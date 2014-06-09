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Computex 2014: Acer Liquid Jade & Leap
5 yıl
44,3b
1
Cep Telefonları
1971
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex turumuzda Acer ile beraberiz. Basına ilk defa Nisan ayında gösterilen Liquid Jade akıllı telefonu ve Liquid Leap aktivite takip bilekliğini deneme şansı yakalıyoruz.
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0x1
5 yıl
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Kiz nerde?
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Sir.Kavinsky
5 yıl
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Standart sürüm 240p mi?
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MrKemal17
5 yıl
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Yuvarlak ahize şık durmamış.Ayrıca liquid s2'deki ring flashı neden başka firmalar kullanmıyor merak ediyorum.
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jinjin
5 yıl
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Zorunlu reklamlar bezdirdi video izlemekten tiksiniyorum artık.
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ecs_elite_group
5 yıl
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acer markasını hiç tavsiye etmem sıvı sabununu almıştım hiç köpürmüyordu gittim gittim iade ettim.
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DownClock01
5 yıl
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Kullanırken memnun kalınır mı bilmem ama tasarım gayet başarılı.
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DaRKFoRCeS
5 yıl
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Sanal tuşlar ve logo ekranı küçültüyor.
İnceliği güzel.
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Batterx One
5 yıl
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Acer aspire 5741g var bende. Makinayı hor kullandım 3 senedir. Ancak bana mısın demedi tek bir sorunu bile yok. Ekran açıkken üzerine ütü masası düştü tek çizik bile yok. Kalitesi de kaliteli ayrıca hiçbir sorunum olmadı.
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Diabolious
5 yıl
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Acer mı asla..bır tane dız ustusunu almıstım o ne fan sesıydı yaw harıl harıl ıkı gunde ıade ettım allahtan ıade ettıgım cocouk efendıydı dıde aldı ....
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Mogolo
5 yıl
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Azer bence laptop isinden cekilsin firma olarak telefon isine girsin
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stradivardi
5 yıl
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Ender çok hızlı ve robot gibi inceleme yapıyor nedense
Acer ürünleri genelde kaliteli değil zaten Belki üst model ürünleri idare edebilir ama alt modeller gerçektende facia olabiliyor Benzer fiyatlarda daha kaliteli kasayalı ürünlere sahip markalar mevcut Bu söz ettiğim dizüstüler için Telefonuyla daha karşılaşmadım
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kucukyenici
5 yıl
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Daha önce basına gösterilmiş, şimdi fuarda yer alıyor ama özellikleri resmi olarak açıklanmış değil! Piyasanın sürekli güncellendiği bir ortamda telefonu tanıttıktan kısa bir süre sonra raflarda olmazsa nalları toplamaya devam edersiniz.
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İnceliği güzel.
Acer ürünleri genelde kaliteli değil zaten Belki üst model ürünleri idare edebilir ama alt modeller gerçektende facia olabiliyor Benzer fiyatlarda daha kaliteli kasayalı ürünlere sahip markalar mevcut Bu söz ettiğim dizüstüler için Telefonuyla daha karşılaşmadım