Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dijital oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor

    Steam, Epic Games, PS Store ve Xbox Store gibi oyun mağazalarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor. Temsilci atamayan platformlara erişim engellenecek.

    Oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de sosyal medya platformlarına uygulanan “temsilci bulundurma zorunluluğu" şimdi de dijital oyun mağazaları için uygulanacak. Türkiye’de yabancı oyun platformlarının temsilci bulundurması zorunlu olacak. Temsilci bulundurmayan oyun mağazalarına bant genişliği daraltma cezası uygulanacak.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre internet üzerinden dağıtılan, oynanan ve güncellenen dijital oyunların kontrol altına alınması amaçlanıyor. Yasaya “oyun sağlayıcı” ve “oyun dağıtıcı” kavramları ekleniyor.

    Oyunlara yaş derecelendirmesi geliyor

    Oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu Tam Boyutta Gör

    Taslağa göre oyun geliştiricileri ve yayıncıları “oyun sağlayıcı” olarak tanımlanırken, oyun sağlayıcıların oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirmesi zorunlu hale geliyor. Yaş derecelendirmesi yapılmayan oyunların Türkiye’de piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek. Oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi hakkındaki ayrıntılar BTK yönetmeliğiyle belirlenecek.

    Oyun mağazalarının temsilci bulundurması zorunlu olacak

    Oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    Oyunların satışının yapıldığı ve kullanıcılara sunulduğu dijital mağazalar ise “oyun dağıtıcı” olarak tanımlanıyor. Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, EA App, Ubisoft Store, GOG ve Rockstar Games Launcher gibi platformlar bu tanıma dahil ediliyor.

    Türkiye'den günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. BTK, riskli görülen oyunların kaldırılmasını talep edebilecek. Ayrıca oyun sağlayıcılardan kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları dahil her türlü bilgiyi talep edebilecek.

    Temsilci atamayan platformlara yüzde 90 oranında bant daraltma cezası geliyor

    Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen oyun dağıtıcıları için cezalar kademeli olarak uygulanacak. İlk aşamada 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. İhlalin devam etmesi durumunda ise internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Türkiye’de temsilci atanması halinde bant daraltma yaptırımı sona erecek.

    Türk oyuncuları yeni dönem bekliyor

    Taslağın yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye’de faaliyet gösteren dijital oyun platformları için yeni bir uyum süreci başlaması bekleniyor. Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store gibi popüler mağazalar bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan herhangi birinin temsilci bulundurmayı tercih etmemesi durumunda Türkiye’de oyun dünyası için büyük kriz yaşanacak.

    Ayrıca bu platformlardan satın alınan bazı oyunların bilgisayarda oynanabilmesi için firmaların launcher’ının kurulması gerekiyor. Steam ve Epic Games gibi mağazalar temsilci bulundursa dahi EA App, Ubisoft Launcher, Rockstar Games Launcher gibi platformların temsilci atamaması durumunda bu firmaların oyunları oynanamaz hale gelebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +91 Nike +64 vs77 +63 gecceanduana +56 gibicibicis. +54 Mvnmt35 +54 DGrayMan +50 @BJK@ +33 akenatons +33 Xloud +32
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    304 Kişi Okuyor (19 Üye, 285 Misafir) 139 Masaüstü 165 Mobil
    mbahadir20, Slyvestris, harce74 ve 13 üye daha okuyor
    S
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3058 kez okundu.
    40 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    BTK, steam ve
    6 etiket daha Türkiye Haberleri epic games playstation store xbox store Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,4b
    Instagram Sayfası51,3b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    öpüşürken dudak ısırmak sakal neden çıkmaz küre girmek ne demek de dietrich kombi yorumları kuşlar ne yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum