CyanogenMod 7.1 sürümü Sony Xperia serisi gibi 20'den fazla modele destek getiriyor

Haber Editörü
Akıllı telefonların yazılım ve donanım olarak gelişme kaydetmesi bazı yöntemlerle cihazlara üreticinin yüklediğinden farklı işletim sistemlerinin yüklenmesine olanak sağladı. ROM adı verilen kişiselleştirilmiş bu işletim sistemleri cihazların açılış ayarları ile oynanarak yüklenebiliyor. HTC HD2 modeline Android, Windows Phone 7, Ubuntu, MeeGo yüklenmesi buna bir örnek.
Kişisel ROM geliştirme alanında en iyi ekip şüphesiz CyanogenMod(CM). Kurucusu kısa süre önce Samsung'un mobil bölümüne katılan CM ekibi Android cihazlara yüklenebilen CM-7 adlı ROM sürümünü yayınlamıştı. Bazı hatalar bulunan bu sürüm şimdi CM-7.1 sürümüne güncellendi.
CM-7.1 sürümü ile 20'den fazla yeni cihaza daha destek verildi ve toplamda 68 cihaz CM-7 ROM'larını kullanabilir hale geldi. Bu cihazlar şöyle:
HTC Desire S
HTC Incredible S
HTC Incredible 2
LG Optimus 2X ve T-Mobile G2x
Motorola Backflip
Motorola Cliq / Cliq XT
Motorola Defy
Motorola Droid 2
Motorola Droid X
Samsung Captivate
Samsung Fascinate
Samsung Mesmerize
Samsung Showcase
Samsung Vibrant
Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S2
Sony Ericsson Xperia X8
Sony Ericsson Xperia Mini
Sony Ericsson Xperia Mini Pro
Sony Ericsson Xperia Neo
Sony Ericsson Xperia Play
Sony Ericsson Xperia Ray
Sony Ericsson Xperia Arc
ZTE V9
Bunun haricinde Pyramid, Doubleshot, Shooter, HP Touchpad, Optimus 3D modelleri için de çalışmalar devam ediyor.
CM-7.1 sürümünün geliştirilmesinde Sony Ericsson gruba teknik destek, donanım sürücüleri ve cihaz sağlama konusunda yardımcı oldu. CM grubu pek çok üreticinin ortak çalışma için kapılarını çaldığını belirtiyor. Grup bu ortaklığın nasıl olması gerektiğine karar verdikten sonra bir standart belirleyerek üreticilerle birlikte çalışmaya başlayacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tebrikler vallahi