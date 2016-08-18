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Corsair Force LE 480GB SSD test masamızda!

2 yıl
29,4b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda yetenekli donanım üreticisi Corsair'ın Force LE serisinden 480GB SSD'sini inceliyor, sistemimizi HDD'den SSD'ye taşıyor, SSD'nin detaylarına inip HDD ile pratikte karşılaştırıyoruz.

Bundan iki üç sene önce olsa SSD’yi fiyatları yüzünden sistem toplarken şart koşmazdım ama artık yonga teknolojilerinin iyice pişmesiyle SSD’nin artık herkesin faydalanması gerektiği bir şey olduğunu düşünüyorum, bu videoda Corsair Force LE 480GB SSD’nin detaylarına da ineceğiz, HDD’den SSD’ye geçerken nasıl bir hıza kavuştuğumuzu da karşılaştırmalı olarak göreceğiz.
Sarı siyah, SSD’nin temasına uygun kutudan SSD’nin kendisi ve ufak tefek dökümantasyonların ardından garanti belgesi çıkıyor, SSD’lerin ömürleri hakkında hâlâ endişeleri olanlar için özellikle belirtelim, Force LE serisi 3 yıl garantili.
Siyah renkli bir SSD, aslına bakarsanız çoğu SSD’de olduğu gibi üzerindeki sarı siyah etiket haricinde pek görsel detay yok, zira çoğu zaman kasanın görünmeyen yerlerinde kalıyorlar. 50gram olması da açıkçası bir önem teşkil etmiyor ancak kalınlığı önemli, 7mm kalınlığa sahip SSD’yi ince yapılı dizüstülere de takabiliyorsunuz.
SSD’lerin dış güzelliği değil, iç güzelliği daha önemli. Corsair Force LE 480GB kapasitesini içerisindeki TLC yongalardan oluşturuyor. Bu tercihin en büyük sebeplerinden biri Toshiba’nın yeni düşük maliyetli TLC yongaları, hatta Samsung yoluna MLC yongalarla devam etmesine rağmen bu düşük bütçeli SSD akımına da TLC yongalı EVO 750 serisiyle ayak uydurdu.
Toshiba üretimi 15nm TLC yongaları Phison PS3110-S10 kontrolcüsüyle kontrol ediyor ve 120TB yazma ömrüne sahip. Yazma ömrü rakamları korkutucu olabiliyor ama uzun süreli testlere bakınca üretim tezgahından çıkan çoğu SSD’nin belirtilen ömrünü ikiye hatta üçe bile katlayabildiği görülüyor, o yüzden mesela 120TB’lık bu değeri minimum olarak alıp daha üstünü baz alabilirsiniz.
SSD’ler artık öyle 1-2 senelik bir eğlence değiller, 120TB ömrüyle bile hesaplasak günde 20GB veri yazdığınızda hesapta 15 seneye yakın bir kullanım ömrü çıkıyor, ki günde o kadar veri yazmıyoruz bile, genelde okuma yaptırıyoruz depolama birimlerimize. Yani kim öle kim kala denecek kadar uzun bir zaman ortaya çıkıyor. Ortam ısısı, kullanım şartları ve teknolojik ürünlerdeki şans faktörüyle bile kısa bir eğlencenin çok daha ötesinde artık SSD’ler.
Hız anlamında Corsair, Force LE 480GB için 560MB/saniyeye kadar okuma ve 530MB/saniyeye kadar yazma hızı vermiş, IOmeter’da maksimum rastgele okuma için 83 bin, maksimum rastgele yazma için 55 bin IOPS gibi bir değer var, rakipleriyle benzer değerler bunlar ama canlı testlerle tekrar sınarız.
Kasanızda uygun yer varsa eğer montajları çok kolay mesela Corsair 400C’de kasanın arkasında SSD yuvaları, tak ve unut misali.
Elinizde hali hazırda bir SSD varsa NVMe standardında bir SSD’ye geçiş yapmayacaksanız eğer başka bir SSD’ye geçmenin pek bir getirisi olmaz, bu yüzden HDD’den SSD’ye geçiş yapacakları odak noktası alıp sonuçları karşılaştırmalı olarak sunmak istiyorum.
İlk olarak HDD ile başlayalım, gerçek hayat kullanımına daha uygun olması için bol yazılım yüklü, yarısı dolu bir HDD’yi ele aldım, Corsair Force LE’nin de %75’ini doldurdum. HDD’nin açılış hızı gerçekten çok yavaş, üst segment bir işlemci ve ekran kartı kurulumunuz olsa da HDD ayak bağı oluyor, sistemi paçasından aşağı çekiyor, Windows 10 Pro’lu sistem 1 dakikada açılmış gibi gözükse de bir süre tepkisiz kalıyor, toparlanması 2-3 dakika alıyor. SSD ise hem açılış süresinde hem de açıldıktan sonra hemen tepkisellik kazanmasıyla apayrı bir dünya, 30 saniyede açılıyor ve tamamen tepkisel, buradaki açılma süresini değil de oluşturduğu farkı oranlayabilirsiniz, çünkü mesela boşa yakın bir sistemde açılış süresi  7 saniyeye kadar düşebiliyor.
İşin içine üretkenlik yazılımların işler daha çirkin bir hal alıyor HDD’de, Adobe Premiere tabiri caizse açılmak bilmiyor, tam 1 dakika 40 saniyede tepki verebilir hale geliyor,  içeri video aktarmak istediğinizde de aynı şekilde, çekimlerimi aktarmam 48 saniye sürdü, işinize mani oluyor adeta, önizleme ve işleme süreci de aynı şekilde bir eziyet, 4K içeriklerde önizleme yapmak imkansız, Premiere ve video dosyalarınız aynı HDD’deyse eğer sistem duruyor adeta. SSD yine farkını ortaya koyuyor, 9 saniyede tamamen tepkisel bir Premiere karşınızda, 1 dakika 40 saniye nerede 9 saniye nerede. İçeri video aktarırken de açıkçası jet gibi, sadece üç saniyede videolarımı içeri aktardı, bu tür üretkenlik yazılımları kullananlar için gerçekten can kurtarıyor.
Yükleme süresi uzun bir oyun GTA 5, HDD’li sistemimde hem yükleme ekranında hem de oyun içi yüklemelerde gerçekten canınız sıkılabiliyor, HDD’li sistem oyunu 1 dakikada yüklerken SSD’li sistemde bu süre yarı yarıya düştü, 28 saniyede yükleme ekranı tamamlandı, bazı oyunlarda ne yaparsanız yapın yükleme süresi çok çok aşağı çekemiyorsunuz.
Oyunlardaki yükleme süreleri ise çevrimiçi bir oyun oynuyorsanız eğer sunucuyla bağlantı, oyun odasıyla bağlantı derken depolama biriminin hızından çok internet bağlantı hızınızı ilgilendirir oluyor, mesela League of Legends’daki yükleme ekranında, ben şahsen RAID 0 kurulumunda 3000MB/saniye okumaya sahip bir SSD’de denedim, bağlantı hızımın sınırlarına takıldım.
Şimdi sentetik test sonuçlarına bakalım. HD Tune ile yaptığım testte minimum 358 ve maksimum 458, ortalama olarak da 423MB/saniye aktarım hızı elde ettim, tüm testler boyunca SSD 30 derece civarında seyretti, gayet serin. CrystalMark testinde sıralı okumada 518, sıralı yazmada 503MB/saniye gibi değerler elde ettim, sürücünün %75’inin de dolu olduğunu belirteyim. ATTO benchmark skorları da gördüğünüz gibi, küçük ve bol parçacıklı dosyalar da yorulmadığını, tıkanmadığını gösteriyor düşük boyutlu dosya testleri.
Corsair’ın Force LE 480GB SSD’si segmentindeki rakipleriyle benzer performansa ve kullanım ömrüne sahip bir SSD, dosya aktarımında SSD’yi tıkamayan Phison kontrolcüsü, az ısınan, haliyle ömrünü uzatan mimarisiyle tercih listenizde bulundurabileceğiniz bir SSD.
Segmentinde farklı yongalar kullanan, ömrü kağıt üstünde biraz daha uzun ama benzer performansta rakipleri var ancak Corsair Force LE 480GB daha hesaplı fiyatıyla tercihleriniz arasında sıyrılabilir.
Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
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choakanyis 2 yıl
Samsung 750 EVO 250GB vs Corsair Force LE 240GB
Userbenchmark Effective SSD Speed: 71.8% vs 66.8%
Samsung 750 EVO 250GB - 254th / 795
Corsair Force LE 240GB - 331st / 795
Samsung 750 EVO 250GB vs Corsair Force LE 240GB
Userbenchmark Effective SSD Speed: 71.8% vs 66.8%
Samsung 750 EVO 250GB - 254th / 795
Corsair Force LE 240GB - 331st / 795
1 Yanıt Yanıtla
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choakanyis 2 yıl choakanyis
choakanyis

