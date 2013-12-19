CyanogenMod resmi kılıf aksesuarları satışa sunuldu

Haber Editörü
Hayatına Android cihazlar için bağımsız ROM'lar geliştirmekle başlayan CyanogenMod ekibi, giderek daha fazla popüler oldu ve bugün 30 milyondan fazla cihaza kurulmuş ROM'larıyla ticari bir şirket olarak devam ediyor.
Firmanın ilk icraatı Oppo ile işbirliğine giderek N1 akıllı telefon modeli için özel bir arayüz geliştirmek olmuştu. İkinci icraatı ise Nexus 5 sahiplerini ilgilendiriyor.
Firma Google+ hesabından yaptığı duyuruda aksesuar üreticisi Cruzerlite ile ortaklaşa CyanogenMod kılıf aksesuarı satışa sunduğunu açıkladı. Nexus 5 ile uyumlu olan kılıflar 4 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.
Kılıfın arka tarafında CyanogenMod'un sembolü Cid'in kafa silüeti resmedilmiş. Kullanılan termoplastik materyal sayesinde yağ, ter gibi sıvılara karşı daha dayanıklı ve oldukça da esnek.
Aksesuarın tasarımında ise CM arka plan resimlerinden hatırlayacağımız Asher Simonds'un imzası var. Cruzerlite yeni kılıfları 15$ fiyat etiketiyle çevrimiçi mağazasında satmaya başladı.
https://plus.google.com/+CyanogenMod/posts/jU5GfgYe38P Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Akilli Kilif yapacaksanda s3,s4,HTC one e nexus 4 e yap.
Zaten bu oluşum kendi cihazı için destek verirken , ayrıca sizinde dediğiniz gibi yeni cihaza kılıf çıkarması normal.
Ancak Lg zaten kılıf çıkardı )) n5 TR da yok
N4 ün hazır kullanıcı potansiyelide belli iken
Benim şahsi görüşüm lg n4 içinde ( 13 aylık cihaz ) kağıt üstünde bir kılıf üretebilirdi bunca zaman içinde
Şuanda n4 ana konuda herkez çok çok yüksek rakamlara yurt dışından aksesuar getirmek zorunda kalıyor maalesef.
İp5 in 3 adet cihazı var ve aksesuar her marka ve üreticiden hemen piyasaya sürülüyor.
LG N4 ü eskitenlerin SON KULLANICI olduğunu düşünmüyorum. Nexus cihazları diğer tüm cihazlardan (motox gibi) çok çok farklı bir politika ile üretilirler.
F/P ve kampanya ile ucuz alıp 3 ay sonra satılıcak bir cihaz değil Nexus cihazları.
İp5s ve note3 ü eskiten çevremde insanlar var, hatta xperia z ve note2 den yükseltme yaptılar.
Arkadaş bir yıl geriden geliyor
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