DH Özel Röportaj: Avea ile inTouch4,Smartband ve 4G hakkında konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül ile yeni telefonları inTocuh 4, ilk akıllı saatleri Smartband ve daha birçok konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. Herkese iyi seyirler
Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül ile yeni telefonları inTocuh 4, ilk akıllı saatleri Smartband ve daha birçok konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. Herkese iyi seyirler.
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yamyamix arkadaşımıza hak veriyorum
belki ağzından farklı bişey kaçır diye bu şekilde konuşmuştur :d
cortex a57 ve a53
Avea'ya tövbe ettim.
64 bit işlemcileriyle de göz boyamaya devam...
64 bit işlemciye 32bit sistemin faydası ne? Sırf para kazanmak için telefon yaptıyorsunuz.Sektörü okumak - Sistem bilgisine sahip olma sıfır.Cahillik mi desem, Beceriksiz mi desem bilemedim.Üstelik bu adamların kafasındaki kişiler ekstra vergi istiyorlar rekabet edemedikleri firmalar için.Sen daha temel sistem bilgilerini dahi bilemeden iş yaparsan yerli malınıda boykot ederim fazla fazla verir gider adam akıllı gerçek mühendislerin ürettiği cihazıda alırım.Çöp cihazlara verecek param yok benim.(GM yi bu saydıklarımın dışında tutuyorum adamlar cihazda yapıyorlar güncellemede veriyorlar ama yerliye vergi indirim istemeyipte diğerlerinne ek vergi istedikleri için onlarada kızgınım tabi.)
64 bit diye satmayın Android 5.0 vermeden o telefonu.32bit işlem gücünüz olacak nede olsa.
zte q802d e bağlı. %90 4.4 de kalır.