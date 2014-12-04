DH Özel Röportaj: Abbyy ile belge tarama ve dönüştürme teknolojilerini konuştuk

Basılı belgelerin bilgisayar ortamına hızlı ve pratik bir şekilde taşınması konusunda lider yazılım şirketlerinden biri olan ABBYY'nin ürünleri ve kullandıkları teknolojileri hakkında bilgileri ABBYY

Basılı belgelerin bilgisayar ortamına hızlı ve pratik bir şekilde taşınması konusunda lider yazılım şirketlerinden biri olan ABBYY'nin ürünleri ve kullandıkları teknolojileri hakkında bilgileri ABBYY Orta Avrupa Direktörü Igor Fedorets'ten alıyoruz.

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