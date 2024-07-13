Tayvan'da satılan teknoloji ürünlerinin fiyatlarını, en büyük pazar yerinde inceledik

Tayvan'ın başkenti Taipei'de teknoloji ürünleri satılan devasa alışveriş merkezine gittik ve dizüstü bilgisayardan ekran kartına, kameradan klavyeye kadar birçok ürünün fiyatını sizler için aldık

Teknoloji denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Tayvan'a Intel'in yeni işlemcileri ve Computex 2024 için gittiğimiz sırada ülkedeki teknolojik ürünlerin fiyatlarını merak ettik ve yollara düştük. 90'ların sonlarına yaklaşırken İstanbul için Yazıcıoğlu İş merkezi, bilgisayar ve buna bağlı donanımların en çok bulunabildiği yer olarak ün salmıştı. İşte Tayvan'ın başkenti Taipei'de de Yazıcıoğlu'nun tahminen 10 tanesini birleştirdiğinizde ortaya çıkacak büyüklükte bir teknoloji AVM'sine girdik ve teknoloji adına almayı düşünebileceğimiz ne varsa ilk akla geleceklerin fiyatlarını bu VLOG'da soruşturduk.

ASUS, Gigabyte ve MSI gibi birçok dev markaya ev sahipliği yapan ve TMSC çip fabrikasıyla dünya teknoloji gündeminde her zaman önemli bir yer teşkil eden Tayvan'da bilgisayar ekipmanlarına dair fiyatlar bakalım sizleri şaşırtacak mı?