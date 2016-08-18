Corsair Force LE 480GB SSD test masamızda!

Bu videoda yetenekli donanım üreticisi Corsair'ın Force LE serisinden 480GB SSD'sini inceliyor, sistemimizi HDD'den SSD'ye taşıyor, SSD'nin detaylarına inip HDD ile pratikte karşılaştırıyoruz.

Bundan iki üç sene önce olsa SSD’yi fiyatları yüzünden sistem toplarken şart koşmazdım ama artık yonga teknolojilerinin iyice pişmesiyle SSD’nin artık herkesin faydalanması gerektiği bir şey olduğunu düşünüyorum, bu videoda Corsair Force LE 480GB SSD’nin detaylarına da ineceğiz, HDD’den SSD’ye geçerken nasıl bir hıza kavuştuğumuzu da karşılaştırmalı olarak göreceğiz.

Siyah renkli bir SSD, aslına bakarsanız çoğu SSD’de olduğu gibi üzerindeki sarı siyah etiket haricinde pek görsel detay yok, zira çoğu zaman kasanın görünmeyen yerlerinde kalıyorlar. 50gram olması da açıkçası bir önem teşkil etmiyor ancak kalınlığı önemli, 7mm kalınlığa sahip SSD’yi ince yapılı dizüstülere de takabiliyorsunuz.

Toshiba üretimi 15nm TLC yongaları Phison PS3110-S10 kontrolcüsüyle kontrol ediyor ve 120TB yazma ömrüne sahip. Yazma ömrü rakamları korkutucu olabiliyor ama uzun süreli testlere bakınca üretim tezgahından çıkan çoğu SSD’nin belirtilen ömrünü ikiye hatta üçe bile katlayabildiği görülüyor, o yüzden mesela 120TB’lık bu değeri minimum olarak alıp daha üstünü baz alabilirsiniz.

SSD’ler artık öyle 1-2 senelik bir eğlence değiller, 120TB ömrüyle bile hesaplasak günde 20GB veri yazdığınızda hesapta 15 seneye yakın bir kullanım ömrü çıkıyor, ki günde o kadar veri yazmıyoruz bile, genelde okuma yaptırıyoruz depolama birimlerimize. Yani kim öle kim kala denecek kadar uzun bir zaman ortaya çıkıyor. Ortam ısısı, kullanım şartları ve teknolojik ürünlerdeki şans faktörüyle bile kısa bir eğlencenin çok daha ötesinde artık SSD’ler.

Hız anlamında Corsair, Force LE 480GB için 560MB/saniyeye kadar okuma ve 530MB/saniyeye kadar yazma hızı vermiş, IOmeter’da maksimum rastgele okuma için 83 bin, maksimum rastgele yazma için 55 bin IOPS gibi bir değer var, rakipleriyle benzer değerler bunlar ama canlı testlerle tekrar sınarız.

Elinizde hali hazırda bir SSD varsa NVMe standardında bir SSD’ye geçiş yapmayacaksanız eğer başka bir SSD’ye geçmenin pek bir getirisi olmaz, bu yüzden HDD’den SSD’ye geçiş yapacakları odak noktası alıp sonuçları karşılaştırmalı olarak sunmak istiyorum.

İlk olarak HDD ile başlayalım, gerçek hayat kullanımına daha uygun olması için bol yazılım yüklü, yarısı dolu bir HDD’yi ele aldım, Corsair Force LE’nin de %75’ini doldurdum. HDD’nin açılış hızı gerçekten çok yavaş, üst segment bir işlemci ve ekran kartı kurulumunuz olsa da HDD ayak bağı oluyor, sistemi paçasından aşağı çekiyor, Windows 10 Pro’lu sistem 1 dakikada açılmış gibi gözükse de bir süre tepkisiz kalıyor, toparlanması 2-3 dakika alıyor. SSD ise hem açılış süresinde hem de açıldıktan sonra hemen tepkisellik kazanmasıyla apayrı bir dünya, 30 saniyede açılıyor ve tamamen tepkisel, buradaki açılma süresini değil de oluşturduğu farkı oranlayabilirsiniz, çünkü mesela boşa yakın bir sistemde açılış süresi 7 saniyeye kadar düşebiliyor.

