DH Özel Röportaj: Kingston ile ürünlerinin ve pazarın son durumu hakkında konuştuk

Depolama birimleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kingston ile depolama birimlerindeki son durumu ve diğer ekipmanları hakkında konuştuk. Detayları Kingston Türkiye Ülke Müdürü Sami Ayhan

Depolama birimleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kingston ile depolama birimlerindeki son durumu ve diğer ekipmanları hakkında konuştuk. Detayları Kingston Türkiye Ülke Müdürü Sami Ayhan'dan alıyoruz.