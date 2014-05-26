Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Creative Hitz serisi kafa üstü kulaklıklar video inceleme

5 yıl
25,3b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Creative'in tasarımlarıyla dikkat çeken Hitz serisi kulaklıklarını değerlendiriyoruz.
Bu videomuzda Creative'in tasarımlarıyla dikkat çeken Hitz serisi kulaklıklarını değerlendiriyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Topkara28 5 yıl
Çöpçüler gelmiş yine [>:], Güzel inceleme olmuş


Edit: Çöpçü'nün yorumunu silmişler
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savasuzun 4 yıl
Tebrikler...
Sizi ilk defa görüyorum ama videonuz ve sunumunuz çok güzel olmuş. Bende donanım haberin bu konulara yer vermesinden ayrıca sevindim.
Burada acaba DH de çok bahsedilen kulaklıklar ( Kulak için kulaklık ) hakkında da kıyaslama videoları cekilebilir mi?
aslında DH de olmasına gerek yok ama size temin konusunda çok yardım edeceklerinden dolayı kolaylık olur kanaatindeyim.
Kulak içi kulaklıklardan 100 - 200 tl olanlarından da kıyaslamalı olarak fikirlerinizi de anlatan bir video bekliyoruz... çok pahalı olmayan ama herkesin daha kolaylıkla ulaşabileceği kulaklıklar...
İyi çalışmalar
Not: Ipod, sandisk sansa, Creitive, flio vb mp3 çalarlarda hiç fena olmaz...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Sezer 4 yıl savasuzun
teşekkürler öyle bir projem var zamanla gerçekleştireceğim. mp3 player kullanan kesim az ben hala mp3 player kullananlardan biriyim cowon j3'üm var. bir şeyler düşünebilirim bu konuda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 4 yıl
Güzel inceleme olmuş kardeşim eline sağlık saçma sapan yorumlara takılma sen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Sezer 4 yıl
merak ettiğiniz ve şu üründe olsa dediğiniz ses sistemleri ile alakalı her şeyi bana önerebilirsiniz bende elimden geldiğince temin etmeye çalışırım. Yakında yeni ürünlerle ve kendi yaptığım parçalarla ortam daha da şenlenecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 5 yıl
Güzel bir inceleme olmuş teşekkürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Normal kullanıcı ses donanımlarına para vermeye acıyor, görmemiş ki paraya biraz kıysa nasıl bir müzik deneyimi elde edeceğini. Bu tür incelemelerle ses deneyimi konusunda kullanıcılar bilinçlenir, iyi ses kalitesinin nasıl bir deneyim yaşattığı bir nebze de olsa anlaşılır umarım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makbulut 5 yıl
Fiyat performans açısından bakınca pek hoşuma gitmedi. Pioneer mj-721 model kullanıyorum. Microfonu yok ama kalite, tasarım ve fiyat bakımından çok çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 5 yıl
Şimdi bunu alırdım ama zamanında 250 liraya aldığım fakat bir türlü win7 desteği çıkmayan "Creative x-fi titanium" ses kartımla kullanamam. O nedenle ÇEK GİT CREATİVE! Senden daha bişey almam.
Bu arada Hayatımda daha berbat bir tasarım görmedim. O kulak padleri nedir lan??? Gidin Sennheiser alın en berbat kulaklığı tuvalette tokatlar bunu üstelik daha ucuz uygun fiyatmış YAV HE HE
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 5 yıl Morphinz
Morphinz

Şimdi bunu alırdım ama zamanında 250 liraya aldığım fakat bir türlü win7 desteği çıkmayan "Creative x-fi titanium" ses kartımla kullanamam. O nedenle ÇEK GİT CREATİVE! Senden daha bişey almam.
Bu arada Hayatımda daha berbat bir tasarım görmedim. O kulak padleri nedir lan??? Gidin Sennheiser alın en berbat kulaklığı tuvalette tokatlar bunu üstelik daha ucuz uygun fiyatmış YAV HE HE


sennheiser konusunda haklısın ama 10hz en düşük frekanslı bir sennheiser almaya kalksan 300tl den aşağı para ödemezsin. kağıt üstünde f/p olarak çok iyi gözüküyor ma2600. fiyatı da 120tl civarında
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
losttime35 5 yıl



İyi incelemw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 5 yıl
Bu güzel ve kendi tarzında olan inceleme için teşekkürler.Ben kendi adıma inceleme tarzını çok begendim, sıkmadan en kısa sürede zengin içerikle incelemişsin.
Ayrıca fiyatların söylemesi bence daha iyi olur.Tarih belirtilerek fiyat söylenebilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Sezer 5 yıl MrKemal17
Teşekkür ederim önerinizi dikkate alacağım : ) Konseptim tamamiyle en geniş ve en net ses sistemleri incelemelerini sizlere sunmak. Fiyat konusunda ortalama bir rakkam verebilirim. şuan ürünler 80 ile 105 tl civarı fiyat aralığına sahip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
@seyru
neden saça takıldın ki? ne ilgisi var?
saçların yoksa söyle, sana büyük bi kafabantlı kulaklık önersinler. sdlşksdh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,4b izlenme · 1 gün
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,2b izlenme · 1 gün
02:18
Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme
7,3b izlenme · 1 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
618 izlenme · 2 sa. yeni video
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,8b izlenme · 4 gün
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,6b izlenme · 1 hf.
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
02:07
ASUS'dan USB Type-C taşınabilir monitör ZenScreen
5,4b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
01:46
ASUS ZenBook Pro ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
07:25
Razer'dan PS4'e kulaklık | Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme
8,7b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim