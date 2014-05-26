Creative Hitz serisi kafa üstü kulaklıklar video inceleme

Haber Editörü
|Tebrikler...
Sizi ilk defa görüyorum ama videonuz ve sunumunuz çok güzel olmuş. Bende donanım haberin bu konulara yer vermesinden ayrıca sevindim.
Burada acaba DH de çok bahsedilen kulaklıklar ( Kulak için kulaklık ) hakkında da kıyaslama videoları cekilebilir mi?
aslında DH de olmasına gerek yok ama size temin konusunda çok yardım edeceklerinden dolayı kolaylık olur kanaatindeyim.
Kulak içi kulaklıklardan 100 - 200 tl olanlarından da kıyaslamalı olarak fikirlerinizi de anlatan bir video bekliyoruz... çok pahalı olmayan ama herkesin daha kolaylıkla ulaşabileceği kulaklıklar...
İyi çalışmalar
Not: Ipod, sandisk sansa, Creitive, flio vb mp3 çalarlarda hiç fena olmaz...
|teşekkürler öyle bir projem var zamanla gerçekleştireceğim. mp3 player kullanan kesim az ben hala mp3 player kullananlardan biriyim cowon j3'üm var. bir şeyler düşünebilirim bu konuda
|Güzel inceleme olmuş kardeşim eline sağlık saçma sapan yorumlara takılma sen
|merak ettiğiniz ve şu üründe olsa dediğiniz ses sistemleri ile alakalı her şeyi bana önerebilirsiniz bende elimden geldiğince temin etmeye çalışırım. Yakında yeni ürünlerle ve kendi yaptığım parçalarla ortam daha da şenlenecek.
|Güzel bir inceleme olmuş teşekkürler.
|Normal kullanıcı ses donanımlarına para vermeye acıyor, görmemiş ki paraya biraz kıysa nasıl bir müzik deneyimi elde edeceğini. Bu tür incelemelerle ses deneyimi konusunda kullanıcılar bilinçlenir, iyi ses kalitesinin nasıl bir deneyim yaşattığı bir nebze de olsa anlaşılır umarım.
|Fiyat performans açısından bakınca pek hoşuma gitmedi. Pioneer mj-721 model kullanıyorum. Microfonu yok ama kalite, tasarım ve fiyat bakımından çok çok iyi.
| Şimdi bunu alırdım ama zamanında 250 liraya aldığım fakat bir türlü win7 desteği çıkmayan "Creative x-fi titanium" ses kartımla kullanamam. O nedenle ÇEK GİT CREATİVE! Senden daha bişey almam.
Bu arada Hayatımda daha berbat bir tasarım görmedim. O kulak padleri nedir lan??? Gidin Sennheiser alın en berbat kulaklığı tuvalette tokatlar bunu üstelik daha ucuz uygun fiyatmış YAV HE HE
Morphinz
sennheiser konusunda haklısın ama 10hz en düşük frekanslı bir sennheiser almaya kalksan 300tl den aşağı para ödemezsin. kağıt üstünde f/p olarak çok iyi gözüküyor ma2600. fiyatı da 120tl civarında
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İyi incelemw
|Bu güzel ve kendi tarzında olan inceleme için teşekkürler.Ben kendi adıma inceleme tarzını çok begendim, sıkmadan en kısa sürede zengin içerikle incelemişsin.
Ayrıca fiyatların söylemesi bence daha iyi olur.Tarih belirtilerek fiyat söylenebilir.
|Teşekkür ederim önerinizi dikkate alacağım : ) Konseptim tamamiyle en geniş ve en net ses sistemleri incelemelerini sizlere sunmak. Fiyat konusunda ortalama bir rakkam verebilirim. şuan ürünler 80 ile 105 tl civarı fiyat aralığına sahip.
|@seyru
neden saça takıldın ki? ne ilgisi var?
saçların yoksa söyle, sana büyük bi kafabantlı kulaklık önersinler. sdlşksdh
Edit: Çöpçü'nün yorumunu silmişler