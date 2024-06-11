Computex 2024: Zalman standını gezdik

Taipei'de düzenlenen ve PC dünyası için önemli gelişmelerin tanıtıldığı Computex 2024 teknoloji fuarındaki gezimizde Zalman standına uğradık ve yeni ürünlere göz attık

Donanım Haber olarak katıldığımız Computex 2024 fuarındaki gezimizde dikkat çeken ürünleriyle Güney Koreli bilgisayar donanımı üreticisi Zalman standına uğradık. Markanın Yurtdışı Satış Departmanı Genel Müdürü Kevin Kim ile yaptığımız sohbette stantta tanıtılan yeni ürünlere göz attık. Özellikle Zalman Alpha2 DS A24 ayarlanabilir açısı ve sunduğu özelleştirilebilir bilgileriyle beğeni toplarken üzerinde dikey ekran barındıran Z10 DS Display bilgisayar kasalarının fonksiyonelliğini artırıyor.

Z10 DS Touch Black ise ekran deneyimini dokunmatik özellikleriyle bir sonraki seviyeye taşıyor. Yine kasalar arasında yer alan doğal renkleriyle dikkat çeken ve üzerinde ahşap sütunların kullanıldığı P30 Wood White ve 3 açıdan temperli camla açılmış P40 Show White kasa modelleri ziyaretçilerin beğenisini toplayan modeller arasında yer alıyor. Jet türbini şeklinde tasarlanan ve mıknatıslı kapaklarıyla temizliği son derece kolaylaştıran soğutucu fanlar da beğenimizi kazanan ürünler arasında.