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Covertink Hafızalı Dijital Kalem video inceleme "Yazın, çizin kaydeysin!"

8 yıl
54,7b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Özellikle şirketlerde toplantı notları büyük önem taşıyor. Müşteri istekleri, düzeltmeler ve üzerinde tekrar çalışılması gereken önemli konular. Covertink, pratik sistemiyle aldığınız notları an an dijital ortama aktararak burada da saklamanızı sağlayan özel bir kalem. Kağıt yanında dijital ortamda da saklanan notlar hem kaybolmaya karşı korunmuş oluyor hem de paylaşılmak istendiğinde kolayca e-posta veya benzeri bir yolla gönderebilmenizi sağlıyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
400 tl satılır almak isteyenler infobygameshop@gmail.com
www.bygameshop.com
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tosunmehmet 8 yıl
Mause olarak da kullanılması güzel bence
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huseyinkaya1986 8 yıl
ürünü kullandım tavsiye etmiyorum çok başarısız bir ürün.
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darkdevil666 8 yıl
Bu kalemin nerde satıldığını söylerse birisi çok memnun olacağım. Zira satan bir yer bulamadım.
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vogueman 8 yıl
Asistanım olsa alırdım , o güzel elleri birdaha yorulmasın diye.
saygılar.
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cduman 8 yıl
SmartPen ile boy olcusemez bence
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nehuse 8 yıl
Mesut Bey Keşke video serverlarınızda reklam serverlarınız kadar hızlı olsa reklamı akıcı bir şekilde seyrederken video takılıp duruyor :)
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met@lrock 8 yıl
Sanki grafik tablet almaya gerek kalmıyacak gibi . Al kağıdını çiz üstüne bilgisayar tanimlasın.
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DH Misafiri 8 yıl
Videoda Coverting yazıyor , Üründe Convert ink yazıyor başlıkta coverting yazıyor :D :D
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musAKka 8 yıl
Smartpen çok daha fazla özelliğe sahipti ancak 2 dezavantajı vardı. Kendi kağıdı lazımdı ve bir kalem için çok kalındı. Bu da ConvertInk'i biraz daha cazip bir ürün haline getiriyor. Mouse olarak kullanılması da ayrı güzel olmuş.
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Kumandan 8 yıl
gelişmesi gerekiyor, alıcıya ihtiyaç olmadan kendi bünyesinde kayıt tutabilmeli ve çözünürlük artırılmalı, ayrıca kağıda bile ihtiyaç duymadan avucumuza bile yazsak tanıyabilmeli.
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Cafraline 8 yıl
Mesut abi çiçek çok güzel oldu :)
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M-D-Luffy 8 yıl
genele yönelik olmayan bi ürün
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