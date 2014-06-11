Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Computex 2014: G.SKILL Phoenix Blade PCIe SSD

5 yıl
32b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex'de bellekleriyle aşina olduğumuz G.Skill ile beraberiz. Bu sefer bellekten farklı olarak firmanın SSD pazarına dönüş ürününe göz atıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elsa 5 yıl en beğenilen
1gb=1tl olması dileğiyle
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
t.c.atalar 5 yıl
Önemli M550 512 SATA (9,5 mm adaptör ile) 2.5 "7mm Internal Solid State Drive CT1024M550SSD1
var bende amerikadan gelmiş ürün açılmış ama kullanılmamıştır
g skil. 64 gb 8x8 64 2400 mhz rem ile birlikte 2000 bin liraya veririm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capoeira_GS 5 yıl
boyutu gerçekten küçükmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
İyi iyi rekabet bize yarar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl en beğenilen
1gb=1tl olması dileğiyle
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 5 yıl Elsa
Amerika'lılar da 1 gb = 1 tl olmasını diliyorlardı şimdi oldu bile hatta 0.5$ a kadar geriledi. Gerçi bu PCIe sürücüde bu fiyat olmaz zira yüksek performans ve özel tasarım.

Anladığım kadarı ile 2,5" form faktör çok rekabet olduğundan buna geçiyor firmalar artık zaten sıkıldık 550 mb/sn okuma 400 mb/sn yazma görmekten iyi oldu.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 5 yıl
SSD piyasasında rekabetin artması bizim için iyi olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,8b izlenme · 4 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
04:34
Seagate yeniden SSD pazarında: İşte Firecuda SSD
8,4b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,2b izlenme · 1 gün
03:59
5 TB kapasiteli taşınabilir disk
8,3b izlenme · 4 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,2b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,1b izlenme · 14 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
767 izlenme · 2 sa. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim