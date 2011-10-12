CyanogenMod 7.1 sürümü Sony Xperia serisi gibi 20'den fazla modele destek getiriyor

Akıllı telefonların yazılım ve donanım olarak gelişme kaydetmesi bazı yöntemlerle cihazlara üreticinin yüklediğinden farklı işletim sistemlerinin yüklenmesine olanak sağladı. ROM adı verilen kişiselleştirilmiş bu işletim sistemleri cihazların açılış ayarları ile oynanarak yüklenebiliyor. HTC HD2 modeline Android, Windows Phone 7, Ubuntu, MeeGo yüklenmesi buna bir örnek.





Kişisel ROM geliştirme alanında en iyi ekip şüphesiz CyanogenMod(CM). Kurucusu kısa süre önce Samsung'un mobil bölümüne katılan CM ekibi Android cihazlara yüklenebilen CM-7 adlı ROM sürümünü yayınlamıştı. Bazı hatalar bulunan bu sürüm şimdi CM-7.1 sürümüne güncellendi.





CM-7.1 sürümü ile 20'den fazla yeni cihaza daha destek verildi ve toplamda 68 cihaz CM-7 ROM'larını kullanabilir hale geldi. Bu cihazlar şöyle:





HTC Desire S

HTC Incredible S

HTC Incredible 2

LG Optimus 2X ve T-Mobile G2x

Motorola Backflip

Motorola Cliq / Cliq XT

Motorola Defy

Motorola Droid 2

Motorola Droid X

Samsung Captivate

Samsung Fascinate

Samsung Mesmerize

Samsung Showcase

Samsung Vibrant

Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S2

Sony Ericsson Xperia X8

Sony Ericsson Xperia Mini

Sony Ericsson Xperia Mini Pro

Sony Ericsson Xperia Neo

Sony Ericsson Xperia Play

Sony Ericsson Xperia Ray

Sony Ericsson Xperia Arc

ZTE V9





Bunun haricinde Pyramid, Doubleshot, Shooter, HP Touchpad, Optimus 3D modelleri için de çalışmalar devam ediyor.





CM-7.1 sürümünün geliştirilmesinde Sony Ericsson gruba teknik destek, donanım sürücüleri ve cihaz sağlama konusunda yardımcı oldu. CM grubu pek çok üreticinin ortak çalışma için kapılarını çaldığını belirtiyor. Grup bu ortaklığın nasıl olması gerektiğine karar verdikten sonra bir standart belirleyerek üreticilerle birlikte çalışmaya başlayacak.