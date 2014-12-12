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DH Özel Röportaj: Kingston ile ürünlerinin ve pazarın son durumu hakkında konuştuk

4 yıl
6,8b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama birimleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kingston ile depolama birimlerindeki son durumu ve diğer ekipmanları hakkında konuştuk. Detayları Kingston Türkiye Ülke Müdürü Sami Ayhan
Depolama birimleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kingston ile depolama birimlerindeki son durumu ve diğer ekipmanları hakkında konuştuk. Detayları Kingston Türkiye Ülke Müdürü Sami Ayhan'dan alıyoruz.
 

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ø 4 yıl
SSD olayında Samsung aldı götürdü. Kingston'u SSD piyasasından silecek gibi duruyorlar. Hele birde SSDNow300'deki düşük sonuç vakalarından sonra Kingston'un SSD alanında işi zor.
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Killanici_Adi 4 yıl
sami abi ne yapıyon be ya
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ecs_elite_group 4 yıl
ne olacak bu DDR4 lerin hali diye de sorsaydınız keşke
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veteriner69 4 yıl
Aa Sami :)
Aslan arkadaşım benim.
Bu arada Türkiye'de Kingston'un bürosu yok, Sami şövalye gibi.
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Gece772 4 yıl
Önden.... 3:45
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