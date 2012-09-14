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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz

6 yıl
4,7b
1
21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz
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Intel Geliştiriciler Konferansı'nda tek anakart üreticisi olan Gigabyte, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için geliştirdiği Z77X-UP7 isimli yeni anakart modelini, basın mensuplarının ve sektör analistlerinin beğenisine sundu. Intel'in kod adı Ivy Bridge olan 3. nesil Core işlemci ailesi için geliştirilen anakart, aynı zamanda geriye dönük olarak Sandy Bridge mimarisine sahip ikinci nesil Core işlemcileriyle de kullanılabiliyor.
DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz
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Intel'in Z77 çipseti üzerinde şekillenen anakart, E-ATX formundaki yapısı ile ATX form faktörüne sahip geleneksel anakartlar ile kıyaslandığında biraz daha büyük kalıyor. Siyah ve turuncu rengin hakim olduğu kaslı yapısı ile dikkat çekici bir görünüm sergileyen Z77X-UP7, LGA1155 formundaki tüm işlemcilerle kullanılabiliyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve yüksek hızda çift kanal DDR3 desteği sunan anakart, gelişmiş güç yönetim özellikleri sayesinde dünya rekorlarına açık bir profil sergilemekte. 
DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz
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Gigabyte Z77X-UP7'nin belki de en dikkat çekici özelliği 32+3+2 fazlı güç tasarımına sahip. 32 fazın işlemci, 3 fazın işlemciye entegre grafik birimi ve diğer 2 fazın da VTT için kullanıldığı anakart üzerinde güç yönetimi için tamamı sayısal PWM'lere yer veriliyor. Aynı zamanda International Racifier tarafından geliştirilen 60A kapasiteli IR3550 PowIRstage çipleri de anakart üzerindeki yerlerini almış durumda. Bu çipler hem en az elektrik kaybı ile yüksek verimlilik sağlarken hem de alt ve üst taraf MOSFET'leri ile MOSFET sürücülerini tek bir yongada buluşturduklarından ötürü stabilizasyona da ciddi katkı sağlıyorlar.
DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz
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Gigabyte tarafından gerçekleştirilen dahili sıcaklık testlerine göre, 4 fazlı IR3550 PowIRstage yongası, bakır yoğunluğu 57 grama çıkartılmış baskılı devre kartı üzerinde 100A yük ile 10 dakikalı stress testinde, gelenekse 4 fazlı MOSFET'ler ile kıyaslandığında ciddi oranda daha serin çalışabilmekte. Termal yönetime de katkı sağlayan bu yongalar, Ultra Durable 5 tasarımı çerçevesinde yüksek kapasiteli ferit boğumlar ve uzun ömürlü kapasitörler ile donatılan anakart, üzerinde yer alan beş adet PCIe 3.0 x16 slotu ile 4 yollu çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor. Profesyonel kullanıcılar için bellek slotlarının hemen yan tarafına konumlandırılan OC Touch bölmesinde kart üstü güç, Clear CMOS, CPU oranı ve BCLK değerlerini arttırıp azaltma gibi butonlara yer verilen anakartta, multimetre ile donanımsal ölçüm yapımına olanak tanıyan kontrol noktaları, gelişmiş yönetim sağlıyor.
DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz
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Uzun bir özellik listesine sahip olan anakart üzerinde dikkatimizi çeken bir başka detay ise USB portları ile ilgili. Geleneksel anakart tasarımlarında, birden fazla USB portu, tek bir sigorta devresi ile beslenirken, Gigabyte Z77X-UP7 modeinde her USB portu için ayrı bir sigorta bulunuyor. Bununla birlikte Gigabyte'ın güncel anakartlarında olduğu gibi, USB portları, standart çözümlere göre akıllı cihazların şarjı için 3 kat daha fazla güç sağlayabiliyor, ayrıca sistem kapalıyken dahi cihazların şarj edilebilmesine olanak tanınıyor.Ağırlık olarak donanım tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının hedef alındığı anakart, aynı zamanda mSATA SSD'ler için arabirime de sahip ki bu sayede sistem için ayrı bir mSATA SSD kullanımı da mümkün.
DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz
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Çok sayıda USB ve SATA konnektörüne sahip olan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve iki adet Gigabit Ethernet portu ile geliyor. Hazır konu bağlantılardan açılmışken, Z77X-UP7'nin kablosuz iletişim yetenekleriyle desteklendiğini de not düşelim. Bluetooth 4.0 ve 300Mbps çift bant WiFi desteği sunan anakart, işlemciye entegre grafik birimlerinden görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de sahip.
Hep donanımdan bahsettik, peki yazılım tarafı nasıl ? Gigabyte Z77X-UP7, Gigabyte'ın 3D BIOS teknolojisini kullanıyor ve UEFI teknolojisinden faydalanıyor. Ayrıca Gigabyte'a özgü kontrol uygulamaları da anakart ile birlikte sunuluyor. Rekor kırmak isteyen hız aşırtmacılar, donanım tutkunları ve oyuncuları hedef alan anakart, uzun özellik listesi ve yüksek kaliteli komponentlerine paralel olarak yüksek bir fiyat etiketiyle sunulacak.
DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz
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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
Şimdi bu amiral gemisi geldi ya Aralık Şubat Döneminde ''DH özel'' başlığı altında intel in Haswell serisi işlemcilerine yataklık eden 8 serisi chipsetlerine yakından bakıyoruz haberi yayımlanır ancak geciktirilmiş incelemeler fln yapılmaz nede olsa unutuldu denir ...

