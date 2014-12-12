DH Özel Röportaj: Kingston ile ürünlerinin ve pazarın son durumu hakkında konuştuk

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Depolama birimleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kingston ile depolama birimlerindeki son durumu ve diğer ekipmanları hakkında konuştuk. Detayları Kingston Türkiye Ülke Müdürü Sami Ayhan
Depolama birimleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kingston ile depolama birimlerindeki son durumu ve diğer ekipmanları hakkında konuştuk. Detayları Kingston Türkiye Ülke Müdürü Sami Ayhan'dan alıyoruz.
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Aslan arkadaşım benim.
Bu arada Türkiye'de Kingston'un bürosu yok, Sami şövalye gibi.