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DH Özel Röportaj: Abbyy ile belge tarama ve dönüştürme teknolojilerini konuştuk

4 yıl
22,7b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Basılı belgelerin bilgisayar ortamına hızlı ve pratik bir şekilde taşınması konusunda lider yazılım şirketlerinden biri olan ABBYY'nin ürünleri ve kullandıkları teknolojileri hakkında bilgileri ABBYY
Basılı belgelerin bilgisayar ortamına hızlı ve pratik bir şekilde taşınması konusunda lider yazılım şirketlerinden biri olan ABBYY'nin ürünleri ve kullandıkları teknolojileri hakkında bilgileri ABBYY Orta Avrupa Direktörü Igor Fedorets'ten alıyoruz.
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ø 4 yıl
Apple Store uygulamaları biraz pahalı sanki.
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hamitozlu 4 yıl
Abbyy bazı bilgisayara kurunca ofis programlarını bozuyor? Neden acaba?
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fotifoti 4 yıl
İphone'da text grabber programı müthiş çalışıyor. yıllardır aldım kullanıyorum. Harika bir şey
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deadlock42 4 yıl
elinize sağlık güzel video olmuş
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teknisyen.sinan35 4 yıl
bu programla saahte iddaa kuponu yapip millete sanal ortamda yutturan ve 150 200 tl ucretle maclari verecem diyen o kadar cok kisi varki


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FRUEHAUF 4 yıl
Bu program sayesinde üniversiteden mezun oldum yemin ederim. :)
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zaferaa 4 yıl
Bu adamlarin programini lisans boyunca korsan kullandim, sizlerin vesilesiyle ozur diliyorum. Sagolsunlar az ekmeklerini yemedim, maasli bir is bulursam yapacaklarim arasinda bu programi satin almak.
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djdeeles 4 yıl
Çok amatör bir program olmuş. Önünde not defteri, gereksiz sorular ile biraz daha özenli olunursa daha kaliteli programlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bu konuda Mesut abiyi biraz örnek alsanız keşke.
Abby tartışmasız rakipsiz zaten.
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olağan_şüpheli 4 yıl
zamanında kitap resimleri çekip pdf ye dönüştürerek ne ödevler yapmıştım.
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selahattın ısık 4 yıl
Abby nin özelikle sözlük uygulamasını yıllarca kullanmaktan olsa gerek hala ihtiyaç duymadığım halde format sonrası sürücülerden ile birlikte kurduğum ender yazılımlardandır..
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