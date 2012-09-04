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CyberPowerPC'den uygun fiyatlı Zeus-M Ultrabook serisi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kişisel oyun bilgisayarları alanında faaliyet gösteren CyberPowerPC, uygun fiyata sahip Zeus-M Ultrabook serisini resmi olarak duyurdu.

Zeus-M ve Zeus-M2 olarak iki farklı modele sahip seride, RAM ve depolama bileşenleri farklı seçeneklere sahip. 14.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317U işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi ve 1.3MP web kamerası modellerde ortak olarak sunuluyor.

Zeus-M modelinde farklı olarak 8GB DDR3 1333MHz RAM, 60GB SSD, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, çerçeve klavye, çoklu parmak hareketlerini destekleyen touchpad, 24 bitlik Azalia ses teknolojisi, Windows 7 Home Premium işletim sistemi sunuluyor.

Zeus-M2 modelinde ise farklı olarak 16GB DDR3 1333MHz RAM, 120GB SSD, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, çerçeve klavye, çoklu parmak hareketlerini destekleyen touchpad, 24 bitlik Azalia ses teknolojisi, Windows 7 Home Premium işletim sistemi sunuluyor.

Yazılım tarafında ise Intel'in Rapid Start, Anti-Theft ve Identity Protection teknolojlerine yer verilmiş.

Seride Zeus-M modeli 699$'lık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Zeus-M2 modeli ise 799$ fiyat etiketine sahip. Yükseltme seçenekleriyle fiyat da artıyor.

http://www.cyberpowerpc.com/LandingPages/Intel/Ultrabook/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Tasarım güzel, fikir güzel ama yemezler.
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