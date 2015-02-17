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DH Özel Röportaj: HTC, Türkiye'nin "Selfie"sini çekti projesine katıldık

4 yıl
23,8b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin Somera ile yaptığı ortak araştırması sonucunda hazırladığı Türkiye'nin "Selfie"si Çekiyoruz araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Birbirinden farklı sonuçların yer aldığı araştırmayı sunumu yap
HTC'nin Somera ile yaptığı ortak araştırması sonucunda hazırladığı Türkiye'nin "Selfie"si Çekiyoruz araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Birbirinden farklı sonuçların yer aldığı araştırmayı sunumu yapan Serdar Kuzuloğlu ile değerlendiriyoruz.
 
DH Özel Röportaj: HTC, Türkiye'nin

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Muhabbetiniz çok hoştu, sağolun




Birde Serdar reyiz donanımhaber'i zevkle takip ettiğini söyledi ya, acaba üyeliği varmı şu an?
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4RedSea 4 yıl
Selfie yeni moda oldu arkadas
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Gece772 4 yıl
Selfie bozdu
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