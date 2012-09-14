DH Özel: Gigabyte'ın yeni amiral gemisi Z77X-UP7'ye yakından bakıyoruz

Intel Geliştiriciler Konferansı'nda tek anakart üreticisi olan Gigabyte, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için geliştirdiği Z77X-UP7 isimli yeni anakart modelini, basın mensuplarının ve sektör analistlerinin beğenisine sundu. Intel'in kod adı Ivy Bridge olan 3. nesil Core işlemci ailesi için geliştirilen anakart, aynı zamanda geriye dönük olarak Sandy Bridge mimarisine sahip ikinci nesil Core işlemcileriyle de kullanılabiliyor.

Intel'in Z77 çipseti üzerinde şekillenen anakart, E-ATX formundaki yapısı ile ATX form faktörüne sahip geleneksel anakartlar ile kıyaslandığında biraz daha büyük kalıyor. Siyah ve turuncu rengin hakim olduğu kaslı yapısı ile dikkat çekici bir görünüm sergileyen Z77X-UP7, LGA1155 formundaki tüm işlemcilerle kullanılabiliyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve yüksek hızda çift kanal DDR3 desteği sunan anakart, gelişmiş güç yönetim özellikleri sayesinde dünya rekorlarına açık bir profil sergilemekte.

Gigabyte Z77X-UP7'nin belki de en dikkat çekici özelliği 32+3+2 fazlı güç tasarımına sahip. 32 fazın işlemci, 3 fazın işlemciye entegre grafik birimi ve diğer 2 fazın da VTT için kullanıldığı anakart üzerinde güç yönetimi için tamamı sayısal PWM'lere yer veriliyor. Aynı zamanda International Racifier tarafından geliştirilen 60A kapasiteli IR3550 PowIRstage çipleri de anakart üzerindeki yerlerini almış durumda. Bu çipler hem en az elektrik kaybı ile yüksek verimlilik sağlarken hem de alt ve üst taraf MOSFET'leri ile MOSFET sürücülerini tek bir yongada buluşturduklarından ötürü stabilizasyona da ciddi katkı sağlıyorlar.

Gigabyte tarafından gerçekleştirilen dahili sıcaklık testlerine göre, 4 fazlı IR3550 PowIRstage yongası, bakır yoğunluğu 57 grama çıkartılmış baskılı devre kartı üzerinde 100A yük ile 10 dakikalı stress testinde, gelenekse 4 fazlı MOSFET'ler ile kıyaslandığında ciddi oranda daha serin çalışabilmekte. Termal yönetime de katkı sağlayan bu yongalar, Ultra Durable 5 tasarımı çerçevesinde yüksek kapasiteli ferit boğumlar ve uzun ömürlü kapasitörler ile donatılan anakart, üzerinde yer alan beş adet PCIe 3.0 x16 slotu ile 4 yollu çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor. Profesyonel kullanıcılar için bellek slotlarının hemen yan tarafına konumlandırılan OC Touch bölmesinde kart üstü güç, Clear CMOS, CPU oranı ve BCLK değerlerini arttırıp azaltma gibi butonlara yer verilen anakartta, multimetre ile donanımsal ölçüm yapımına olanak tanıyan kontrol noktaları, gelişmiş yönetim sağlıyor.

Uzun bir özellik listesine sahip olan anakart üzerinde dikkatimizi çeken bir başka detay ise USB portları ile ilgili. Geleneksel anakart tasarımlarında, birden fazla USB portu, tek bir sigorta devresi ile beslenirken, Gigabyte Z77X-UP7 modeinde her USB portu için ayrı bir sigorta bulunuyor. Bununla birlikte Gigabyte'ın güncel anakartlarında olduğu gibi, USB portları, standart çözümlere göre akıllı cihazların şarjı için 3 kat daha fazla güç sağlayabiliyor, ayrıca sistem kapalıyken dahi cihazların şarj edilebilmesine olanak tanınıyor.Ağırlık olarak donanım tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının hedef alındığı anakart, aynı zamanda mSATA SSD'ler için arabirime de sahip ki bu sayede sistem için ayrı bir mSATA SSD kullanımı da mümkün.

Çok sayıda USB ve SATA konnektörüne sahip olan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve iki adet Gigabit Ethernet portu ile geliyor. Hazır konu bağlantılardan açılmışken, Z77X-UP7'nin kablosuz iletişim yetenekleriyle desteklendiğini de not düşelim. Bluetooth 4.0 ve 300Mbps çift bant WiFi desteği sunan anakart, işlemciye entegre grafik birimlerinden görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de sahip.

Hep donanımdan bahsettik, peki yazılım tarafı nasıl ? Gigabyte Z77X-UP7, Gigabyte'ın 3D BIOS teknolojisini kullanıyor ve UEFI teknolojisinden faydalanıyor. Ayrıca Gigabyte'a özgü kontrol uygulamaları da anakart ile birlikte sunuluyor. Rekor kırmak isteyen hız aşırtmacılar, donanım tutkunları ve oyuncuları hedef alan anakart, uzun özellik listesi ve yüksek kaliteli komponentlerine paralel olarak yüksek bir fiyat etiketiyle sunulacak.