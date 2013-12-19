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CyanogenMod resmi kılıf aksesuarları satışa sunuldu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CyanogenMod resmi kılıf aksesuarları satışa sunuldu

Hayatına Android cihazlar için bağımsız ROM'lar geliştirmekle başlayan CyanogenMod ekibi, giderek daha fazla popüler oldu ve bugün 30 milyondan fazla cihaza kurulmuş ROM'larıyla ticari bir şirket olarak devam ediyor.

Firmanın ilk icraatı Oppo ile işbirliğine giderek N1 akıllı telefon modeli için özel bir arayüz geliştirmek olmuştu. İkinci icraatı ise Nexus 5 sahiplerini ilgilendiriyor.

Firma Google+ hesabından yaptığı duyuruda aksesuar üreticisi Cruzerlite ile ortaklaşa CyanogenMod kılıf aksesuarı satışa sunduğunu açıkladı. Nexus 5 ile uyumlu olan kılıflar 4 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Kılıfın arka tarafında CyanogenMod'un sembolü Cid'in kafa silüeti resmedilmiş. Kullanılan termoplastik materyal sayesinde yağ, ter gibi sıvılara karşı daha dayanıklı ve oldukça da esnek. 

Aksesuarın tasarımında ise CM arka plan resimlerinden hatırlayacağımız Asher Simonds'un imzası var. Cruzerlite yeni kılıfları 15$ fiyat etiketiyle çevrimiçi mağazasında satmaya başladı. 

https://plus.google.com/+CyanogenMod/posts/jU5GfgYe38P Yorum Yaz
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gumballl 5 yıl en beğenilen
Bu adamlar android telefon çıkarsa google dan önce güncelleme verir :D
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thinkwithbrain 5 yıl
Bu gidişle bi telefon çıkartırlar herhalde
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etnaxy 5 yıl
Nexus 5 e aksesuar yapacagina galaxy nexusa,s3 e kitkat cikar.
Akilli Kilif yapacaksanda s3,s4,HTC one e nexus 4 e yap.
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Dexter61 5 yıl etnaxy
Zaten hepsi için var. Neyin kafasını yaşıyorsun sen ?
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demir76 5 yıl
Telefon yaparlarsa diğer markalar batar..
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Bukalemun 5 yıl
@ onkuba

Zaten bu oluşum kendi cihazı için destek verirken , ayrıca sizinde dediğiniz gibi yeni cihaza kılıf çıkarması normal.

Ancak Lg zaten kılıf çıkardı )) n5 TR da yok

N4 ün hazır kullanıcı potansiyelide belli iken

Benim şahsi görüşüm lg n4 içinde ( 13 aylık cihaz ) kağıt üstünde bir kılıf üretebilirdi bunca zaman içinde

Şuanda n4 ana konuda herkez çok çok yüksek rakamlara yurt dışından aksesuar getirmek zorunda kalıyor maalesef.

İp5 in 3 adet cihazı var ve aksesuar her marka ve üreticiden hemen piyasaya sürülüyor.

LG N4 ü eskitenlerin SON KULLANICI olduğunu düşünmüyorum. Nexus cihazları diğer tüm cihazlardan (motox gibi) çok çok farklı bir politika ile üretilirler.

F/P ve kampanya ile ucuz alıp 3 ay sonra satılıcak bir cihaz değil Nexus cihazları.

İp5s ve note3 ü eskiten çevremde insanlar var, hatta xperia z ve note2 den yükseltme yaptılar.
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nomenore 5 yıl
Helal olsun gelsin turkiyeyede telefonum olmasa bile alacagim ki bu adamlar kendi telefonunu cikartsin ve bizi surunduren bu firmalara bir tokat atsin
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einhander 5 yıl
bır kac sene sonra alır başlarını daha fazla yururler
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bunlar kadar güncel rom sunmayı güncelleme vermeyen firmalar yapsa idi şu anda son tüketici daha rahat ederdi.
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Bukalemun 5 yıl
TR daki en güçlü Donanımlı LG N4 için neden kılıf yok ?
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Jacobıan 5 yıl Bukalemun
Bukalemun
TR daki en güçlü Donanımlı LG N4 için neden kılıf yok ?

Arkadaş bir yıl geriden geliyor
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gumballl 5 yıl en beğenilen
Bu adamlar android telefon çıkarsa google dan önce güncelleme verir :D
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Like a Sir 5 yıl
iyi hoş , yıllarca güncelleme diyorsunuz da 4.4 de dahil stock arayüz ve stock yazılımlar ne kadar yeterli ?
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Nokia Specialist 5 yıl
Bu adamlar telefon işine de el atarsa nexus bile üretir
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Avorlair 5 yıl
aksesuar ile sermaye birikimi yapacaklar, önümüzdeki 5 yıl içinde telefon da çıkaracaklardır emin olun
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