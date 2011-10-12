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CyanogenMod 7.1 sürümü Sony Xperia serisi gibi 20'den fazla modele destek getiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonların yazılım ve donanım olarak gelişme kaydetmesi bazı yöntemlerle cihazlara üreticinin yüklediğinden farklı işletim sistemlerinin yüklenmesine olanak sağladı. ROM adı verilen kişiselleştirilmiş bu işletim sistemleri cihazların açılış ayarları ile oynanarak yüklenebiliyor. HTC HD2 modeline Android, Windows Phone 7, Ubuntu, MeeGo yüklenmesi buna bir örnek.

Kişisel ROM geliştirme alanında en iyi ekip şüphesiz CyanogenMod(CM). Kurucusu kısa süre önce Samsung'un mobil bölümüne katılan CM ekibi Android cihazlara yüklenebilen CM-7 adlı ROM sürümünü yayınlamıştı. Bazı hatalar bulunan bu sürüm şimdi CM-7.1 sürümüne güncellendi.

CM-7.1 sürümü ile 20'den fazla yeni cihaza daha destek verildi ve toplamda 68 cihaz CM-7 ROM'larını kullanabilir hale geldi. Bu cihazlar şöyle:

HTC Desire S
HTC Incredible S
HTC Incredible 2
LG Optimus 2X ve T-Mobile G2x
Motorola Backflip
Motorola Cliq / Cliq XT
Motorola Defy
Motorola Droid 2
Motorola Droid X
Samsung Captivate
Samsung Fascinate
Samsung Mesmerize
Samsung Showcase
Samsung Vibrant
Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S2 
Sony Ericsson Xperia X8
Sony Ericsson Xperia Mini
Sony Ericsson Xperia Mini Pro
Sony Ericsson Xperia Neo
Sony Ericsson Xperia Play
Sony Ericsson Xperia Ray
Sony Ericsson Xperia Arc
ZTE V9

Bunun haricinde Pyramid, Doubleshot, Shooter, HP Touchpad, Optimus 3D modelleri için de çalışmalar devam ediyor.

CM-7.1 sürümünün geliştirilmesinde Sony Ericsson gruba teknik destek, donanım sürücüleri ve cihaz sağlama konusunda yardımcı oldu. CM grubu pek çok üreticinin ortak çalışma için kapılarını çaldığını belirtiyor. Grup bu ortaklığın nasıl olması gerektiğine karar verdikten sonra bir standart belirleyerek üreticilerle birlikte çalışmaya başlayacak.

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JrMaster 8 yıl en beğenilen
bizde bi grup toplandığında ya gösteri olur yada karı kız muhabbeti ... :) adamlar gruplanıp şirketleri peşinden koşturuyor
tebrikler vallahi
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DH Misafiri 8 yıl
sonyericsson Xperia x8,x10 mini miniproya onlarca cotum rom yükledim.en stabil olanı cynogen minicm mod 6.1,0,2,buda androidin froyo sürümüne denk geliyor..minicm 7,1 fena olmamış..bu tellerin işlemci hızlarını 600 mhzden 768 mhze çıkarttım ve stabil çalıştı,825 mhz kadar yolu var ama stabil olmaz,en iyisi 710 mhzdir.telefon acayip hızlı oluyor...isteyen arkadaşa nasıl olacağını anlatabilirim...root işi biraz karışık gelebilir ama değer...
1 Yanıt Yanıtla +1
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SxXXxN 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sonyericsson Xperia x8,x10 mini miniproya onlarca cotum rom yükledim.en stabil olanı cynogen minicm mod 6.1,0,2,buda androidin froyo sürümüne denk geliyor..minicm 7,1 fena olmamış..bu tellerin işlemci hızlarını 600 mhzden 768 mhze çıkarttım ve stabil çalıştı,825 mhz kadar yolu var ama stabil olmaz,en iyisi 710 mhzdir.telefon acayip hızlı oluyor...isteyen arkadaşa nasıl olacağını anlatabilirim...root işi biraz karışık gelebilir ama değer...

Hocam X8 için en stabil romun linki varmı elinde. Şuanda GingerDX v17 kurulu telde.

Edit: Tmm buldum :)

forum.xda-developers.com/...
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pogomania 8 yıl
saijero
pogomaniasense 3 arayüzüne değişeceğimi düşünmüyorum. denedim ve gerçekten sense daha iyi. ( görüntü açısından )
Bunlar rom zaten arayüz istersen launcherdan istediğin gibi yapabilirsin. Bunlar işletim sistemini toptan değiştiren bi olay. Ben sevmedim yaa darky rom daha güzel. cynogenin tek büyük artısı rami az kullanması ve geçişlerdeki motionların çok tatlı bi hava vermesi.

bende Virtuous kullanıyorum evet arada kasılmalar olabiliyor ama sorun yok diyorum :)
Birde cyanogenmod'un 3 versiyonu var acaba bunların çeşiti ve getirisi hakkında bilgisi olan var mı?
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saijero 8 yıl
pogomania
sense 3 arayüzüne değişeceğimi düşünmüyorum. denedim ve gerçekten sense daha iyi. ( görüntü açısından )

Bunlar rom zaten arayüz istersen launcherdan istediğin gibi yapabilirsin. Bunlar işletim sistemini toptan değiştiren bi olay.
Ben sevmedim yaa darky rom daha güzel. cynogenin tek büyük artısı rami az kullanması ve geçişlerdeki motionların çok tatlı bi hava vermesi.
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artcraft35 8 yıl
iphone modelleri de olsaymış listede iyi olurmuş
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saijero 8 yıl
artcraft35

iphone modelleri de olsaymış listede iyi olurmuş

İphone modelleri mi?
şaka dimi bu şaka
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BuYaZ 8 yıl
ideos x5 yokmu
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Emre Demirel 8 yıl
bu nedir anlamadım iyi birşeyse x8 ime kuruyum
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TAVCI 8 yıl
Helal olsun adamlara,yakında adını daha fazla duyarız bu şirketin
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pogomania 8 yıl
sense 3 arayüzüne değişeceğimi düşünmüyorum.
denedim ve gerçekten sense daha iyi. ( görüntü açısından )
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santanio 8 yıl
htc desire da kullanıyodum nexus s ile müptelası oldum diyebilirim. bir bu bide miui rom süperler.
not: miui rom u bilmeyenler için kısaca şunu diyebilirim. Androidin tüm nimetlerinden faydaldığı gibi arayüzü iphone kopyası haline getirmiş "gooapple" yazılımı. custom rom kullananların telefonları desteklemesi halinde denemesini tavsiye ederim.
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dmxerkan 8 yıl
@veto1214 , rootlu zaten cyogenmod. Bootloader açık olması gerek yükleyebilmek için.
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