Dijital oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de sosyal medya platformlarına uygulanan “temsilci bulundurma zorunluluğu" şimdi de dijital oyun mağazaları için uygulanacak. Türkiye’de yabancı oyun platformlarının temsilci bulundurması zorunlu olacak. Temsilci bulundurmayan oyun mağazalarına bant genişliği daraltma cezası uygulanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre internet üzerinden dağıtılan, oynanan ve güncellenen dijital oyunların kontrol altına alınması amaçlanıyor. Yasaya “oyun sağlayıcı” ve “oyun dağıtıcı” kavramları ekleniyor.

Oyunlara yaş derecelendirmesi geliyor

Taslağa göre oyun geliştiricileri ve yayıncıları “oyun sağlayıcı” olarak tanımlanırken, oyun sağlayıcıların oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirmesi zorunlu hale geliyor. Yaş derecelendirmesi yapılmayan oyunların Türkiye’de piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek. Oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi hakkındaki ayrıntılar BTK yönetmeliğiyle belirlenecek.

Oyun mağazalarının temsilci bulundurması zorunlu olacak

Tam Boyutta Gör Oyunların satışının yapıldığı ve kullanıcılara sunulduğu dijital mağazalar ise “oyun dağıtıcı” olarak tanımlanıyor. Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, EA App, Ubisoft Store, GOG ve Rockstar Games Launcher gibi platformlar bu tanıma dahil ediliyor.

Türkiye'den günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. BTK, riskli görülen oyunların kaldırılmasını talep edebilecek. Ayrıca oyun sağlayıcılardan kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları dahil her türlü bilgiyi talep edebilecek.

Temsilci atamayan platformlara yüzde 90 oranında bant daraltma cezası geliyor

Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen oyun dağıtıcıları için cezalar kademeli olarak uygulanacak. İlk aşamada 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. İhlalin devam etmesi durumunda ise internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Türkiye’de temsilci atanması halinde bant daraltma yaptırımı sona erecek.

Türk oyuncuları yeni dönem bekliyor

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye’de faaliyet gösteren dijital oyun platformları için yeni bir uyum süreci başlaması bekleniyor. Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store gibi popüler mağazalar bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan herhangi birinin temsilci bulundurmayı tercih etmemesi durumunda Türkiye’de oyun dünyası için büyük kriz yaşanacak.

Ayrıca bu platformlardan satın alınan bazı oyunların bilgisayarda oynanabilmesi için firmaların launcher’ının kurulması gerekiyor. Steam ve Epic Games gibi mağazalar temsilci bulundursa dahi EA App, Ubisoft Launcher, Rockstar Games Launcher gibi platformların temsilci atamaması durumunda bu firmaların oyunları oynanamaz hale gelebilir.

