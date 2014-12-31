DH Özel Röportaj: Avea ile inTouch4,Smartband ve 4G hakkında konuştuk

Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül ile yeni telefonları inTocuh 4, ilk akıllı saatleri Smartband ve daha birçok konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. Herkese iyi seyirler

Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül ile yeni telefonları inTocuh 4, ilk akıllı saatleri Smartband ve daha birçok konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. Herkese iyi seyirler.