galaxy modelleri için Snapdragon işlemcileri tedarik etmek üzere Samsung ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın 2024 yılında başladığı belirtiliyor. En az birkaç nesil daha Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi telefonların üst düzey Snapdragon işlemcileri kullanmasını bekleyebiliriz. Bu açıklama aynı zamanda Samsung'un amiral gemisi telefonlarında yakın gelecekte MediaTek işlemcileri kullanmayacağını gösteriyor.

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Qualcomm kazanç açıklamasında şunları söyledi: “Ayrıca, 2024'ten itibaren piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy akıllı telefonları için Samsung ile Snapdragon platformlarına ilişkin çok yıllık bir anlaşmayı uzattığımızı da duyuruyoruz. Uzatılan anlaşma, Snapdragon 8'in değerini, teknoloji liderliğimizi ve performansımızı gösteriyor. Samsung ile başarılı uzun vadeli stratejik ortaklık."

Samsung, Galaxy S25 serisi için kendi bünyesinde "Dream Chip"i üretiyor. İşlemci, Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm üretim sürecini kullanacak. Bazı raporlara göre gelecek yılın amiral gemisi Exynos işlemcisi, bir adet ARM Cortex-X5 çekirdeğini, beş Cortex-A720 ve dört Cortex-A530 CPU çekirdeğini ve Xclipse 950 GPU'yu barındıracak. Performans ve verimlilik açısından Snapdragon 8 Gen 4'ün Oryon CPU çekirdekleriyle nasıl rekabet edeceğini zaman gösterecek.

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