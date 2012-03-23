Comscore verilerine göre Donanım Haber ülkemizde en çok ziyaret edilen 15. site oldu

Yıllardır internet eğilimlerini istatistiklerine yansıtan comScore firması, ülkemizde internet kullanıcısı anlamında yaşanan büyük gelişmelerin akabinde artık ülkemizi de içine alan istatistikler yayınlıyor.





Firma Şubat ayına ait en çok ziyaret edilen 20 web sitesinin istatistiğini kamuoyu ile paylaştı. İstatistiğe göre Şubat ayında önceki aya göre ziyaretçi sayısında 140 binlik bir azalma var.

Listenin ilk sırasında Google.com.tr bulunuyor. Aylık 23 milyon tekil ziyaretçi ve 1.1 milyar toplam ziyaret elde eden Google'da ziyaretçinin ortalama geçirdiği süre 2.1 dakika.





İkinci sırada Facebook bulunuyor. Sosyal ağda en çok zaman geçiren ülkelerden olmamız sebebiyle Facebook 21 milyon aylık tekil ziyaretçi ve 968 milyon toplam ziyaret elde etmiş. Ziyaretçi başına sitede geçirilen ortalama süre ise 13.5 dakika.





Üçüncü sırayı ise Mynet portalı alıyor. Geçtiğimiz aya göre 4 milyon artışla 17 milyon aylık tekil ziyaretçiye ulaşan Mynet, Youtube'u geride bıraktı.





Donanım Haber ise geçen aydan 2 sıra yükselerek Twitter, Microsoft ve Gittigidiyor sitelerinin önünde 15. sıraya yerleşti. Toplamda 64 milyon sayfa gösterimi, 22 milyon toplam ziyaret, 7.5 milyon tekil ziyaretçi sayısına sahip sitemizde ziyaretçi başına ortalama 2.1 dakika geçirilmiş.





Gündemin oldukça sık değiştiği ülkemizde belirli alanlara hitap eden sitelerin ziyaret istatistiklerinde de önemli değişiklikler yaşanıyor. Google ve Facebook'un ilk iki sıradaki yerlerinin değişmeyeceği öngörülürken, listenin diğer üyelerinin arasında her ay değişim olabileceği belirtiliyor.