AMD nin 2. Nesil APU ları nerede arkadaş Hadi Desktop APU lar 1 Ekimde duyuruluyor şuan yayın ambargosu var çok fazla yayın yapılamıyor ama Mobil APU lara ne demeli onlar nerede 15 Mayısta lanse edildi Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de teknoloji marketlerde satılır oldu ancak inceleme sıfır ...

Mesut abi yine yazmış yayın yasağı kalkan tellerin incelemesi geliyor diye tamam mobil cihazlar olsun ama işin özüne Donanıma odaklanmak gerekmiyor mu ...

x4 yuvasına takılan SSDlerin ki sayılı şirket ki ancak Türkiye pazarında bunları alabilir konumdanken bu tarz garip ürünler haber yapılıyor ama maliyeti uygun olan bir çok kişinin alıp kullanacağı ürünler haber yapılmıyor ...

Gigabyte Global Sitesine AMD A85X chipsetli Anakartı yerleştirdi Virtu destekli an için en üst segment AMD APU çözümü bunun incelemesi yakın bakışı yok Gigabyte ile yakınsanız bu tip ürünleride bir şekilde temin edebilirsiniz ...

GA-F2A85X-UP4
gigabyte.com/...

AMD nin Pro çözümlerinden FirePro APU ailesi duyuruldu DH de haber yapıldımı hayır anca forumdan bir kaç kişi yazdı ki bu tarz ürünler geniş çapta incelense ülkemizde niye Meslek Yüksekokulu/Meslek Lisesi/Orta ölçekli endüstri firmalarında düzgün CAD/CAM tasarım sistemleri yok ekonomik çözüm olarak onlara hitap eder tam müşteri odaklı haber yada inceleme olur ...

Intel ve HTC ile çok yakın ilişkiler var gibi gözüküyor bu aralarda devamlı site çöküyor bahsetiğini OCZ nin Z-Drive R5 SSD çözümünü sunucu hizmeti aldığınız şirkete tavsiye etsenizde bizlerde çökmelerden kurtulsak ...

ben yapıcı olmak için eleştiriyorum bu forum iyiye gitsin diyorum ama her geçen gün geriye gidiyor site tüm forum üyeleri bu konuda şikayetçi ...
artık eleştirdik yasaklarmısınız yorumumu silersiniz yoksa farklı bişimi yaparsınız bilmiyorum ...
Şimdi bu amiral gemisi geldi ya Aralık Şubat Döneminde ''DH özel'' başlığı altında intel in Haswell serisi işlemcilerine yataklık eden 8 serisi chipsetlerine y...
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SilkDemise 6 yıl
yorumlar güzel hoş, ama özellikle anakart ve işlemci hakkında bilgi sahibi olunca bazı yorumların bası ile sonunun celiştiğini göruyorum... anakarta göre mi işlemci alıyosunuz işlemciye göre mi anakart alıyorsunuz? ikisi değil dimi oyun için toplanıyor kasalar cogu kişi gidiyor satış danışmanı ne derse o alınıyor bilgisayardan anlayanların bile bunu yaptıgını gördum... önce işlemciyinizi secin O.C. yapmayacaksanız sniper m3 (şu anda %30indiimli fiyatı 312TL) bu anakartın yaptıgı işi yapar tabiki o.c. imkanı da saglar.. i7 3770K çift bant ram destekler 4 modul almaya gerek yok zaten yeterlir (2x8GB) ama xmp özelliği olmalı (otomatik voltaj ayarı) bu anakart ve adı gecen işlemci PCI3.0 destekler kaldıki onboard ses ve göruntu özellikleri de mevcut. PCI3.0 ekrankartı kullanmayacaksan bu işlemciyi satın alma, alacaksan ekran kartının 3D özelliği de olsun. Ha bu işlemci ve anakartla en az tabi ekrankartı PCI3.0 3D takılacaksa 600W PSU ile kullanılmalı... kısmen su oyunu yada su programı acsın diyen arkadaslara ipucu vermiş olduysam ne mutlu, gerci ben bu anakartın fiyatı nedir ne zaman geliyormus diye merakımdan geldim ama yazmadan edemedim herkese selam olsun..
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ophion84 6 yıl
Bu anakartın TR ye gelme olasılığı yok sanırım birçok donanım gelmiyor zaten biz de gidip orta seviye donanımlara dünyanın parasını veriyoruz adamlarda ne sistemler var.
1 Yanıt Yanıtla
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alivepro 6 yıl
Anakart güzel hoşta. Hani sadece bilgisayarı oyun, internet ve film den ibaret kullananlar için çok gereksiz bir anakart.
Zamanında bir sistem toplamıştım i7 950 giga ud 5 anakartlı vs. daha sonra bu sistemi satıp i3 lü bir sistem topladım inanın oyunlarda vs. performansda eski sistemimden pekte farklı olmadığını gördüm. o yüzden ev kullanıcıları için gereksiz bir ürün diye düşünüyorum.
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capoeira_GS 6 yıl
anekos
asus maxsimus v formula incelemesini istiyoruz artıkk ????

