CyberPowerPC'den uygun fiyatlı Zeus-M Ultrabook serisi

Kişisel oyun bilgisayarları alanında faaliyet gösteren CyberPowerPC, uygun fiyata sahip Zeus-M Ultrabook serisini resmi olarak duyurdu.





Zeus-M ve Zeus-M2 olarak iki farklı modele sahip seride, RAM ve depolama bileşenleri farklı seçeneklere sahip. 14.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317U işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi ve 1.3MP web kamerası modellerde ortak olarak sunuluyor.





Zeus-M modelinde farklı olarak 8GB DDR3 1333MHz RAM, 60GB SSD, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, çerçeve klavye, çoklu parmak hareketlerini destekleyen touchpad, 24 bitlik Azalia ses teknolojisi, Windows 7 Home Premium işletim sistemi sunuluyor.





Zeus-M2 modelinde ise farklı olarak 16GB DDR3 1333MHz RAM, 120GB SSD, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, çerçeve klavye, çoklu parmak hareketlerini destekleyen touchpad, 24 bitlik Azalia ses teknolojisi, Windows 7 Home Premium işletim sistemi sunuluyor.





Yazılım tarafında ise Intel'in Rapid Start, Anti-Theft ve Identity Protection teknolojlerine yer verilmiş.





Seride Zeus-M modeli 699$'lık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Zeus-M2 modeli ise 799$ fiyat etiketine sahip. Yükseltme seçenekleriyle fiyat da artıyor.