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Cyberpunk 2077 "Gümbür gümbür geliyor!"
11 ay
6,4b
1
Oyunlar
257
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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CD Projekt RED'in merakla beklenen yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin yeni tanıtım videosu nihayet çıktı. İlk tanıtım videosundan bu yana tam 2077 gün geçen oyun, gümbür gümbür geliyor.
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ardicli2000
11 ay
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Bu bilgilerin hepsini ilk cyberpunk haberinde dinlemiştik zaten. Görüntüler de aynı. Ne haberi şimdi bu?
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Hasikomen
11 ay
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Umarım bu haberi yapan arkadaşa maaş vermiyorlardır.
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einhander
11 ay
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deus ex ile aşırı bağdaştırıyorum. vıdeoyu ne zaman izlesem oluşturdukları dunya deus ex dunyasını asırı anımsatıyor
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Pissacore
11 ay
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expressimo
Yazdığın aistem gereksinimlerinin imkansız olduğunu geçelim, sence daha game playinin bile ortada olmadığı bir oyunun sistem gereksinimleri açıklanabilir mi?
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expressimo
11 ay
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Pissacore
İnternette böyle absürd bir gereksinim belirtilmiş.Bilmiyorum.
Edit: 980 8gb sli minimum da çok fazlaymış.
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Sgt.Panda
11 ay
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Oyun FPS değil, shooter elementleri bulunan bir ROL YAPMA (RPG) oyunu. Araç içi ve cutscene'ler dışında TPS yok oyunda. Bunların hepsi CDPR tarafından YÜZLERCE kez tekrarlandı. Gördüğümüz kadarıyla birkaç kişi bunların sistem gereksinimleri olduğu kanısına varmış. Oyunun daha çıkış tarihi açıklanmadı, az sakin olun. E3 demoları her zaman "top-of-the-line" PC'lerde gösterilir, gösterildiği sırada bir sorun çıkmaması için. Demo gösterildiği sırada canlı 4K oynanan pre-alpha bir demodan bahsediyoruz (CDPR tarafından doğrulanan bilgiler). Yapımcıların cidden riske girip demoyu GTX1060'lı sistemde ile göstereceklerini mi düşünüyordunuz?
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expressimo
11 ay
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Sistem gereksiniminde 32gb ram derken ??!?!? Bu herifler intel ve nvidia yı zengin etmek için bu oyunu çıkarmış. İ7 8700k kullanımını gerektirecek düzede bir oyun olduğuna asla inandıramazsınız beni. 1080ti gpu ... Hey Maşallah, valla böyle oyun olmaz olsun , resmen para s..mamız gerekiyor. 10 sene önce böyle salak salak gereksinimler olmadan da oyun çıkarabiliyorlardı, 70 dolarlık cpu larda hadi maksimum 150 dolarlık olsun cpu ile krallar gibi oyun oynuyorduk.Ne oldu da bu kadar açgözlü iğrenç tutumlu oldu bu firmalar ve oyun yapımcıları... Bu grafikleri isteseler gtx 680 e bile orta yüksek arası,hatta ultra ayarda optimize edebilirler.Geçiniz efenim baştan ölü doğdu bu oyun.
Not : 1050 ve 7700hq lu laptop var,doom 4 ten veya mk x ten fazlası yok bu oyunun grafik olarak. gtx 1050 de fhd de ultra oynayamayacaksam bu işte ne anladım ben ???
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Pissacore
11 ay
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expressimo
Neyden bahsediyorsun sen?
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denizbay1
11 ay
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Hem FPS, hem de TPS yalnız. Seçim ve geçiş yapılabiliyor.
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Nam[A]sTe
11 ay
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Benim için başlamadan biten bir serüven oldu. Bknz. FPS
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KuvvetMira27
11 ay
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fps olduğunu öğrendikten sonra bütün ilgimi kaçırdı.
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selmand
11 ay
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Gelemedi bi türlü
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sendemail
11 ay
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video oyuniçi görüntüler , ingame footage ,renk paleti ,karakter sayısına bak...
PS5 beklenir kanımca...
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Edit: 980 8gb sli minimum da çok fazlaymış.
Not : 1050 ve 7700hq lu laptop var,doom 4 ten veya mk x ten fazlası yok bu oyunun grafik olarak. gtx 1050 de fhd de ultra oynayamayacaksam bu işte ne anladım ben ???
PS5 beklenir kanımca...