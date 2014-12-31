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DH Özel Röportaj: Avea ile inTouch4,Smartband ve 4G hakkında konuştuk

4 yıl
12,1b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül ile yeni telefonları inTocuh 4, ilk akıllı saatleri Smartband ve daha birçok konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. Herkese iyi seyirler
Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül ile yeni telefonları inTocuh 4, ilk akıllı saatleri Smartband ve daha birçok konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. Herkese iyi seyirler.
 

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azt06 4 yıl
burada alıntı yapamamak kötü olmuş
yamyamix arkadaşımıza hak veriyorum
belki ağzından farklı bişey kaçır diye bu şekilde konuşmuştur :d
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ender ahmet 4 yıl
64 bit işlemcilerin en önemli özelliklerinin başında daha az ısınması ve daha az güç harcaması.batarya performansına etki ediyor.

cortex a57 ve a53
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yamyamix 4 yıl
Avea'nın direktörü cekmiyor sesi kesik ve kısık geliyor tam uygun direktör bulmuşlar.
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varol7 4 yıl
2 gb ram olsa iyidi
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muratkaya 4 yıl
AVEA önce üyelik işlemlerini doğru düzgün yapsın. 3 aydır eksik evrak teslim ediyorum her seferinde bu sefer tamam diyorlar. Dün de hattım kapatıldı.
Avea'ya tövbe ettim.
64 bit işlemcileriyle de göz boyamaya devam...
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Neyinkafasi 4 yıl
Arkadaş 64 bit işlemciye 4.4 KK nin anlamı ne AVEA HANGİ KAFADASIN SEN?
64 bit işlemciye 32bit sistemin faydası ne? Sırf para kazanmak için telefon yaptıyorsunuz.Sektörü okumak - Sistem bilgisine sahip olma sıfır.Cahillik mi desem, Beceriksiz mi desem bilemedim.Üstelik bu adamların kafasındaki kişiler ekstra vergi istiyorlar rekabet edemedikleri firmalar için.Sen daha temel sistem bilgilerini dahi bilemeden iş yaparsan yerli malınıda boykot ederim fazla fazla verir gider adam akıllı gerçek mühendislerin ürettiği cihazıda alırım.Çöp cihazlara verecek param yok benim.(GM yi bu saydıklarımın dışında tutuyorum adamlar cihazda yapıyorlar güncellemede veriyorlar ama yerliye vergi indirim istemeyipte diğerlerinne ek vergi istedikleri için onlarada kızgınım tabi.)
64 bit diye satmayın Android 5.0 vermeden o telefonu.32bit işlem gücünüz olacak nede olsa.
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DH Misafiri 4 yıl
abi neden bu memlekette vatandaşın istediği telefon çıkmaz bir türlü 2 gb ram 5 ön 13 arka aratn hafıza çıkan batarya gibi özellikler geriye atılıyor bu özellikleri olsaydı alırdım bu teli 1 senedir böyle özelliklere sahip telefon arıyorum bulamadım fiyat 1000 tl yi geçmesin dedim ama bütçe bu kadar bundan fazlasına araba alınır aradığım özelliklere en çok yaklaşan avea in touch 4 tü oda rami düşük oyunda falan kasar yardım cı olabilirmisiniz bu konuda
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1461ERSİN 4 yıl
android 5.0 gelmeyecekse 64 biti övmenizin anlamı yok 64 bit andoid 5.0 ile aktif oluyor ?
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Erhan! 4 yıl
in touch3'e yazılım güncellemesi gelmedi. 4.2.2 de kaldı. Bunda da aynısı olmaz inşallah.
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viper17 4 yıl Erhan!
Erhan!

in touch3'e yazılım güncellemesi gelmedi. 4.2.2 de kaldı. Bunda da aynısı olmaz inşallah.

zte q802d e bağlı. %90 4.4 de kalır.
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wolfhowl 4 yıl
Biraz yüksek sesle konuşsaydınız keşke.
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