İşin içine üretkenlik yazılımların işler daha çirkin bir hal alıyor HDD’de, Adobe Premiere tabiri caizse açılmak bilmiyor, tam 1 dakika 40 saniyede tepki verebilir hale geliyor, içeri video aktarmak istediğinizde de aynı şekilde, çekimlerimi aktarmam 48 saniye sürdü, işinize mani oluyor adeta, önizleme ve işleme süreci de aynı şekilde bir eziyet, 4K içeriklerde önizleme yapmak imkansız, Premiere ve video dosyalarınız aynı HDD’deyse eğer sistem duruyor adeta. SSD yine farkını ortaya koyuyor, 9 saniyede tamamen tepkisel bir Premiere karşınızda, 1 dakika 40 saniye nerede 9 saniye nerede. İçeri video aktarırken de açıkçası jet gibi, sadece üç saniyede videolarımı içeri aktardı, bu tür üretkenlik yazılımları kullananlar için gerçekten can kurtarıyor.

Oyunlardaki yükleme süreleri ise çevrimiçi bir oyun oynuyorsanız eğer sunucuyla bağlantı, oyun odasıyla bağlantı derken depolama biriminin hızından çok internet bağlantı hızınızı ilgilendirir oluyor, mesela League of Legends’daki yükleme ekranında, ben şahsen RAID 0 kurulumunda 3000MB/saniye okumaya sahip bir SSD’de denedim, bağlantı hızımın sınırlarına takıldım.

Şimdi sentetik test sonuçlarına bakalım. HD Tune ile yaptığım testte minimum 358 ve maksimum 458, ortalama olarak da 423MB/saniye aktarım hızı elde ettim, tüm testler boyunca SSD 30 derece civarında seyretti, gayet serin. CrystalMark testinde sıralı okumada 518, sıralı yazmada 503MB/saniye gibi değerler elde ettim, sürücünün %75’inin de dolu olduğunu belirteyim. ATTO benchmark skorları da gördüğünüz gibi, küçük ve bol parçacıklı dosyalar da yorulmadığını, tıkanmadığını gösteriyor düşük boyutlu dosya testleri.

Corsair’ın Force LE 480GB SSD’si segmentindeki rakipleriyle benzer performansa ve kullanım ömrüne sahip bir SSD, dosya aktarımında SSD’yi tıkamayan Phison kontrolcüsü, az ısınan, haliyle ömrünü uzatan mimarisiyle tercih listenizde bulundurabileceğiniz bir SSD.

Segmentinde farklı yongalar kullanan, ömrü kağıt üstünde biraz daha uzun ama benzer performansta rakipleri var ancak Corsair Force LE 480GB daha hesaplı fiyatıyla tercihleriniz arasında sıyrılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sarı siyah, SSD’nin temasına uygun kutudan SSD’nin kendisi ve ufak tefek dökümantasyonların ardından garanti belgesi çıkıyor, SSD’lerin ömürleri hakkında hâlâ endişeleri olanlar için özellikle belirtelim, Force LE serisi 3 yıl garantili.SSD’lerin dış güzelliği değil, iç güzelliği daha önemli. Corsair Force LE 480GB kapasitesini içerisindeki TLC yongalardan oluşturuyor. Bu tercihin en büyük sebeplerinden biri Toshiba’nın yeni düşük maliyetli TLC yongaları, hatta Samsung yoluna MLC yongalarla devam etmesine rağmen bu düşük bütçeli SSD akımına da TLC yongalı EVO 750 serisiyle ayak uydurdu.Kasanızda uygun yer varsa eğer montajları çok kolay mesela Corsair 400C’de kasanın arkasında SSD yuvaları, tak ve unut misali.Yükleme süresi uzun bir oyun GTA 5, HDD’li sistemimde hem yükleme ekranında hem de oyun içi yüklemelerde gerçekten canınız sıkılabiliyor, HDD’li sistem oyunu 1 dakikada yüklerken SSD’li sistemde bu süre yarı yarıya düştü, 28 saniyede yükleme ekranı tamamlandı, bazı oyunlarda ne yaparsanız yapın yükleme süresi çok çok aşağı çekemiyorsunuz.Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.