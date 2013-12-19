CyanogenMod resmi kılıf aksesuarları satışa sunuldu





Hayatına Android cihazlar için bağımsız ROM'lar geliştirmekle başlayan CyanogenMod ekibi, giderek daha fazla popüler oldu ve bugün 30 milyondan fazla cihaza kurulmuş ROM'larıyla ticari bir şirket olarak devam ediyor.





Firmanın ilk icraatı Oppo ile işbirliğine giderek N1 akıllı telefon modeli için özel bir arayüz geliştirmek olmuştu. İkinci icraatı ise Nexus 5 sahiplerini ilgilendiriyor.





Firma Google+ hesabından yaptığı duyuruda aksesuar üreticisi Cruzerlite ile ortaklaşa CyanogenMod kılıf aksesuarı satışa sunduğunu açıkladı. Nexus 5 ile uyumlu olan kılıflar 4 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.





Kılıfın arka tarafında CyanogenMod'un sembolü Cid'in kafa silüeti resmedilmiş. Kullanılan termoplastik materyal sayesinde yağ, ter gibi sıvılara karşı daha dayanıklı ve oldukça da esnek.





Aksesuarın tasarımında ise CM arka plan resimlerinden hatırlayacağımız Asher Simonds'un imzası var. Cruzerlite yeni kılıfları 15$ fiyat etiketiyle çevrimiçi mağazasında satmaya başladı.

https://plus.google.com/+CyanogenMod/posts/jU5GfgYe38P