Samsung 750 EVO 250GB vs Corsair Force LE 240GB
Userbenchmark Effective SSD Speed: 71.8% vs 66.8%
Samsung 750 EVO 250GB - 254th / 795
Corsair Force LE 240GB - 331st / 795

Samsung 750 EVO 250GB vs Corsair Force LE 240GB
Userbenchmark Effective SSD Speed: 71.8% vs 66.8%
Samsung 750 EVO 250GB - 254th / 795
Corsair Force LE 240GB - 331st / 795


bu sitede karşılaştırma yapabilirsiniz samsung ssdler daha performanslı...

ssd.userbenchmark.com/...
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dreamblue35 2 yıl
Daha ucuza amazondan mx300 ve pny pro gaming alınabiliyor 240 gb fiyat bandında bu ssd yi tokatlar, forumda amazon rehperine bakın göreceksiniz
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DH Misafiri 2 yıl
Öncelikle inceleme için teşekkürler.
Burak hocam, Samsung 750 Evo 120GB ile Corsair Force LE 120GB SSD'nin fiyatları birebir aynı. Hal böyleyken sizce hangisini almak daha mantıklı olur?

Öncelikle inceleme için teşekkürler.
Burak hocam, Samsung 750 Evo 120GB ile Corsair Force LE 120GB SSD'nin fiyatları birebir aynı. Hal böyleyken sizce hangisini almak daha mantıklı olur?
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burakesan 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Öncelikle inceleme için teşekkürler.

Burak hocam, Samsung 750 Evo 120GB ile Corsair Force LE 120GB SSD'nin fiyatları birebir aynı. Hal böyleyken sizce hangisini almak daha mantıklı olur?

Öncelikle inceleme için teşekkürler.

Burak hocam, Samsung 750 Evo 120GB ile Corsair Force LE 120GB SSD'nin fiyatları birebir aynı. Hal böyleyken sizce hangisini almak daha mantıklı olur?


Merhabalar,

açıkçası "kesin şunu alın, kesin bunu alın" şeklinde bir yorumda bulunmak istemem, ben mümkün olduğunca detay sunup tercihi yine son kullanıcının yapması taraftarıyım.

Bana sorarsanız eğer, ben kendim, bir son kullanıcı olarak memnun kaldım mı Force LE'den, evet :)

Başka bir ürünle karşılaştıracaksanız eğer videodaki detayları mesela yonga, kontrolcü, kullanım ömrü ve garanti süresi (garantinin neleri kapsadığı da önemli) gibi detayları karşılaştırıp tercihinizi şekillendirebilirsiniz.
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Audi383848 2 yıl
Su dolar yüzünden ülkemizde 500 tl'den fazla olur fiyatlar.

Tasarım iyi,marka güvenilir,kapasite çok iyi ama bu dolar denen kur yüzünden millet borca yatmak zorunda kalıyor.

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Eeltorm 2 yıl
Samsung Magician var samsung ssd ler için o programda işletim sistemini ssd için optimize edebiliyorsunuz her firmada böyle bir yazılım olsa keşke.
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dostum kertenkele 2 yıl
Bunlar bize uzak teknolojiler mekanik disklere devam geçmek için var bir kaç senesi daha
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selmand 2 yıl
500 tl civarına samsung 850 evo 500 gb ler varken 480 tl civarına bu ssd yi alman mantıklı mı?
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SHamuL 2 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele

Bunlar bize uzak teknolojiler mekanik disklere devam geçmek için var bir kaç senesi daha

Tamamen aynı fikirdeydim, hep SSD'lerin bir türlü lüks olmaktan çıkamamasından yakınırdım. Bilgisayarın yavaşlaması üzerine anlık bir sinirle 256 GB Samsung bir SSD aldım, işletim sisteminin hızı bile fiyatına değiyor, bir de yoğun kullanılan birkaç programı SSD'ye atınca kullanıcı deneyimi öyle bir değişiyor ki kullanmaya başlar başlamaz bu fikrimden vaz geçtim. Bence SSD'lere bir şans vermelisin :D


İncelemede SSD'ler hakkında soru işareti oluşturan kullanım ömrüne değinilmesi ve çevrimiçi oyunlarda SSD'nin tek başına sizi uçuramayacağının belirtilmesi de çok yerinde olmuş. Videoda hep olan gerekli bilgiler dışında böyle şeylere de yer verilmesi benim gibi işin yalnızca gün sonunda bilgisayarını memnun bir şekilde kapatmakla ilgilenen kullanıcılar için kusursuz bir inceleme ortaya çıkarmış.
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clb12 2 yıl
TLC den neden vazgeçmezler şu firmalar.
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MAXSTAR 2 yıl
Arkadaki 400C ve 600C'nin incelemelerini sabırsızlıkla bekliyorum.
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Kefelon 2 yıl
Öncelikle inceleme için teşekkürler.

Burak hocam, Samsung 750 Evo 120GB ile Corsair Force LE 120GB SSD'nin fiyatları birebir aynı. Hal böyleyken sizce hangisini almak daha mantıklı olur?
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burakesan 2 yıl MAXSTAR
MAXSTAR

Arkadaki 400C ve 600C'nin incelemelerini sabırsızlıkla bekliyorum.

Merhabalar,

400C'nin çekimleri bitti gibi bir şey.

Bir ekipman daha bekliyorum, onunla beraber çekimlerini tamamlayıp soğumadan yayınlayacağım incelemesini :)

İyi günler.
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kadirirdem 2 yıl
güzel inceleme benimde almam lazım...
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Amacı Olmayan Adam 2 yıl
Harika bir inceleme olmuş. Teşekkürler.
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