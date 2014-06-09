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Computex 2014: ASUS RT-AC3200 Router

4 yıl
3,4b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2014 turumuzda Asus ile beraberiz. Firmanın ağ ürünlerini sergilediği bölümde yer alan 3.2 Gbps kablosuz iletişim hızı sunan RT-AC3200 yönlendiricisine kısa bir bakış atıyoruz.
 

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fuckulteli 4 yıl
I I I Asus Sultan Ahmet Router I I I
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MxFxOx 4 yıl
her eve lazım
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SteveMeade 4 yıl
Örümcek gibi olmuş
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turkprince 4 yıl
Bu router evimde modem yerine kullanılabiliyormu
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hey 4 yıl
biraz abartmışlar sanki
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Oskis 4 yıl
Super modem cidden bunu alip ewladiyelik kullanirsiniz..5 seneye kadar yeni bisy cikmaz uzerine bunun
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ap4che 4 yıl
Sanki modemin anteni yokta antenlerin modemi var :) Böyle ürünlerin insan sağlığına ne kadar zararı var denemek isteyenler modemi yataklarına yakın bir yere yerleştirmeliler
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Gece772 4 yıl
802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n : up to 450Mbps
802.11n TurboQAM : up to600Mbps
802.11ac: up to 2600 Mbps (5G band 1 and 5G band 4)
özellikler güzel ama işlem yapışı nasıl deneyip görmek gerek
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