Asus maxımus V formula Türkiye'de satılmıyor ve bir üst modeli olan extreme'de satılmıyor sadece maxımus v gene modeli var
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Umutcan 6 yıl
Gigabyte'ın z68x ud7 modelini kullanıyorum, gerek bios olsun, gerek voltaj değerleri olsun piyasadaki birçok anakarttan stabil.
Bu modelde de cpu faz sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmış ve extreme stabil o/c düşünenler için gerekli ekipman oluşturulmuş.
Yine anakart alacak olsam z77'de bu modeli alırdım muhtemelen, maximus'lara göre çok daha stabiller. (extreme-z/z68 de kullanmış biri olarak söylüyorum)
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Giovannii 6 yıl
HD 7850 Video İnceleme İstiyoruzz. !!
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bafbaf 6 yıl
Gigabyte benden uzak olsun yeter.
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OZKNaln 6 yıl
bunu alınca oyunlarda en tepedemı olucam yada en ıyı grafıklerımı cızıcem .
kafayı deyıştıremıyceme gore gerek yok
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EnemyHunter 6 yıl
allahım sen nelere kadirsin
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aspirin_00 6 yıl
bildim bileli gigabyte anakartta iyidir iyi gidiyor. türkiye ne zaman anakart yapacak dede olunca mı
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Ben bu anakartı alsam (ki alamam) kasaya sığdıramam sanırım .
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MxFxOx 6 yıl
Şu ana kadar rekormentler için yapılmış en iyi anakart gibi duruyor.
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865pe 6 yıl
Hem görsel açıdan hemde özellikleri açısından Tek kelime ile mükemmel, alışılagelmiş mavi yerine anakartda siyah baskılı devre kullanması çok yakışmış. DFI Lanparty andırıyor.
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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
Şimdi bu amiral gemisi geldi ya Aralık Şubat Döneminde ''DH özel'' başlığı altında intel in Haswell serisi işlemcilerine yataklık eden 8 serisi chipsetlerine yakından bakıyoruz haberi yayımlanır ancak geciktirilmiş incelemeler fln yapılmaz nede olsa unutuldu denir ...

AMD nin 2. Nesil APU ları nerede arkadaş Hadi Desktop APU lar 1 Ekimde duyuruluyor şuan yayın ambargosu var çok fazla yayın yapılamıyor ama Mobil APU lara ne demeli onlar nerede 15 Mayısta lanse edildi Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de teknoloji marketlerde satılır oldu ancak inceleme sıfır ...

Mesut abi yine yazmış yayın yasağı kalkan tellerin incelemesi geliyor diye tamam mobil cihazlar olsun ama işin özüne Donanıma odaklanmak gerekmiyor mu ...

x4 yuvasına takılan SSDlerin ki sayılı şirket ki ancak Türkiye pazarında bunları alabilir konumdanken bu tarz garip ürünler haber yapılıyor ama maliyeti uygun olan bir çok kişinin alıp kullanacağı ürünler haber yapılmıyor ...

Gigabyte Global Sitesine AMD A85X chipsetli Anakartı yerleştirdi Virtu destekli an için en üst segment AMD APU çözümü bunun incelemesi yakın bakışı yok Gigabyte ile yakınsanız bu tip ürünleride bir şekilde temin edebilirsiniz ...

GA-F2A85X-UP4
gigabyte.com/...

AMD nin Pro çözümlerinden FirePro APU ailesi duyuruldu DH de haber yapıldımı hayır anca forumdan bir kaç kişi yazdı ki bu tarz ürünler geniş çapta incelense ülkemizde niye Meslek Yüksekokulu/Meslek Lisesi/Orta ölçekli endüstri firmalarında düzgün CAD/CAM tasarım sistemleri yok ekonomik çözüm olarak onlara hitap eder tam müşteri odaklı haber yada inceleme olur ...

Intel ve HTC ile çok yakın ilişkiler var gibi gözüküyor bu aralarda devamlı site çöküyor bahsetiğini OCZ nin Z-Drive R5 SSD çözümünü sunucu hizmeti aldığınız şirkete tavsiye etsenizde bizlerde çökmelerden kurtulsak ...

ben yapıcı olmak için eleştiriyorum bu forum iyiye gitsin diyorum ama her geçen gün geriye gidiyor site tüm forum üyeleri bu konuda şikayetçi ...
artık eleştirdik yasaklarmısınız yorumumu silersiniz yoksa farklı bişimi yaparsınız bilmiyorum ...
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