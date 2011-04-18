Covertink Hafızalı Dijital Kalem video inceleme "Yazın, çizin kaydeysin!"

Özellikle şirketlerde toplantı notları büyük önem taşıyor. Müşteri istekleri, düzeltmeler ve üzerinde tekrar çalışılması gereken önemli konular. Covertink, pratik sistemiyle aldığınız notları an an dijital ortama aktararak burada da saklamanızı sağlayan özel bir kalem. Kağıt yanında dijital ortamda da saklanan notlar hem kaybolmaya karşı korunmuş oluyor hem de paylaşılmak istendiğinde kolayca e-posta veya benzeri bir yolla gönderebilmenizi sağlıyor.

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