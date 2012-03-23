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Comscore verilerine göre Donanım Haber ülkemizde en çok ziyaret edilen 15. site oldu

7 yıl
4,6b
1
59
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır internet eğilimlerini istatistiklerine yansıtan comScore firması, ülkemizde internet kullanıcısı anlamında yaşanan büyük gelişmelerin akabinde artık ülkemizi de içine alan istatistikler yayınlıyor.

Firma Şubat ayına ait en çok ziyaret edilen 20 web sitesinin istatistiğini kamuoyu ile paylaştı. İstatistiğe göre Şubat ayında önceki aya göre ziyaretçi sayısında 140 binlik bir azalma var.
Listenin ilk sırasında Google.com.tr bulunuyor. Aylık 23 milyon tekil ziyaretçi ve 1.1 milyar toplam ziyaret elde eden Google'da ziyaretçinin ortalama geçirdiği süre 2.1 dakika.

İkinci sırada Facebook bulunuyor. Sosyal ağda en çok zaman geçiren ülkelerden olmamız sebebiyle Facebook 21 milyon aylık tekil ziyaretçi ve 968 milyon toplam ziyaret elde etmiş. Ziyaretçi başına sitede geçirilen ortalama süre ise 13.5 dakika.

Üçüncü sırayı ise Mynet portalı alıyor. Geçtiğimiz aya göre 4 milyon artışla 17 milyon aylık tekil ziyaretçiye ulaşan Mynet, Youtube'u geride bıraktı. 

Donanım Haber ise geçen aydan 2 sıra yükselerek Twitter, Microsoft ve Gittigidiyor sitelerinin önünde 15. sıraya yerleşti. Toplamda 64 milyon sayfa gösterimi, 22 milyon toplam ziyaret, 7.5 milyon tekil ziyaretçi sayısına sahip sitemizde ziyaretçi başına ortalama 2.1 dakika geçirilmiş.

Gündemin oldukça sık değiştiği ülkemizde belirli alanlara hitap eden sitelerin ziyaret istatistiklerinde de önemli değişiklikler yaşanıyor. Google ve Facebook'un ilk iki sıradaki yerlerinin değişmeyeceği öngörülürken, listenin diğer üyelerinin arasında her ay değişim olabileceği belirtiliyor.

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manyakurt 7 yıl en beğenilen
O zaman bir iki reklam daha alın, sitede boş yerler var arka fondaki sarı rengi görebiliyorum hala...
3 Yanıt Yanıtla +110
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Cumadangeldim 7 yıl manyakurt
manyakurt

O zaman bir iki reklam daha alın, sitede boş yerler var arka fondaki sarı rengi görebiliyorum hala...

Turuncu
manyakurtO zaman bir iki reklam daha alın, sitede boş yerler var arka fondaki sarı rengi görebiliyorum hala...Turuncu ...
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Yanıtla +9
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huxi20 7 yıl
bence facebook a google arama yoluyla giriş yapanlar olmasa facebook google ın önüne geçer.
2 Yanıt Yanıtla +5
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umut_baris 6 yıl
blogger bile bizi geçmiş ya.
herkes bir heves edip blog açıyor arkadaş
bende açıcam sonunda :)
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E_Aydin35 7 yıl
Twitter bir kere sonlanmışya herşeyden önce bu gurur verici hem kullanıcılar açısından hemde DH ekibi tarafından inşallah önümüzdeki süreçlerde belki yıllarda aylarda Donanımhaber.com'u ilk 5'de görürüz..
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Burak1916 7 yıl
arkadaşlar saçma sapan yorumlar yapmayın donanımhaber sayesinde teknoloji haberlerini anlık takip edebiliyoruz ve rakiplerine göre daha iyi haber yapıyorlar. ee bununda bi bedeli olacak buradaki çalışanlarda o reklamlarla geçiniyorlar. donanımhaber çalışanlarına teşekkür eder başarılarının devamı dilerim inşallah daha iyi yerlere gelirler.
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berkkarabacak 7 yıl
microsoft.com'u görmek beni çok şaşırttı:)
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bat-333 7 yıl
microsoft vay....
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4EvaMaSTeR 7 yıl
bence konu disini dh den ayri koysak daha cok is yapar 9-8 filan olur
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Tr@mmler 7 yıl
Eski verilerde ie kullanımından dolayı microsoft varsayılan başlangıç sayfası olduğu için ilk beşte falan yer alırdı.Ie kullanımının düştüğünün bir göstergesi olmuş bu tablo aynı zamanda.
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söny 7 yıl
Benim için her dakika güncel bir dergiden hiç bir farkı yok az bile bunlar
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engurlu 7 yıl
Gunumun rahat 3 saati burada geciyor..Her an mobilden takip ediyorum bikmadan usanmadan..Google a birsey sordugumda bile cevap olarak donanim haber konulari geliyor karsima..Hakettigi yerde tebrikler..
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infom@n 7 yıl
DH ana sayfasına google arama koysun ana sayfa yapalım :)
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Batuist 7 yıl
şu mayneti oldum olası sevemedim gitti.. genelde etrafımdaki insanlara bakıyorum teknoloji ile pek arası olmayan internettende fazla çakmayan bir takım kullanıcı kesiminin genelde takıldığını görüyorum maynete. hatta girenlerin genelide oyun oynamak için giriyor. çevremde yakınlarımdan biliyorum bu olayı. bir tane şu alana ilgi duyan birini o siteye girdiğini görmedim, duymadımda.. bu kesim bilgisayarına format dahi atmasını beceremeyen bir kesim. maynet yatsın kalksın bunlara dua etsin. ne anlıyorlar şu aptal siteden anlamıyorum..
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JonnyCaqe 7 yıl
Bu mynet nedir allah askina hala devam etmesine sasiriyorum.
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