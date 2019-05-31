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Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi

1 hf.
1,9b
1
Soğutucular / Fanlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
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Pc soğutma çözümlerinde piyasanın lider markalarından olan Corsair'ın yeni ürünlerinden 240mm radyatöre sahip Hydro H100i RGB Platinum kapalı sistem İşlemci Sıvı Soğutucu ürününü inceleyeceğiz sizlere

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
salvatore_volkan 2 gün
Güzel bir inceleme olmuş Teşekkürler.
imkan ve vakit bulduğunuzda şu ürünüde inceleyebilirseniz sevinirim. Hatta mukayese ederseniz. teknobiyotik.com/...
İyi bayramlar dilerim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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moslevon 2 gün salvatore_volkan
Çok teşekkür ederim sağolasın güzel yorumun için.
Önerine gelecek olursak Türkiyede markalar bu tür incelemelerde kıyaslama olayını istemiyor :) Yoksa bende yabancılar gibi çok yapmak istiyorum ama bizim ülkede o işler öyle değil. Yani adamlar dava bile açabilir.
Sadece ürünü olduğu gibi inceleyip değerlerini veriyoruz kullanıcılar ise farklı ürünün başka videolardan izleyip değerleri kendisi kıyaslamak zorunda kalıyor.
Yoksa ben çok isterim hatta kendi kanalımda bu tür incelemelere yer vereceğim ama bunun için o kıyaslanacak ürünlerin hepsini para vererek şahsi olarak almak lazım ki o sayede hiçbir marka laf edemez. Bağımsız bir inceleme olmuş olur. Yabancı kanallar özellikle LinusTech bile markalarda hiç birşey almadığını 2 ay önceki videolarında belirtti. Bu sayede bi ürünü istediğim gibi inceleyebiliyorum istediğim gibi yerin dibine de sokabiliyorum dedi :)
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naak98 5 gün
1000 lira çok para soğutucuya be

500 Max verebilirim herhalde ama alabilene sağlam soğutucu tabi.
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trulli 5 gün
Dikkat ederseniz max 65 derece dedim ki o da işlemciyi teste sokan uygulamalarda oluyor. Oyun sırasından çıktığı dereceler en yüksek derece olmaz zaten. Oyunlarda genelde 55-56 de geziniyor. Macun üstündeki kendi macunu, aldığım gibi taktım. Pompa silent modda, fanlar sabit 900rpm. Anakartın oc profilini kullanıyorum belki o yüzden biraz fazla voltaj veriyor da olabilir.
Sizin pompa devri performanstaymış, fanlar da 1100 rpm e kadar çıkıyor demişsiniz. Ben pompayı balanced yapsam sıcaklık direk 3 derece düşüyor zaten:) e fanları da 1100 yapsam 10 50 dereceye inerim zaten.
Sonuçta benim derdim max sessizlik olduğu için her türlü memnumum. Hem genel kullanımda 60 dereceyi bile görmüyorum hem de kasadan çıt çıkmıyor.
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H34RTL3SS 5 gün trulli
pompayı performansa çekin fanlar bende ses çıkarmıyor devrini tam hatırlamıyorum sessiz olsun diye ayarladım ama fan devirleri 200 devirde sizin düşündüğünüz kadar fark yapmıyor :) hatta 200 devirde fark yapmıyor ve sizin işlemci çekirdek sayısına ve frekans değerlerine göre söyledim onu bende sizin frekanslarda kullansam 8 çekirdek olmasına ramen 55 dereceyi geçmez en zor şartlarda ben size ufak bir tavsiye ufak bir karşılaştırma bilgisi verdim ama sizin düşünceniz farklı yönde
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OverClocK1ng 6 gün
Donanımhaber'de böyle videoya girişte yıkama yağlama yapmayan videoları görmek güzel...
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trulli 1 hf.
Bu modelin sadece soğutucu bloğunda rgb aydınlatma olan Platinum olmayan modelini kullanıyorum, 3.85ghz deki r5 2600 ü sabit 900rpm fan hızında max 65 derecede tutabiliyor ki bu sırada nerdeyse sesi hiç duyulmuyor bile. Kendi standart ayarlarında alsam 56-57 derecede geziniyor ama o zaman sesi çıkıyor tabi.
Kasasının önü şeffaf olanlar bu modeli tercih edebilir, onun dışında Platinum olmayan model ile başka hiçbir farkı yok zaten.
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H34RTL3SS 1 hf. trulli
sizinkinde bir sıkıntı var gibi termal macun uygulaması yada yanlış voltaj olabilir yada dışarısı 50 dereceyse ? :)
h100i eski model ve 2700x kullanıyorum 4.15ghz pompa deviri performans ve fan deviri ses duyulmayacak seviyede 1100 900 arası birşey prime 95 testinde vs çok özel aşırı yük altında 70 derece yoksa normal testlerde yüzde yüz bile çalışsa 60 65 arası oyunlarda vs 50 60 arası sizin işlemci hızıda düşük o hızda benim fanlar çalışmaz bile çekirdek sayısı ve hıza bakarsak sizde bir yanlışlık var
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Hakimutata Insane 1 hf.
corsair h100i pro 5 ghz 7700k 60 derece antalya sıcağında ^^ .
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ZaferBiryol 1 hf.
Alacak durumum yok ama öylesine izlemiş oldum. Yeni ürün ve RGB oluşu fiyatı şişirtmiş. Ayrıca anlatımınız çok iyiydi. Tebrik ederim.
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