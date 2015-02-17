DH Özel Röportaj: HTC, Türkiye'nin "Selfie"sini çekti projesine katıldık

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HTC'nin Somera ile yaptığı ortak araştırması sonucunda hazırladığı Türkiye'nin "Selfie"si Çekiyoruz araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Birbirinden farklı sonuçların yer aldığı araştırmayı sunumu yap
HTC'nin Somera ile yaptığı ortak araştırması sonucunda hazırladığı Türkiye'nin "Selfie"si Çekiyoruz araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Birbirinden farklı sonuçların yer aldığı araştırmayı sunumu yapan Serdar Kuzuloğlu ile değerlendiriyoruz.
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Birde Serdar reyiz donanımhaber'i zevkle takip ettiğini söyledi ya, acaba üyeliği varmı şu an?