Dijital oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre internet üzerinden dağıtılan, oynanan ve güncellenen dijital oyunların kontrol altına alınması amaçlanıyor. Yasaya “oyun sağlayıcı” ve “oyun dağıtıcı” kavramları ekleniyor.
Oyunlara yaş derecelendirmesi geliyor
Taslağa göre oyun geliştiricileri ve yayıncıları “oyun sağlayıcı” olarak tanımlanırken, oyun sağlayıcıların oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirmesi zorunlu hale geliyor. Yaş derecelendirmesi yapılmayan oyunların Türkiye’de piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek. Oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi hakkındaki ayrıntılar BTK yönetmeliğiyle belirlenecek.
Oyun mağazalarının temsilci bulundurması zorunlu olacak
Türkiye'den günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. BTK, riskli görülen oyunların kaldırılmasını talep edebilecek. Ayrıca oyun sağlayıcılardan kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları dahil her türlü bilgiyi talep edebilecek.
Temsilci atamayan platformlara yüzde 90 oranında bant daraltma cezası geliyor
Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen oyun dağıtıcıları için cezalar kademeli olarak uygulanacak. İlk aşamada 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. İhlalin devam etmesi durumunda ise internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Türkiye’de temsilci atanması halinde bant daraltma yaptırımı sona erecek.
Türk oyuncuları yeni dönem bekliyor
Taslağın yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye’de faaliyet gösteren dijital oyun platformları için yeni bir uyum süreci başlaması bekleniyor. Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store gibi popüler mağazalar bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan herhangi birinin temsilci bulundurmayı tercih etmemesi durumunda Türkiye’de oyun dünyası için büyük kriz yaşanacak.
Ayrıca bu platformlardan satın alınan bazı oyunların bilgisayarda oynanabilmesi için firmaların launcher’ının kurulması gerekiyor. Steam ve Epic Games gibi mağazalar temsilci bulundursa dahi EA App, Ubisoft Launcher, Rockstar Games Launcher gibi platformların temsilci atamaması durumunda bu firmaların oyunları oynanamaz hale gelebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
304 Kişi Okuyor (19 Üye, 285 Misafir) 139 Masaüstü 165 Mobil
3058 kez okundu.
40 kişi, toplam 40 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
BTK, steam ve