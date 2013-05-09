Computex 2013'te duyurulacak yeni ASUS Transformer modelleri için ilk tanıtım videosu yayınlandı





Anavatanında organize edilen en önemli teknoloji fuarı Computex'te her zaman yeni elektronik çözümleri için büyük basın etkinlikleri düzenleyen ASUS, 4 Haziran'da başlayacak Computex 2013 kapsamında sergilenecek ürünlerinin tanıtımına şimdiden başladı. Fuara kadar tam beş tanıtım filmi yayınlayacak olan Tayvanlı üretici, ilk videosunu bugün Computex için hazırladığı internet sayfasından paylaştı. Tablet - dizüstü bilgisayar melezi formundaki aygıt, kalınlığı 3 milimetreye kadar inen alüminyum materyalden imal edilmiş bir kasa ve Samsung Galaxy Note serisine benzer şekilde ekranın hemen arkasındaki bir yuvaya yerleştirilebilecek bir stylus kalemini bünyesinde barındırıyor. Tanıtım videosunun içerdiği ögeler ışığında bu ürünün Microsoft Window 8 veyahut Windows RT işletim sisteminden gücünü alacağı anlaşılıyor.

Tam dört hafta sonra, 6 Haziran'da Tayvan'ın başkendi Taipei'de basın mensuplarının karşısına çıkacak ASUS yetkilileri, Transformer serisine mensup dizüstü bilgisayar aparatıyla gelecek yeni nesil tabletlerini gün yüzüne çıkaracak. İlerleyen günlerde dört tanıtım videosu daha yayınlanacak. Her birinin farklı bir aygıta ait olduğu bilinmemekle birlikte, Transformer markasının en önemli üyelerine eşlik eden Google'nin Android işletim sisteminin yüklü olduğu modellerin de tanıtım kapsamında duyurulması bekleniyor. Bütçe dostu yeni bir çözümün ya da NVIDIA Tegra 4 gibi üst düzey donanım elemanlarıyla bezenmiş amiral gemi niteliğindeki bir tabletin sergilenebileceği konuşuluyor.

http://press.asus.com/events/