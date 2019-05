“DAHİ BELLEK” İNGİLİZ STEPHEN WILTSHIRE, İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Palladium Tower’ın açılışı için hafızasına kazıdığı İstanbul’u dev tuvale resmedecek



Tahincioğlu Gayrimenkul, Palladium Tower açılışı nedeniyle “dahi bellek” lakaplı İngiliz boyama sanatçısı Stephen Wiltshire’ı Türkiye’ye davet etti. Wiltshire, 45 dakika boyunca helikopterle gezdiği İstanbul resmini 5 gün boyunca dev bir tuvale çizerek, İstanbullular’a armağan edecek.



Bugüne kadar gerçekleştirdiği kaliteli ve farklı projelerle adından söz ettiren Tahincioğlu Gayrimenkul, iş yaşamını yeniden tanımladığı nitelikli ofis projesi Palladium Tower’ın açılışını “dahi bellek” Stephen Wiltshire’la kutluyor. Helikopterle yaptığı turlarda hafızasına kaydettiği görüntüleri olağanüstü bir çizim gücüyle resmeden İngiliz boyama sanatçısı Stephen Wiltshire, Tahincioğlu Gayrimenkul’ün davetlisi olarak ilk kez Türkiye’ye geldi.



Bugüne kadar Roma, Hong Kong, Frankfurt, Madrid, Dubai, Kudüs, Londra, Singapur ve New York’u resmeden “dahi bellek” lakaplı Wiltshire, şimdi de İstanbul’un resmini çizerek, İstanbullular’a armağan edecek. Wiltshire, 45 dakika boyunca yaptığı helikopter turu sonrası hafızasına kazıdığı İstanbul manzarasını, Palladium AVM’deki dev tuvale 5 gün boyunca halka açık olarak resmedecek.



Özcan Tahincioğlu: “İstanbul resmi İstanbul halkına armağanımız olacak”



Ataşehir’de yer alan Palladium Tower’ın açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Palladium Tower’ın ekim ayında kapılarını açacak olması nedeniyle İstanbul halkına özel bir armağan vermek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



“Grup olarak 1965 yılında adım attığımız inşaat ve gayrimenkul sektöründe bugüne kadar hep kaliteli ve farklı projelere imza attık. O yüzden de istedik ki; bugüne kadar projelerimize hakettiği değeri vererek bizi üst sıralara taşıyan halkımıza bir teşekkür armağanı sunalım. Bu nedenle de olağanüstü yeteneğiyle dünyanın en değerli sanatçıları arasına adını yazdıran Stephen Wiltshire’ı Türkiye’ye davet ettik. Halkımız bu özel sanatçıyı Palladium AVM’de çizim yaparken izleme şansını elde edebilecek. Daha sonra bu resmi Palladium Tower’da sergileyerek halkımıza armağan edeceğiz.”



Özcan Tahincioğlu, yeni nesil geliştirme projeleriyle Palladium Tower’da iş yaşamını yeniden tanımlayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Palladium Tower, 43 katta ve 55 bin m2’lik alanıyla, ‘İstanbul’un yeni finans merkezi’ olarak adlandırılan Ataşehir’deki en önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Burada çalışanların yaşamını kolaylaştıracak her türlü detayı düşündük. LEED Gold sertifikası adayı olan Palladium Tower, her katta yer alan bahçeleri ve tek katta 180 m2 ile 1.100 m2 arasındaki verimli kullanım alanlı ofisleriyle çalışanlara huzurlu bir çalışma ortamı yaratacak.”



Stephen Wiltshire: “İstanbul’u resmetmek için sabırsızlanıyorum”



Stephen Wiltshire da yaptığı konuşmada İstanbul’a ilk kez geldiğini vurgulayarak, “Büyük şehirleri resmetmeyi çok seviyorum. Binalar, insanlar, trafik beni çok heyecanlandırıyor. Caddeleri, gökdelenleri, koşuşturmayı, trafiği ve sarı taksileri resmetmeyi seviyorum. İlk edindiğim izlenime göre İstanbul çok ilginç, güzel ve tarihi bir şehir. Eski ve yeni bir arada. Helikopterle gözlemledikten sonra çizmek için sabırsızlanıyorum. Panoramik olarak çok güzel bir resim olacağını düşünüyorum” dedi.

Biraz dolaşma fırsatı bulduğu İstanbul’da kendisini en çok heyecanlandıran yerlerin Boğaz ve Haliç olduğunu belirten Wiltshire, “Birçok medeniyete tanıklık etmiş bu olağanüstü şehir beni şimdiden heyecanlandırdı. Deniz şehrin ortasına işlenmiş bir dantel gibi duruyor. Helikopterle yapacağım turda sanırım çok güzel detaylar yakalayacağım. Benim için muhteşem bir deneyim olacağını hissediyorum” diye konuştu.





Stephen Wiltshire kimdir?



İngiltere’de 1974 yılında dünyaya geldi. 3 yaşında otizimli tanısı konuldu. 5 yaşında resim yapma kabiliyeti keşfedildi. 8 yaşında hayali olarak şehir çizimleri yapmaya başladı. 9 yaşında konuştuğunda ilk kelimesi “kağıt”tı. Wiltshire, bu özel yeteneğiyle bugün dünyanın en büyük resim sanatçılarından birisi. Helikopterle yaptığı turlarda hafızasına kaydettiği görüntüleri olağanüstü bir çizim gücüyle resmediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı